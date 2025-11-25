Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Các đội bóng làm gì khi V-League tạm dừng hơn 2 tháng?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
25/11/2025 15:49 GMT+7

Việc V-League tạm dừng để nhường chỗ cho lịch trình của đội U.23 VN có thể khiến nhiều CLB gặp bất lợi. Tuy nhiên, nếu có sự chuẩn bị tốt, đây là khoảng thời gian giá trị để cải thiện phong độ.

CƠ HỘI VỰC DẬY CỦA NHÓM TRỤ HẠNG

Để tạo điều kiện cho đội U.23 VN chuẩn bị, thi đấu SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026, V-League được tạm dừng. Phải đến ngày 30.1.2026, các CLB mới thi đấu trở lại sau quãng nghỉ kéo dài 2 tháng rưỡi. HLV Lê Đức Tuấn của CLB Đà Nẵng chia sẻ với PV Thanh Niên: "Về mặt kinh phí hoạt động, đây là điều bất lợi cho các đội bóng. Nhưng các CLB đều đã thống nhất với quyết định này từ BTC giải hồi đầu mùa nên sẵn sàng hy sinh cho U.23 VN, nên đây không còn là vấn đề lớn".

Các đội bóng làm gì khi V-League tạm dừng hơn 2 tháng?- Ảnh 1.

Quế Ngọc Hải (phải) sẽ có nhiều thời gian để hòa nhập với đội bóng mới Đà Nẵng sau giai đoạn khó khăn hồi đầu mùa

ẢNH: MINH TÚ

Ông Tuấn nói thêm: "Về mặt chuyên môn, quãng nghỉ này rất giá trị với CLB Đà Nẵng. Mùa trước, chúng tôi phải đá play-off nên chỉ có đúng 1 tháng để chuẩn bị cho mùa giải 2025-2026. Điều đó dẫn đến việc các ngoại binh sang VN muộn, không có nhiều thời gian chuẩn bị tốt nên thành tích chưa được như kỳ vọng. Chúng tôi sẽ tận dụng quãng nghỉ trước mắt để kiểm tra, đánh giá đội hình, thay đổi và bổ sung nhân sự cho giai đoạn 2. CLB Đà Nẵng cũng có thêm thời gian để các tân binh từ CLB Thanh Hóa là Quế Ngọc Hải, Ribamar, Võ Nguyên Hoàng hòa nhập". CLB Đà Nẵng sẽ tập luyện 3 tuần tại địa phương rồi di chuyển ra phía bắc để tập huấn và thi đấu giao hữu với các đội V-League và hạng nhất nhằm duy trì thể lực, cảm giác bóng.

Trong khi đó, đội đứng áp chót bảng xếp hạng là PVF-CAND quyết định "thay tướng giữa dòng". Đội bóng này chia tay HLV Thạch Bảo Khanh, bổ nhiệm HLV Nguyễn Thành Công. Với HLV mới, chiến thuật mới, rõ ràng quãng nghỉ sắp tới là quá quan trọng với CLB PVF-CAND.

RÁO RIẾT TÌM ĐỐI THỦ

Tính đến thời điểm này, hầu hết đội bóng chưa thể chốt đối thủ để đấu tập trong 2 tháng rưỡi tới. HLV Lê Đức Tuấn cho biết đây là lúc các đội V-League (ngoại trừ CLB Công an Hà Nội và Nam Định thi đấu các giải quốc tế) đang nghỉ ngơi vài ngày trước khi trở lại tập luyện. HLV Polking của CLB Công an Hà Nội nói rằng muốn tập trung hoàn toàn cho 2 trận trước mắt ở Cúp C2 châu Á và Cúp C1 Đông Nam Á. Đội có thể đá 3 trận giao hữu với các CLB khác. Giải đấu tứ hùng được tổ chức ở phía bắc, chờ các đội bóng xác nhận tham dự.

Trong khi đó, CLB đang đứng đầu bảng xếp hạng là Ninh Bình dự định sang Singapore tập huấn để giúp cầu thủ "đổi gió", tạo nguồn cảm hứng mới mẻ. HAGL cũng có thể ra nước ngoài tập huấn. Trong giai đoạn tiền mùa giải, đội bóng phố núi từng sang Thái Lan, nơi có sự hỗ trợ của HLV Kiatisak Senamuang. Còn CLB Công an TP.HCM sẽ giao hữu với CLB Hang Yuan, một đội bóng mạnh ở Đài Loan. Trận đấu này sẽ diễn ra vào tháng 1.2026. Nếu không muốn di chuyển xa, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức có thể đấu tập với đội Becamex TP.HCM hay các đội hạng nhất là Trường Tươi Đồng Nai, TP.HCM, Long An.

Tóm lại, dù phải chịu thiệt về mặt kinh tế, CLB V-League xem quãng nghỉ 2 tháng rưỡi này là khoản "đầu tư" chiến lược. Mỗi đội đều có kế hoạch riêng biệt, từ tái cơ cấu nhân sự, thay đổi triết lý huấn luyện, tập huấn xa nhà hay ngay tại đại bản doanh. Mục tiêu cuối cùng là trở lại mạnh mẽ nhất vào đầu năm 2026, sẵn sàng cho giai đoạn tăng tốc vô cùng quan trọng của mùa giải. Nếu các đội tận dụng tốt khoảng thời gian này, chất lượng chuyên môn của V-League ở chặng đường còn lại chắc chắn càng được nâng tầm.

