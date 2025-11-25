Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games và U.23 Việt Nam cực mới: Giành vàng nhờ chất ‘quái’

Nghi Thạo
Nghi Thạo
25/11/2025 17:58 GMT+7

U.23 VN hướng đến SEA Games 33 với lực lượng đồng đều về kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu. Đây là yếu tố quan trọng giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng đến tấm HCV của đại hội thể thao khu vực.

GIÀU KINH NGHIỆM THỰC CHIẾN

Trước đây, hiếm có thời điểm nào mà U.23 VN dự SEA Games lại mang theo lượng kinh nghiệm dày dặn như lứa cầu thủ hiện tại. 

Các học trò của HLV Kim Sang-sik đã được "nung" liên tục bằng cường độ cao ở V-League. Chuyện này gần như không tưởng ở những đại hội trước. Các kỳ SEA Games gần đây thường chứng kiến sự chênh lệch trong nội bộ đội hình U.23 VN, khi một vài trụ cột sẽ đóng vai trò gồng gánh phần còn lại. Sự lệch pha ấy thường khiến đội bóng gặp khó trong những trận đấu có áp lực lớn, cần tâm lý vững vàng. 

Giai đoạn giành 2 HCV liên tiếp ở SEA Games 30 năm 2019 và SEA Games 31 năm 2022, không quá khi nói rằng U.22 +2 VN đã phụ thuộc khá lớn vào những nhân tố quá tuổi như Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Tiến Linh. Còn ở kỳ đại hội gần nhất vào năm 2023, khi đoàn quân của HLV Philippe Troussier chỉ đoạt HCĐ tại Campuchia, lực lượng VN lúc ấy phần nhiều là những cầu thủ đang thi đấu ở hạng nhất, hoặc mới được đôn lên đội 1 của CLB chủ quản nhưng số phút ra sân rất ít.

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games và U.23 Việt Nam cực mới: Giành vàng nhờ chất ‘quái’- Ảnh 1.

FPT Play phát trực tiếp toàn bộ các trận đấu của môn bóng đá nam SEA Games 33

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games và U.23 Việt Nam cực mới: Giành vàng nhờ chất ‘quái’- Ảnh 2.

Khuất Văn Khang là trụ cột của U.23 VN tại SEA Games 33

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bình luận viên (BLV) Ngô Quang Tùng đánh giá, kinh nghiệm chính là điểm nổi bật nhất của lứa U.23 VN dự SEA Games lần này. Tất cả các cầu thủ trẻ của U.23 VN đều đã chơi ở V-League và đặc biệt là được thi đấu thường xuyên. V-League là môi trường tốt để các cầu thủ trẻ trui rèn bản lĩnh, trưởng thành hơn. Trước đây, các đội VN dự SEA Games chưa bao giờ có sự đồng đều như vậy. Những chuyến làm khách "khó thở" tại các "chảo lửa", những trận derby không khoan nhượng hay 90 phút rượt đuổi tỷ số căng như dây đàn… đã tạo nên các chiến binh dạn dày. Tập thể U.23 VN nhờ thế trở nên giàu kinh nghiệm thực chiến. Các cầu thủ trẻ được ném vào bối cảnh thật, chịu những va đập thật… nhờ đó có độ "quái" trong lối chơi và bản lĩnh thi đấu.

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games và U.23 Việt Nam cực mới: Giành vàng nhờ chất ‘quái’- Ảnh 3.

Ba bảng đấu bóng đá nam tại SEA Games 33

Ảnh: FPT Play

Bên cạnh lực lượng đồng đều về chuyên môn và kinh nghiệm, điều khiến U.23 VN được đánh giá cao là quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng trước SEA Games 33. BLV Quang Tùng chỉ ra: "Từ giải U.23 Đông Nam Á, 2 trận giao hữu với U.23 Qatar cho đến Panda Cup 2025 - nơi có những đối thủ mạnh như U.23 Hàn Quốc, Uzbekistan, Trung Quốc đã giúp các cầu thủ U.23 VN cọ xát đủ nhiều. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tập huấn tại P.Bà Rịa (TP.HCM), tập luyện dưới điều kiện thời tiết gần giống với Thái Lan. Lứa U.23 VN này được đầu tư và chuẩn bị rất bài bản, nên chúng ta có quyền nghĩ đến HCV SEA Games". U.23 VN sẽ di chuyển sang Thái Lan vào ngày 1.12 để chính thức bước vào chiến dịch chinh phục SEA Games 33.

VÒNG BẢNG KHÔNG DỄ THỞ

U.23 VN nằm ở bảng đấu có 3 đội, lần lượt gặp U.23 Lào (ngày 4.12), rồi chạm trán U.23 Malaysia (ngày 11.12). 

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games và U.23 Việt Nam cực mới: Giành vàng nhờ chất ‘quái’- Ảnh 4.

Lịch thi đấu của U.23 Việt Nam tại vòng bảng

Ảnh: FPT PLAY

Thầy trò HLV Kim Sang-sik được đánh giá cao nhất và nhiệm vụ giành ngôi đầu bảng là bắt buộc. Dù vậy, Khuất Văn Khang và các đồng đội được dự báo sẽ đương đầu với nhiều gian nan. Trong đó, đối thủ của U.23 VN ở trận ra quân SEA Games 33 - U.23 Lào không dễ bị đánh bại. BLV Quang Tùng nhận định: "Các cầu thủ U.23 Lào cũng chính là các tuyển thủ quốc gia. Đội bóng xứ sở triệu voi sử dụng gần như toàn bộ các cầu thủ trẻ để đá với đội tuyển VN ở trận đấu thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027 vừa rồi. Và phải đến khi trận đấu đó trôi qua gần 70 phút, đội tuyển VN mới có bàn thắng mở tỷ số. Do đó, mọi chuyện sẽ không đơn giản với đội bóng của HLV Kim Sang-sik ở trận ra quân đại hội thể thao khu vực lần này".

Lực lượng đội tuyển Lào khi chạm trán đội tuyển VN ngày 19.11 vừa qua có gần một nửa số cầu thủ sinh sau năm 2004. Đáng chú ý, HLV người Hàn Quốc Ha Hyeok-jun sử dụng đến 7 cầu thủ dưới 21 tuổi trong đội hình xuất phát khi đối đầu với thầy trò HLV Kim Sang-sik. Điều này cho thấy bóng đá Lào cũng có sự chuẩn bị nghiêm túc cho đấu trường SEA Games, khi ưu tiên trao cơ hội để cầu thủ trẻ được tích lũy kinh nghiệm.

Trong khi đó, Malaysia luôn được xem là đối thủ khó chịu của VN trong mọi giải đấu của khu vực. HLV trưởng Nafuzi Zain tuyên bố đầy tự tin: "U.23 Malaysia xác định mục tiêu đầu tiên là đánh bại đối thủ chính trong bảng - U.23 VN, qua đó lấy vé vào bán kết, trước khi cố gắng tiến vào trận chung kết". Thành phần của U.23 Malasyia chuẩn bị cho SEA Games 33 có 1 cầu thủ nhập tịch là Fergus Tierney (gốc Scotland). Một gương mặt khác cũng đáng chú ý là hậu vệ Ubaidullah Shamsul (CLB Terengganu FC), từng 4 lần khoác áo đội tuyển Malaysia.

Sao Thái Lan nói bất ngờ về Bích Tuyền và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Sao Thái Lan nói bất ngờ về Bích Tuyền và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Ngôi sao đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan Pornpun Guedpard bất ngờ đề cập đến Bích Tuyền và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong buổi tập mới đây.

Bóng chuyền nữ Việt Nam sẵn sàng cạnh tranh với chủ nhà Thái Lan

U.23 Việt Nam đừng lãng quên miếng đánh từ không chiến

