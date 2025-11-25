Lộ diện kênh phát trực tiếp và đối thủ của U.17 Việt Nam: Hồng Kông mạnh yếu ra sao?

Sau 2 lượt trận đầu tiên của bảng C vòng loại U.17 châu Á 2026, U.17 Việt Nam lần lượt thắng U.17 Singapore 6-0, trước khi đánh bại U.17 Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số "khủng" 14-0. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Cristiano Roland vươn lên chiếm ngôi nhất bảng C với 6 điểm tuyệt đối, ghi tổng cộng 20 bàn thắng và chưa để thủng lưới lần nào.

Đến lượt trận thứ ba của bảng C vòng loại U.17 châu Á 2026, U.17 Việt Nam so tài với U.17 Hồng Kông. Trận đấu này diễn ra vào lúc 19 giờ trên sân vận động PVF – Hưng Yên. FPT Play phát sóng trực tiếp cuộc chạm trán này.

U.17 Việt Nam ghi 20 bàn sau 2 trận đấu và chưa để thủng lưới ẢNH: VFF

U.17 Việt Nam được đánh giá cao nhất bảng C

Tại bảng C, U.17 Việt Nam là đội bóng thuộc nhóm hạt giống số 1, trong khi U.17 Hồng Kông thuộc nhóm hạt giống số 4. Trên lý thuyết, U.17 Hồng Kông bị đánh giá thấp hơn. Dù vậy, thầy trò HLV Cristiano Roland được dự báo sẽ gặp trở ngại ở trận đấu này.

Ở trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng C, U.17 Hồng Kông đã khiến U.17 Malaysia phải rất chật vật mới có thể giành 3 điểm nhờ chiến thắng sít sao 1-0. Trong hơn 90 phút thi đấu, U.17 Hồng Kông thậm chí có nhiều thời điểm đã chơi lấn lướt trước U.17 Malaysia.

U.17 Hồng Kông gây nhiều khó khăn cho U.17 Malaysia - đội được đánh giá là ứng viên cho tấm vé đi tiếp ở bảng C ẢNH: VFF

Các cầu thủ U.17 Hồng Kông có thể hình khá tốt. Họ tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt, nhưng không thể đưa bóng vào lưới của Malaysia. Điểm hạn chế của U.17 Hồng Kông nằm ở khâu quyết định, khi những đường chuyền cuối cùng hoặc dứt điểm không có độ chính xác cao.

Sau trận thắng 14-0 trước U.17 Quần đảo Bắc Mariana, HLV Roland nhận định về đối thủ tiếp theo: "Đây sẽ là trận đấu khó khăn. Đối với U.17 Việt Nam, mỗi trận đấu đều là 1 trận chung kết. Chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích, đánh giá cho các cầu thủ để hướng tới mục tiêu chiến thắng".

Nếu duy trì được sự ổn định và thi đấu đúng sức, U.17 Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại U.17 Hồng Kông. Trên thực tế, đội bóng của HLV Roland cần phải thắng để duy trì lợi thế ở bảng C, giữ ngôi đầu. Bởi cuộc cạnh tranh ở các bảng đấu của vòng loại giải U.17 châu Á 2026 là rất khốc liệt, khi chỉ có đội nhất bảng mới giành quyền đi tiếp vào vòng chung kết.

