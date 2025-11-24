Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng U.17 châu Á mới nhất: U.17 Việt Nam qua mặt Malaysia, chiếm ngôi đầu ngoạn mục

Hoàng Lê
Hoàng Lê
24/11/2025 21:06 GMT+7

Giành chiến thắng đậm đà 14-0 trước U.17 Quần đảo Bắc Mariana, U.17 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng C, vòng loại giải U.17 châu Á 2026.

U.17 Việt Nam tạo 'mưa bàn thắng'

Highlight U.17 Việt Nam 14-0 U.17 Quần đảo Bắc Mariana: Mưa bàn thắng để giành ngôi đầu

Ở cặp đấu sớm vòng loại giải U.17 châu Á 2026 diễn ra hôm nay, đội U.17 Malaysia giành chiến thắng sít sao 1-0 trước đội U.17 Hồng Kông, qua đó tạm giữ được ngôi đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên sau đó đội U.17 Việt Nam có thắng lợi đậm đà với tỷ số 14-0 trước đội U.17 Quần đảo Bắc Mariana để vươn lên chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng của đội U.17 Malaysia.

Bảng xếp hạng U.17 châu Á mới nhất: U.17 Việt Nam qua mặt Malaysia, chiếm ngôi đầu ngoạn mục - Ảnh 1.

Bảng xếp hạng U.17 châu Á mới nhất: U.17 Việt Nam qua mặt Malaysia, chiếm ngôi đầu ngoạn mục- Ảnh 2.

U.17 Việt Nam giành chiến thắng dễ dàng trước U.17 Quần đảo Bắc Mariana

ẢNH: VFF

Bảng xếp hạng U.17 châu Á mới nhất: U.17 Việt Nam qua mặt Malaysia, chiếm ngôi đầu ngoạn mục - Ảnh 2.

Bàn thắng ấn định tỷ số 14-0 cho U.17 Việt Nam

Trước đội U.17 Quần đảo Bắc Mariana quá yếu, từng để để thua U.17 Malaysia đến 0-13, đội U.17 Việt Nam thi đấu áp đảo, ghi 6 bàn thắng ở hiệp 1. Thêm 8 bàn thắng ghi được ở hiệp 2 mang về thắng lợi chung cuộc 14-0 cho đội U.17 Việt Nam trước U.17 Quần đảo Bắc Mariana.

Toàn thắng sau 2 lượt trận, đội U.17 Việt Nam và U.17 Malaysia có cùng 6 điểm. Thầy trò HLV Cristiano Roland vượt qua đối thủ, xếp nhất bảng C vòng loại giải U.17 châu Á nhờ có hiệu số phụ bàn thắng bại tốt hơn (20 so với 14) của U.17 Malaysia.

Highlight U.17 Malaysia 1-0 U.17 Hồng Kông (Trung Quốc): Chiến thắng nhẹ nhàng

Bảng xếp hạng U.17 châu Á mới nhất: U.17 Việt Nam qua mặt Malaysia, chiếm ngôi đầu ngoạn mục- Ảnh 3.

U.17 Malaysia có cùng 6 điểm với U.17 Việt Nam nhưng xếp sau vì thua hiệu số bàn thắng bại

ẢNH: VFF

Ngày 26.11, diễn ra lượt trận tiếp theo của vòng loại giải U.17 châu Á 2026 với 3 cặp đấu: U.17 Quần đảo Bắc Mariana gặp U.17 Singapore (16 giờ, sân VYF), U.17 Việt Nam gặp U.17 Hồng Kông (19 giờ PVF), U.17 Macao gặp U.17 Malaysia (19 giờ, sân VYF). Chạm trán với các đối thủ bị đánh giá thấp hơn, U.17 Việt Nam và U.17 Malaysia tiếp tục chạy đua bàn thắng nhằm cạnh tranh ngôi đầu bảng xếp hạng.

Xem Bảng C Vòng loại Giải vô địch U17 Châu Á 2026, trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

Tin liên quan

U.17 Malaysia thắng kịch tính Hồng Kông, vẫn xếp trên Việt Nam ở vòng loại châu Á

U.17 Malaysia thắng kịch tính Hồng Kông, vẫn xếp trên Việt Nam ở vòng loại châu Á

U.17 Malaysia có chiến thắng thứ hai liên tiếp ở vòng loại U.17 châu Á 2026, khi đánh bại U.17 Hồng Kông với tỷ số sít sao.

Việt Nam 14-0 Quần đảo Bắc Mariana, vòng loại U.17 châu Á: Mưa bàn thắng

Đình Bắc và Minh Phúc báo tin vui, U.23 Việt Nam có lực lượng mạnh cho trận gặp Lào

Khám phá thêm chủ đề

U.17 Việt Nam Bảng xếp hạng U.17 Việt Nam Vòng loại U.17 châu Á u.17 malaysia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận