Bóng chuyền nữ Việt Nam sẵn sàng cạnh tranh với chủ nhà Thái Lan

Y ÊN TÂM VỚI T HANH T HÚY

Hôm qua (24.11), HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ VN Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết: "Tôi theo dõi sát sao tình hình của Trần Thị Thanh Thúy tại Nhật Bản, gần như không bỏ sót bất kỳ trận đấu nào của cô trong màu áo CLB Gunma Green Wings. Điều tôi vui nhất là Thanh Thúy được chơi ở vị trí chủ công sở trường và đã thể hiện rất tốt với hiệu suất ghi điểm cao. Tại Nhật Bản, cô được giới chuyên môn 2 lần bầu chọn là vận động viên xuất sắc nhất trận. Thanh Thúy đã lấy lại được phong độ đỉnh cao. Đây là điều rất vui với bóng chuyền nữ VN ở SEA Games 33".

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN nhận tin vui từ thủ quân Trần Thị Thanh Thúy ẢNH: VFV

Để trở lại được phong độ cao, Thanh Thúy trải qua gần 2 năm chật vật vì chấn thương, trong đó có giai đoạn "ảm đạm" khi thi đấu không thành công tại Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia. Có thời điểm trong màu áo CLB VTV Bình Điền Long An và cả đội tuyển bóng chuyền nữ VN, Thanh Thúy không còn đóng vai trò ghi điểm chủ lực. Tuy nhiên sự kiên trì, nỗ lực không ngừng nghỉ, không đầu hàng đã giúp tay đập 28 tuổi vượt qua chấn thương, trở lại ấn tượng. Với phong độ này của Thanh Thúy, đội tuyển bóng chuyền nữ VN được đánh giá tăng cơ hội cạnh tranh HCV với chủ nhà Thái Lan ở SEA Games 33. Từng rất nhiều lần giành quyền vào chung kết nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ VN chưa lần nào đoạt HCV SEA Games bởi chạm trán với đối thủ rất mạnh là Thái Lan. Lần này, đội tuyển Thái Lan chia tay một số gương mặt thuộc thế hệ vàng, còn đội tuyển VN giữ được lực lượng khá đồng đều nên quyết tâm làm nên lịch sử.

T ĂNG CƯỜNG CỌ XÁT

Yên tâm với phong độ của thủ quân Trần Thị Thanh Thúy nhưng BHL đội tuyển bóng chuyền nữ VN cũng khá lo âu với phụ công Trần Thị Bích Thủy. Bích Thủy hiện ở Nhật Bản đầu quân cho CLB Okayama nhưng cô chưa ra sân trận nào. Có ý kiến cho rằng dù chưa ra sân thi đấu, nhưng việc tập luyện ở môi trường tốt tại Nhật Bản nên không quá đáng lo cho phong độ của Bích Thủy. Tuy nhiên, BHL đội tuyển bóng chuyền nữ VN lại nhận định, việc thực chiến ở các trận đấu rất quan trọng đối với các trụ cột của đội tuyển, vì thế mọi người mong chờ Bích Thủy sớm được trao cơ hội thi đấu tại Nhật Bản. Thời gian qua, Bích Thủy tiến bộ vượt bậc, được đánh giá là phụ công tốt nhất của đội tuyển VN. Cô cũng là tay đập được rèn luyện bản lĩnh khi xuất ngoại chơi bóng ở Hàn Quốc, Nhật Bản.

Ngoài Thanh Thúy và Bích Thủy xuất ngoại thi đấu ở Nhật Bản, các thành viên còn lại của đội tuyển bóng chuyền nữ VN đang tập huấn tại Vĩnh Long. "Điều kiện tập luyện ở đây rất tốt, toàn đội được tạo điều kiện tối đa. Chúng tôi đã có những trận giao hữu chất lượng với CLB VTV Bình Điền Long An, đội trẻ Long An. Cuối tháng 11, đội tuyển sẽ tiếp tục thi đấu giao hữu với CLB VTV Bình Điền Long An, đội nam Vĩnh Long. Đây là cơ hội quý để BHL rà soát, hoàn thiện đội hình, cải thiện lối chơi nhằm chọn ra những gương mặt tốt nhất đến Thái Lan tham dự SEA Games 33", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết.

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN sắp chốt danh sách 14 tuyển thủ tham dự SEA Games 33. Nhiều khả năng dàn trụ cột, từng gắn bó trong thời gian dài như Đoàn Thị Lâm Oanh, Trần Thị Thanh Thúy, Hoàng Thị Kiều Trinh, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Trần Thị Bích Thủy, Lê Thanh Thúy… sẽ tiếp tục sát cánh với nhau.



