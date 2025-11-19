Thua 'người quen' ở giải Úc mở rộng, Nguyễn Thùy Linh dồn sức cho SEA Games 33

Nguyễn Thùy Linh thất thủ trước tay vợt quen thuộc

Giải cầu lông Úc mở rộng 2025 nằm trong hệ thống World Tour Super 500 của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) với tổng tiền thưởng 475.000 USD (khoảng 12 tỉ đồng) nên thu hút nhiều tay vợt mạnh tham dự. Với hạng 21 thế giới, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh không phải là hạt giống ở nội dung đơn nữ.

Nguyễn Thùy Linh chia tay giải Úc mở rộng 2025, dồn sức chuẩn bị cho SEA Games 33 ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở vòng 1 diễn ra hôm nay, Nguyễn Thùy Linh chạm trán với tay vợt Lin Hsing-ti (Đài Loan, hạng 22 thế giới). Tay vợt 26 tuổi này không xa lạ với Nguyễn Thùy Linh lẫn người hâm mộ cầu lông Việt Nam. Bởi lẽ ở 2 lần chạm trán trước đó tại giải Việt Nam mở rộng 2024 ở TP.HCM và giải Việt Nam International Series 2022 ở Đà Nẵng, Nguyễn Thùy Linh đều đánh bại Lin Hsing-ti.

Tái đấu lần này tại Úc, Lin Hsing-ti cho thấy sự tiến bộ đáng kể khi tạo thế trận giằng co với Nguyễn Thùy Linh. Bị đối thủ dẫn trước ở ván 1, Nguyễn Thùy Linh kiên trì đeo bám, cân bằng 20/20 rồi vượt lên dẫn trước nhưng thua ngược đáng tiếc 23/25. Phấn chấn tinh thần, Lin Hsing-ti thi đấu bùng nổ ở ván 2, giành chiến thắng 21/13, qua đó khép lại thắng lợi chung cuộc 2-0.

Theo thông tin từ ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam, sau giải Úc mở rộng 2025, Nguyễn Thùy Linh sẽ dồn toàn lực chuẩn bị cho SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới ở Thái Lan. Đây là kỳ SEA Games mà Nguyễn Thùy Linh đặt quyết tâm cao, trong đó phấn đấu đạt thành tích tốt nhất cho cầu lông Việt Nam.