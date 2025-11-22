Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Niềm vui nhân đôi với Trần Thị Thanh Thúy tại giải bóng chuyền Nhật Bản

Quỳnh Anh
22/11/2025 14:54 GMT+7

Thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục tỏa sáng tại giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản.

Trần Thị Thanh Thúy xuất sắc nhất trận

Hôm nay (22.11), Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunma Green Wings giành chiến thắng ấn tượng 3-0 trước CLB Okayama ở lượt trận thứ 13 của giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản. Niềm vui nhân đôi với thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi cô nhận danh hiệu VĐV xuất sắc nhất trận đấu này.

Niềm vui nhân đôi với Trần Thị Thanh Thúy tại giải bóng chuyền Nhật Bản- Ảnh 1.

Trần Thị Thanh Thúy tỏa sáng trong màu áo đội Gunma Green Wings tại giải bóng chuyền Nhật Bản

ẢNH: SV LEAGUE

Chạm trán với đội Okayama đang ở nhóm cuối trên bảng xếp hạng giải bóng chuyền Nhật Bản là cơ hội cho Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội. CLB Gunma Green Wings đã không bỏ lỡ cơ hội này để có được thắng lợi thứ 7 tại giải. Việc CLB Okayama thi đấu không có ngoại binh khiến họ lép vế hoàn toàn trước CLB Gunma Green Wings vốn có sự góp mặt của Thanh Thúy cùng 2 ngoại binh khác là Olivia Rozanski (Ba Lan) và Nasya Dimitrova (Bulgaria).

Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục ra sân trong vai trò chủ công, cùng với Rozanski là 2 tay ghi điểm hàng đầu của CLB Gunma Green Wings trước Okayama. Không chỉ chơi ấn tượng ở hàng công, Thanh Thúy còn hỗ trợ phòng thủ tốt. Nhờ đó dù ghi tổng cộng 10 điểm so với hơn đồng đội Rozanski nhưng tay đập số 1 bóng chuyền nữ Việt Nam được trao danh hiệu VĐV xuất sắc nhất trận đấu. Đây là lần thứ 2 ở mùa giải năm nay Trần Thị Thanh Thúy được vinh danh ở hạng mục này.

Niềm vui nhân đôi với Trần Thị Thanh Thúy tại giải bóng chuyền Nhật Bản- Ảnh 2.

Trần Thị Thanh Thúy được trao danh hiệu VĐV xuất sắc nhất trong trận đấu với CLB Okayama

ẢNH: GGW

Chiến thắng 3-0 trước CLB Okayama với điểm số lần lượt là 25/17, 25/16, 25/21 giúp CLB Gunma Green Wings vươn lên hạng 8 giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản. Ngày mai, Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunma Green Wings tái đấu với CLB Okayama. Đáng chú ý Okayama vừa chiêu mộ phụ công đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là Trần Thị Bích Thủy nhưng cô vẫn chưa ra sân thi đấu trận nào. Bích Thủy cùng với Thanh Thúy là 2 gương mặt chủ lực của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới ở Thái Lan.

Trần Thị Thanh Thúy CLB CLB Gunma Green Wings bóng chuyền nữ Việt Nam Bóng chuyền Nhật Bản
