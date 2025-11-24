U.17 Malaysia thắng kịch tính Hồng Kông, vẫn xếp trên Việt Nam ở vòng loại châu Á

Chiều 24.11, U.17 Malaysia gặp U.17 Hồng Kông, ở trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U.17 châu Á 2026. Trước đó ở trận ra quân, Malaysia thắng Quần đảo Bắc Mariana 13-0, còn Hồng Kông đánh bại Macau với tỷ số 2-0.

U.17 Malaysia bế tắc trong hiệp 1

U.17 Malaysia có chiến thắng dễ dàng ở trận khởi đầu, nhưng ngay lập tức “trở về mặt đất” khi chạm trán U.17 Hồng Kông. Đội bóng có biệt danh “những chú hổ” nhập cuộc tự tin, triển khai bóng với tốc độ hướng về phía khung thành đối phương. U.17 Malaysia dù tạo ra được những cơ hội khá rõ rệt, nhưng lại không tận dụng tốt.

U.17 Hồng Kông sau khi bắt nhịp đã tạo ra thế trận cân bằng, thậm chí nhiều thời điểm làm tốt hơn đối phương trong mặt trận tấn công. Mặc dù vậy, hạn chế của U.17 Hồng Kông lại là khâu cuối, khi những đường chuyền quyết định hoặc dứt điểm là quá thiếu chuẩn xác.

Iman Danish (số 9) ghi bàn duy nhất giúp U.17 Malaysia giành chiến thắng ẢNH: VFF

Tình huống nguy hiểm nhất trong hiệp 1 thuộc về U.17 Malaysia. Phút 25, Arrayyan Hakeem có cơ hội đối mặt với thủ môn của đội Hồng Kông, nhưng không thể đưa bóng vào lưới đối phương.

Sang hiệp 2, U.17 Hồng Kông càng chơi càng hay, thể hiện sự lấn lướt trước đối thủ. Tuy nhiên, U.17 Malaysia mới là đội có bàn thắng thông bế tắc. Phút 65, từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, các cầu thủ Hồng Kông phá bóng không dứt khoát, tạo cơ hội cho Iman Danish tung cú sút ở cự ly gần để đưa U.17 Malaysia vượt lên dẫn trước 1-0. Đây cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu.

Như vậy sau 2 lượt trận, U.17 Malaysia giành 6 điểm tuyệt đối (hiệu số +14) và vẫn xếp nhất bảng C. Trong khi đó, U.17 Việt Nam xếp nhì bảng với 3 điểm và hiệu số +6, nhưng chưa ra sân ở lượt trận thứ hai (gặp Quần đảo Bắc Mariana) vào 19 giờ tối nay 24.11.

Xem bảng C vòng loại giải vô địch U.17 châu Á 2026, trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn



