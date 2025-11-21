Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tạo sức hút với người hâm mộ phía nam

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
21/11/2025 18:06 GMT+7

Khá đông người hâm mộ đến nhà thi đấu Long An theo dõi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu giao hữu với CLB VTV Bình Điền Long An và đội nam trẻ Long An.

Hai trận giao hữu bổ ích của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Hôm nay (21.11), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu giao hữu liên tiếp với CLB VTV Bình Điền Long An và đội nam trẻ Long An. Đáng chú ý có khá đông người hâm mộ đến nhà thi đấu Long An xem đội tuyển Việt Nam thi đấu dù lịch trình không được công bố rộng rãi cho thấy sức hút của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tạo sức hút với người hâm mộ phía nam- Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại CLB VTV Bình Điền Long An ở trận giao hữu trước thềm SEA Games 33

ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Ở trận giao hữu với CLB VTV Bình Điền Long An cũng là đội đương kim vô địch bóng chuyền nữ quốc gia, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định cho Võ Thị Kim Thoa và Nguyễn Khánh Đang về thi đấu cho CLB này. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam luân chuyển đội hình, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trao cơ hội ra sân cho toàn bộ các tuyển thủ. Trận đấu chỉ diễn ra trong 2 ván và không có bất ngờ khi Đoàn Thị Lâm Oanh cùng các đồng đội giành chiến thắng trước CLB VTV Bình Điền Long An với tỷ số 2-0 (25/20, 26/24).

Ngay sau đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu giao lưu với đội nam trẻ Long An. Với ưu thế sức mạnh, phát huy khả năng tấn công tầm cao, đội nam trẻ Long An vượt qua đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với tỷ số 2-0 (25/22, 25/16).

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tạo sức hút với người hâm mộ phía nam- Ảnh 2.

Lê Thanh Thúy cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tạo sức hút với người hâm mộ phía nam

ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Trao đổi sau 2 trận giao hữu hôm nay, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết việc được thi đấu giao hữu với 2 đội chất lượng giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hoàn thiện thêm lối chơi, trui rèn các mảng miếng tấn công lẫn phòng ngự.

Theo kế hoạch, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tái đấu CLB VTV Bình Điền Long An ở trận giao hữu diễn ra chiều tối 28.11, sau đó 1 ngày là trận giao hữu với đội nam Vĩnh Long. Cả 2 trận đấu này đều diễn ra tại nhà thi đấu Vĩnh Long và mở cửa để người hâm mộ đến xem, cổ vũ. Theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đi tập huấn ở Nhật Bản để chuẩn bị cho SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới ở Thái Lan, tuy nhiên do điều kiện không cho phép nên đội quyết định tập huấn ở phía nam, đóng đô ở Vĩnh Long.



