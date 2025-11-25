Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

U.23 Việt Nam đừng lãng quên miếng đánh từ không chiến

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
25/11/2025 00:59 GMT+7

U.23 VN sở hữu nhiều "chuyên gia" không chiến với 10 cầu thủ cao từ 1,80 m trở lên và lợi thế này cần được HLV Kim Sang-sik khai thác hiệu quả để tranh HCV SEA Games 33.

Vũ khí đắc dụng của U.23 Việt Nam

Khi đăng quang giải U.23 Đông Nam Á 2025, U.23 VN đã toàn thắng 4 trận, ghi 8 bàn, trong đó có 4 bàn từ các pha không chiến dũng mãnh. Điều này xuất phát từ thể hình ấn tượng của U.23 VN. Tại SEA Games 33, trừ Văn Trường vắng mặt vì chấn thương, U.23 VN có đến 10 gương mặt cao từ 1,80 m trở lên, bao gồm 3 thủ môn Trần Trung Kiên, Nguyễn Tân (đều 1,91 m) và Cao Văn Bình (1,84 m); hậu vệ Lê Văn Hà (1,84 m), Phạm Lý Đức (1,82 m), Nguyễn Hiểu Minh (1,85 m), Đặng Tuấn Phong (1,80 m); tiền vệ Lê Viktor (1,80 m), tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (1,80 m) cùng tân binh Quang Kiệt (1,95 m).

U.23 Việt Nam đừng lãng quên miếng đánh từ không chiến- Ảnh 1.

U.23 VN có nhiều lợi thế để khai thác tốt các miếng đánh từ bóng bổng

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Bên cạnh tính đồng đều cả về kỹ chiến thuật lẫn cá tính chơi bóng, thể hình vượt trội là đặc điểm nổi bật nhất của lứa U.23 VN hiện tại so với các lứa đàn anh. Trong tay ông Kim không thiếu chuyên gia không chiến từng ghi bàn ở V-League, U.23 VN hay ở đội tuyển VN như Lý Đức, Hiểu Minh, Đình Bắc, Quang Kiệt… Chúng ta cũng có những chân đá phạt tốt như Quốc Việt, Xuân Bắc, Văn Khang, Lê Viktor… 

Trong cuộc đua tranh HCV khắc nghiệt tại SEA Games 33, U.23 VN cần khai thác hiệu quả các tình huống cố định để tạo đột biến. Ở vòng bảng, đội U.23 VN sẽ phải đối mặt với những chiếc "xe buýt 2 tầng" của Lào (ngày 4.12) và Malaysia (11.12). Rõ ràng, những miếng đánh bóng bổng nếu thực hiện tốt sẽ là phương án rất giàu tiềm năng.

U.23 Việt Nam đừng lãng quên miếng đánh từ không chiến- Ảnh 2.

Một chi tiết đáng lưu tâm khác là ở giải giao hữu Panda Cup 2025 tại Trung Quốc vừa qua, U.23 VN nhận 2 bàn thua đều từ không chiến, do sự thiếu tập trung của hàng thủ. Ông Kim càng phải dành nhiều thời gian để rèn giũa các học trò thật thành thạo trong tấn công bằng bóng bổng và cả phòng chống tấn công bằng bóng bổng từ đối thủ. 

Phương án chơi bóng bổng đã được phát huy hiệu quả tại giải U.23 Đông Nam Á nhưng có phần bị lãng quên ở vòng loại U.23 châu Á 2026. Hy vọng rằng tại SEA Games 33, người hâm mộ có thể an tâm mỗi khi đối thủ rót bóng vào khu vực cấm địa. Ngược lại, thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể thường xuyên "mở khóa" trận đấu từ các tình huống cố định và tình huống sử dụng bóng bổng. Đây là điều đặc biệt quan trọng khi lối chơi của U.23 VN chắc chắn đã bị các đối thủ nghiên cứu rất kỹ sau những màn trình diễn ấn tượng vừa qua.


Tin liên quan

Bảng xếp hạng vòng loại U.17 châu Á mới nhất: Việt Nam qua mặt Malaysia, chiếm ngôi đầu ngoạn mục

Giành chiến thắng đậm đà 14-0 trước U.17 Quần đảo Bắc Mariana, U.17 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng C, vòng loại giải U.17 châu Á 2026.

HLV U.17 Việt Nam nói gì sau trận thắng cực đậm để vượt qua Malaysia: Đấu Hồng Kông khi nào?

U.23 Việt Nam nguy cơ bị đổi địa điểm đá SEA Games vì thảm họa thiên tai, mất điện diện rộng

Khám phá thêm chủ đề

U.23 VN Đình Bắc Văn Trường Quốc Việt Cao Văn Bình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận