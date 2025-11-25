Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam
Vòng loại U.17 châu Á 2026

Lịch thi đấu U.17 Malaysia mới nhất: Muốn tranh ngôi nhất với Việt Nam, phải thắng đội này…

Thu Bồn
Thu Bồn
25/11/2025 15:02 GMT+7

Ở lượt trận tiếp theo của bảng C vòng loại U.17 châu Á 2026, U.17 Malaysia chạm trán với U.17 Ma Cao. Đây là cơ hội để đội bóng có biệt danh 'những chú hổ' tranh ngôi nhất bảng với chủ nhà U.17 Việt Nam.

U.17 Malaysia bị Việt Nam soán ngôi đầu

Tại lượt trận thứ hai của bảng C vòng loại U.17 châu Á, U.17 Malaysia thắng U.17 Hồng Kông 1-0, trong khi U.17 Việt Nam đánh bại U.17 Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số cực đậm 14-0. Những kết quả này khiến cục diện trên bảng xếp hạng có sự thay đổi, khi U.17 Việt Nam vươn lên đứng nhất với 6 điểm và hiệu số +20, trong khi U.17 Malaysia rơi xuống xếp nhì với 6 điểm và hiệu số +14.

Đến lượt trận thứ ba của bảng C, U.17 Malaysia chạm trán với U.17 Ma Cao, trên sân vận động Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam vào lúc 19 giờ ngày 26.11. Màn so tài này được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play.

Lịch thi đấu U.17 Malaysia mới nhất: Muốn tranh ngôi nhất với Việt Nam, phải thắng đội này…- Ảnh 1.

U.17 Malaysia có chiến thắng chật vật trước U.17 Hồng Kông ở lượt trận thứ hai

ẢNH: VFF

Sau 2 trận đấu ở vòng loại U.17 châu Á 2026, U.17 Ma Cao vẫn chưa biết mùi chiến thắng, lần lượt để thua U.17 Hồng Kông (0-2) và hòa U.17 Singapore (1-1). Trên lý thuyết, U.17 Ma Cao bị đánh giá thấp hơn nhiều so với U.17 Malaysia. Chính vì vậy, đây được xem là cơ hội để đội bóng có biệt danh "những chú hổ" giành trọn 3 điểm, qua đó cạnh tranh ngôi nhất bảng C với U.17 Việt Nam.

Vòng loại U.17 châu Á 2026 áp dụng thể thức thi đấu mới: 38 đội được chia thành 7 bảng (3 bảng có 6 đội, 4 bảng có 5 đội). Theo đó, chỉ có 7 đội đứng đầu mỗi bảng mới giành vé dự vòng chung kết (VCK). Do đó, cuộc đua giành ngôi nhất ở mỗi bảng đấu đều rất căng thẳng.

Lịch thi đấu U.17 Malaysia mới nhất: Muốn tranh ngôi nhất với Việt Nam, phải thắng đội này…- Ảnh 2.

Bảng xếp hạng bảng C sau 2 lượt trận

ẢNH: CMH

Ngoài ra, 9 đội được đặc cách vào thẳng VCK gồm chủ nhà Qatar (chủ nhà U.17 World Cup 2026) và 8 đội vào tứ kết giải U.17 châu Á 2025: Uzbekistan, Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc, Triều Tiên, Tajikistan, Nhật Bản, UAE và Indonesia.

Xem bảng C vòng loại giải vô địch U.17 châu Á 2026, trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

Tin liên quan

HLV U.17 Việt Nam nói gì sau trận thắng cực đậm để vượt qua Malaysia: Đấu Hồng Kông khi nào?

HLV U.17 Việt Nam nói gì sau trận thắng cực đậm để vượt qua Malaysia: Đấu Hồng Kông khi nào?

HLV Cristiano Roland hài lòng với tinh thần, thái độ thi đấu của cầu thủ U.17 Việt Nam ở trận thắng 14-0 trước U.17 Quần đảo Bắc Mariana. Ở trận tới, đội bóng sao vàng sẽ chạm trán Hồng Kông.

Bảng xếp hạng vòng loại U.17 châu Á mới nhất: Việt Nam qua mặt Malaysia, chiếm ngôi đầu ngoạn mục

U.17 Malaysia thắng kịch tính Hồng Kông, vẫn xếp trên Việt Nam ở vòng loại châu Á

Khám phá thêm chủ đề

Malaysia u.17 malaysia U.17 Việt Nam U.17 châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận