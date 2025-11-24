Bảng xếp hạng U.17 châu Á mới nhất: U.17 Việt Nam qua mặt Malaysia, chiếm ngôi đầu ngoạn mục

U.17 Việt Nam tạo 'mưa bàn thắng'

Highlight U.17 Việt Nam 14-0 U.17 Quần đảo Bắc Mariana: Mưa bàn thắng để giành ngôi đầu

Ở cặp đấu sớm vòng loại giải U.17 châu Á 2026 diễn ra hôm nay, đội U.17 Malaysia giành chiến thắng sít sao 1-0 trước đội U.17 Hồng Kông, qua đó tạm giữ được ngôi đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên sau đó đội U.17 Việt Nam có thắng lợi đậm đà với tỷ số 14-0 trước đội U.17 Quần đảo Bắc Mariana để vươn lên chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng của đội U.17 Malaysia.

U.17 Việt Nam giành chiến thắng dễ dàng trước U.17 Quần đảo Bắc Mariana ẢNH: VFF

Bàn thắng ấn định tỷ số 14-0 cho U.17 Việt Nam

Trước đội U.17 Quần đảo Bắc Mariana quá yếu, từng để để thua U.17 Malaysia đến 0-13, đội U.17 Việt Nam thi đấu áp đảo, ghi 6 bàn thắng ở hiệp 1. Thêm 8 bàn thắng ghi được ở hiệp 2 mang về thắng lợi chung cuộc 14-0 cho đội U.17 Việt Nam trước U.17 Quần đảo Bắc Mariana.

Toàn thắng sau 2 lượt trận, đội U.17 Việt Nam và U.17 Malaysia có cùng 6 điểm. Thầy trò HLV Cristiano Roland vượt qua đối thủ, xếp nhất bảng C vòng loại giải U.17 châu Á nhờ có hiệu số phụ bàn thắng bại tốt hơn (20 so với 14) của U.17 Malaysia.

Highlight U.17 Malaysia 1-0 U.17 Hồng Kông (Trung Quốc): Chiến thắng nhẹ nhàng

U.17 Malaysia có cùng 6 điểm với U.17 Việt Nam nhưng xếp sau vì thua hiệu số bàn thắng bại ẢNH: VFF

Ngày 26.11, diễn ra lượt trận tiếp theo của vòng loại giải U.17 châu Á 2026 với 3 cặp đấu: U.17 Quần đảo Bắc Mariana gặp U.17 Singapore (16 giờ, sân VYF), U.17 Việt Nam gặp U.17 Hồng Kông (19 giờ PVF), U.17 Macao gặp U.17 Malaysia (19 giờ, sân VYF). Chạm trán với các đối thủ bị đánh giá thấp hơn, U.17 Việt Nam và U.17 Malaysia tiếp tục chạy đua bàn thắng nhằm cạnh tranh ngôi đầu bảng xếp hạng.