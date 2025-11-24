Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV U.17 Việt Nam nói gì sau trận thắng cực đậm để vượt qua Malaysia: Đấu Hồng Kông khi nào?

Thu Bồn
Thu Bồn
24/11/2025 22:55 GMT+7

HLV Cristiano Roland hài lòng với tinh thần, thái độ thi đấu của cầu thủ U.17 Việt Nam ở trận thắng 14-0 trước U.17 Quần đảo Bắc Mariana. Ở trận tới, đội bóng sao vàng sẽ chạm trán Hồng Kông.

U.17 Việt Nam tiếp tục có chiến thắng đậm tại vòng loại U.17 châu Á 2026, khi đánh bại U.17 Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 14-0 ở trận đấu diễn ra vào tối 24.11. Đây cũng là chiến thắng đậm nhất trong năm 2025 của các đội tuyển Việt Nam.

U.17 Việt Nam tuân thủ tốt chiến thuật

HLV Cristiano Roland nói: "Tôi hài lòng với thái độ của cầu thủ U.17 Việt Nam. Các cầu thủ đã giữ được kỷ luật, chiến thuật đúng như cách mà đội chuẩn bị cho màn so tài này. Đội đã đạt được mục tiêu của mình và giờ là lúc để nghĩ đến trận tiếp theo. Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ trong phòng thay đồ. Thật sự tôi vui về cách mà các cầu thủ đã nỗ lực đến những phút cuối. Mạnh Quân là một trong những nhân tố giúp sức vào chiến thắng này".

Về phần mình, cầu thủ Trần Mạnh Quân – người liên tiếp lập công cho U.17 Việt Nam trước U.17 Singapore và U.17 Quần đảo Bắc Mariana nói: "Đội đã chơi hay. Cá nhân tôi đã đóng góp 2 bàn thắng, 2 pha kiến tạo. Nhưng tôi thấy kỹ năng dứt điểm của mình chưa sắc bén. Tôi cần phải cải thiện sớm hơn để cống hiến hơn cho đội tuyển. Tôi tập trung muộn hơn so với các đồng đội ở U.17 Việt Nam. Nhưng nhờ sự động viên của ban huấn luyện cũng như lối chơi tương đồng với Hà Nội, tôi đã có thể hòa nhập nhanh hơn".

HLV U.17 Việt Nam nói gì sau trận thắng cực đậm để vượt qua Malaysia: Đấu Hồng Kông khi nào?- Ảnh 1.

U.17 Việt Nam ghi 20 bàn thắng sau 2 trận đấu tại vòng loại U.17 châu Á 2026

ẢNH: VFF

HLV Roland nhấn mạnh ở màn so tài kế tiếp, khi U.17 Việt Nam gặp U.17 Hồng Kông: "Đó sẽ là trận đấu khó khăn. Mỗi trận đấu đều là 1 trận chung kết. Chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích, đánh giá cho các cầu thủ để hướng tới mục tiêu chiến thắng".

Về phần mình, HLV Jireh Yobech của U.17 Quần đảo Bắc Mariana nói: "Tất nhiên những thất bại này sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của các cầu thủ. Nhưng chúng tôi sớm lường trước sức mạnh của Việt Nam, Malaysia, Hồng Kông. Chúng tôi sẽ cố gắng để thi đấu với các đội này. Có lẽ, trận chung kết bảng đấu sẽ là màn so tài giữa Việt Nam và Malaysia".

HLV U.17 Việt Nam nói gì sau trận thắng cực đậm để vượt qua Malaysia: Đấu Hồng Kông khi nào?- Ảnh 2.

Bảng xếp hạng bảng C sau 2 lượt trận

ẢNH: CMH

"Quần đảo Bắc Mariana là vùng đất khá nhỏ, nguồn lực hạn chế. Một số bạn trẻ sau khi hoàn thành xong việc học có thể sang nước khác lập nghiệp. Trong năng lực, chúng tôi sẽ cố gắng ươm mầm, phát triển tài năng trẻ tại đây", HLV Jireh Yobech nói thêm.

Ở lượt trận thứ ba của bảng C vòng loại U.17 châu Á 2026, U.17 Việt Nam chạm trán với U.17 Hồng Kông vào lúc 19 giờ ngày 26.11.

Trước đó, ở trận đấu diễn ra cùng ngày 24.11 thuộc lượt trận thứ hai, U.17 Hồng Kông để thua sít sao 0-1 trước U.17 Malaysia.

Tin liên quan

Bảng xếp hạng vòng loại U.17 châu Á mới nhất: Việt Nam qua mặt Malaysia, chiếm ngôi đầu ngoạn mục

Giành chiến thắng đậm đà 14-0 trước U.17 Quần đảo Bắc Mariana, U.17 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng C, vòng loại giải U.17 châu Á 2026.

U.17 Malaysia thắng kịch tính Hồng Kông, vẫn xếp trên Việt Nam ở vòng loại châu Á

Việt Nam 14-0 Quần đảo Bắc Mariana, vòng loại U.17 châu Á: Mưa bàn thắng

Khám phá thêm chủ đề

U.17 Việt Nam U.17 châu á 2026 Hồng Kông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận