U.23 Việt Nam đừng lãng quên miếng đánh từ không chiến

Vũ khí đắc dụng của U.23 Việt Nam

Khi đăng quang giải U.23 Đông Nam Á 2025, U.23 VN đã toàn thắng 4 trận, ghi 8 bàn, trong đó có 4 bàn từ các pha không chiến dũng mãnh. Điều này xuất phát từ thể hình ấn tượng của U.23 VN. Tại SEA Games 33, trừ Văn Trường vắng mặt vì chấn thương, U.23 VN có đến 10 gương mặt cao từ 1,80 m trở lên, bao gồm 3 thủ môn Trần Trung Kiên, Nguyễn Tân (đều 1,91 m) và Cao Văn Bình (1,84 m); hậu vệ Lê Văn Hà (1,84 m), Phạm Lý Đức (1,82 m), Nguyễn Hiểu Minh (1,85 m), Đặng Tuấn Phong (1,80 m); tiền vệ Lê Viktor (1,80 m), tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (1,80 m) cùng tân binh Quang Kiệt (1,95 m).

U.23 VN có nhiều lợi thế để khai thác tốt các miếng đánh từ bóng bổng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Bên cạnh tính đồng đều cả về kỹ chiến thuật lẫn cá tính chơi bóng, thể hình vượt trội là đặc điểm nổi bật nhất của lứa U.23 VN hiện tại so với các lứa đàn anh. Trong tay ông Kim không thiếu chuyên gia không chiến từng ghi bàn ở V-League, U.23 VN hay ở đội tuyển VN như Lý Đức, Hiểu Minh, Đình Bắc, Quang Kiệt… Chúng ta cũng có những chân đá phạt tốt như Quốc Việt, Xuân Bắc, Văn Khang, Lê Viktor…

Trong cuộc đua tranh HCV khắc nghiệt tại SEA Games 33, U.23 VN cần khai thác hiệu quả các tình huống cố định để tạo đột biến. Ở vòng bảng, đội U.23 VN sẽ phải đối mặt với những chiếc "xe buýt 2 tầng" của Lào (ngày 4.12) và Malaysia (11.12). Rõ ràng, những miếng đánh bóng bổng nếu thực hiện tốt sẽ là phương án rất giàu tiềm năng.

Một chi tiết đáng lưu tâm khác là ở giải giao hữu Panda Cup 2025 tại Trung Quốc vừa qua, U.23 VN nhận 2 bàn thua đều từ không chiến, do sự thiếu tập trung của hàng thủ. Ông Kim càng phải dành nhiều thời gian để rèn giũa các học trò thật thành thạo trong tấn công bằng bóng bổng và cả phòng chống tấn công bằng bóng bổng từ đối thủ.

Phương án chơi bóng bổng đã được phát huy hiệu quả tại giải U.23 Đông Nam Á nhưng có phần bị lãng quên ở vòng loại U.23 châu Á 2026. Hy vọng rằng tại SEA Games 33, người hâm mộ có thể an tâm mỗi khi đối thủ rót bóng vào khu vực cấm địa. Ngược lại, thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể thường xuyên "mở khóa" trận đấu từ các tình huống cố định và tình huống sử dụng bóng bổng. Đây là điều đặc biệt quan trọng khi lối chơi của U.23 VN chắc chắn đã bị các đối thủ nghiên cứu rất kỹ sau những màn trình diễn ấn tượng vừa qua.



