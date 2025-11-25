Lịch thi đấu U.17 Malaysia mới nhất: Muốn tranh ngôi nhất với Việt Nam, phải thắng đội này…

U.17 Malaysia bị Việt Nam soán ngôi đầu

Tại lượt trận thứ hai của bảng C vòng loại U.17 châu Á, U.17 Malaysia thắng U.17 Hồng Kông 1-0, trong khi U.17 Việt Nam đánh bại U.17 Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số cực đậm 14-0. Những kết quả này khiến cục diện trên bảng xếp hạng có sự thay đổi, khi U.17 Việt Nam vươn lên đứng nhất với 6 điểm và hiệu số +20, trong khi U.17 Malaysia rơi xuống xếp nhì với 6 điểm và hiệu số +14.

Đến lượt trận thứ ba của bảng C, U.17 Malaysia chạm trán với U.17 Ma Cao, trên sân vận động Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam vào lúc 19 giờ ngày 26.11. Màn so tài này được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play.

U.17 Malaysia có chiến thắng chật vật trước U.17 Hồng Kông ở lượt trận thứ hai ẢNH: VFF

Sau 2 trận đấu ở vòng loại U.17 châu Á 2026, U.17 Ma Cao vẫn chưa biết mùi chiến thắng, lần lượt để thua U.17 Hồng Kông (0-2) và hòa U.17 Singapore (1-1). Trên lý thuyết, U.17 Ma Cao bị đánh giá thấp hơn nhiều so với U.17 Malaysia. Chính vì vậy, đây được xem là cơ hội để đội bóng có biệt danh "những chú hổ" giành trọn 3 điểm, qua đó cạnh tranh ngôi nhất bảng C với U.17 Việt Nam.

Vòng loại U.17 châu Á 2026 áp dụng thể thức thi đấu mới: 38 đội được chia thành 7 bảng (3 bảng có 6 đội, 4 bảng có 5 đội). Theo đó, chỉ có 7 đội đứng đầu mỗi bảng mới giành vé dự vòng chung kết (VCK). Do đó, cuộc đua giành ngôi nhất ở mỗi bảng đấu đều rất căng thẳng.

Bảng xếp hạng bảng C sau 2 lượt trận ẢNH: CMH

Ngoài ra, 9 đội được đặc cách vào thẳng VCK gồm chủ nhà Qatar (chủ nhà U.17 World Cup 2026) và 8 đội vào tứ kết giải U.17 châu Á 2025: Uzbekistan, Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc, Triều Tiên, Tajikistan, Nhật Bản, UAE và Indonesia.