Bài toán thủ lĩnh ở U.23 Việt Nam, ai xứng đáng đeo băng đội trưởng?

U.23 Việt Nam xoay VÒNG BĂNG ĐỘI TRƯỞNG

Một trong những đặc điểm nổi bật nhất để nhìn ra dấu ấn, tính cách của nhà cầm quân là cách HLV chọn đội trưởng. Ở U.23 VN hiện tại, HLV Kim Sang-sik thường xuyên xoay vòng ban cán sự vừa để động viên khích lệ, vừa kiểm tra năng lực, khả năng lãnh đạo của các học trò. Trước đây, Văn Khang từng được chọn làm đội trưởng và Lý Đức đeo băng đội phó. Họ đều ghi bàn và chơi rất nổi bật khi U.23 VN vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia. Đến vòng loại U.23 châu Á 2026 trên sân Việt Trì, băng đội trưởng được trao cho Văn Trường, và Hiểu Minh làm đội phó, cả 2 đều chơi rất trách nhiệm và hiệu quả.

Khuất Văn Khang từng đeo băng đội trưởng đội tuyển U.23 VN vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Tại giải giao hữu Panda Cup 2025 ở Trung Quốc vừa qua, Văn Trường tiếp tục được ông Kim trao băng đội trưởng, nhưng tiếc rằng ở trận gặp U.23 Hàn Quốc, anh dính chấn thương nặng không thể thi đấu tại SEA Games 33. Trước khi U.23 VN lên đường sang Thái Lan, HLV Kim Sang-sik và các cộng sự sẽ cho các cầu thủ bầu lại ban cán sự mới, quan trọng nhất là tìm được đội trưởng thay Văn Trường. Những ứng viên đủ sức gánh vác trách nhiệm có thể kể đến Văn Khang, Hiểu Minh, Lý Đức, Thái Sơn và Trung Kiên.

Bộ 3 Văn Khang, Hiểu Minh và Lý Đức đều từng tham gia ban cán sự U.23 VN, đều là trụ cột trong lối chơi của đội. Văn Khang từng là thủ quân các đội tuyển trẻ quốc gia từ U.17 đến U.20 VN, sở hữu kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu dày dạn, được xem sáng giá nhất. Thái Sơn từng là nhân tố quan trọng ở đội tuyển VN và U.23 VN dưới thời HLV Troussier, tham dự ASIAD 2023 ở Hàng Châu (Trung Quốc) cũng là ứng viên sáng giá. Thủ môn Trung Kiên cũng có thể được trao băng đội trưởng nếu ông Kim muốn có được tiếng nói quan trọng ở hàng phòng ngự.

Đ Ề CAO SỨC MẠNH TẬP THỂ

Như chia sẻ ngay trong ngày đầu tiên ra mắt đội tuyển VN, HLV Kim Sang-sik đặt tinh thần tập thể lên cao nhất. Điều này thể hiện rõ qua cách ông Kim sẵn sàng loại bỏ cầu thủ danh tiếng, chọn người phù hợp mà câu chuyện Thái Sơn từng phải nhường chỗ cho Xuân Bắc ở đội U.23 VN là một minh chứng. Chuyện thủ quân đội tuyển VN Duy Mạnh thường xuyên dự bị ở AFF Cup 2024 càng cho thấy ông Kim có cách nhìn rất riêng về vai trò người đội trưởng.

Bình luận viên Ngô Quang Tùng đánh giá: "Lứa U.23 VN hiện tại không có những nhân tố chuyên môn quá nổi trội, cá tính mạnh mẽ khác biệt để làm thủ lĩnh cả chuyên môn lẫn tinh thần. Do đó, việc HLV Kim Sang-sik xoay vòng ban cán sự là dễ hiểu. Tại Panda Cup 2025, Văn Trường đã dần nhỉnh lên, nhưng đáng tiếc chấn thương ập đến. Bây giờ, U.23 VN có thể sẽ quay trở lại phương án từng có trước đó, với những người đá chính thường xuyên".

"Sức mạnh tập thể sẽ càng được đề cao trong hành trình U.23 VN thi đấu tại SEA Games 33. Dĩ nhiên, vai trò cá nhân cũng quan trọng. Trong đó, đội trưởng là thủ lĩnh tinh thần, dẫn dắt đồng đội trên sân và cũng đừng quên, chỉ có đội trưởng mới có quyền giao tiếp với trọng tài trong trận đấu. Khi thực chiến, U.23 VN có thể sẽ chia vai trò dẫn dắt cho các trưởng nhóm, trưởng khu vực. Với cá tính chọn người của ông Kim, người hâm mộ rất khó đoán ai sẽ được trao băng đội trưởng U.23 VN. Nhưng cho dù cá nhân nào được chọn lựa, quan trọng hơn cả là U.23 VN phải thi đấu với tinh thần tập thể cao độ để giành chiến thắng", bình luận viên Quang Tùng nhận định.