Đội tuyển futsal Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho SEA Games 33. Chia sẻ về giai đoạn nước rút này, HLV trưởng Diego Giustozzi khẳng định toàn đội đến đại hội thể thao khu vực với tinh thần cao nhất, coi mỗi trận đấu như một trận chung kết thực sự.

HLV Diego Giustozzi cho biết, đợt hội quân lần này mang ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với SEA Games 33 mà còn phục vụ mục tiêu chuẩn bị cho vòng chung kết (VCK) futsal châu Á 2026. Theo vị HLV người Argentina, lực lượng đội tuyển futsal Việt Nam đang trong quá trình trẻ hóa, nên rất cần những trận đấu có tính cạnh tranh cao như tại SEA Games để cầu thủ được ra sân, cải thiện chuyên môn và nâng cao bản lĩnh thi đấu. "Chúng tôi có hai mục đích trong đợt chuẩn bị này. Đầu tiên là hướng đến SEA Games 33, thứ hai là chuẩn bị cho VCK futsal châu Á 2026. Tôi có một giấc mơ và niềm tin rằng thế hệ trẻ này có thể hướng đến World Cup tiếp theo", HLV Diego Giustozzi nhấn mạnh.

Đội tuyển futsal Việt Nam nay đã khác

Trong bối cảnh đội tuyển futsal Việt Nam khó tìm được trận giao hữu quốc tế nào trước thềm giải đấu, HLV Giustozzi cho rằng toàn đội vẫn sẽ biết cách thích nghi. Ông nhìn nhận đây là thử thách nhưng không phải rào cản: "Trận đấu gần nhất của chúng tôi đã diễn ra cách đây 2 tháng. Quá trình tập luyện đôi khi gặp vài trở ngại nhưng ban huấn luyện sẽ tìm cách khắc phục. Hiện giờ, đội đã khác hoàn toàn so với khi tôi mới đến đây. Trước đây, chúng ta luôn gặp khó nhưng bây giờ đội đã biết cách chơi để áp đặt lên đối thủ cửa dưới. Kết quả và sự thể hiện của đội ở vòng loại châu Á vừa qua là minh chứng. Chúng ta đang từng bước tiệm cận với các đội hàng đầu châu Á như Thái Lan, Iran hay Nhật Bản".

Lộ diện kênh phát trực tiếp đội tuyển futsal Việt Nam: Đấu Thái Lan, Indonesia và Malaysia khi nào?- Ảnh 1.

HLV Giustozzi (bìa trái) và các học trò đang tập luyện tại TP.HCM

ẢNH: VFF

HLV Diego Giustozzi cũng bày tỏ sự tự tin với lực lượng hiện tại. Ông cho biết 17 cầu thủ được triệu tập đều là những lựa chọn phù hợp với triết lý đang xây dựng. "Giai đoạn thử nghiệm và sàng lọc đã qua. Những cầu thủ có mặt lần này đều đáp ứng được yêu cầu chiến thuật. Tôi rất vui khi có thêm 2 cầu thủ trẻ trong đợt tập trung. Thật sự đau đầu khi phải chọn 14 cầu thủ đi dự SEA Games 33", vị HLV người Argentina chia sẻ.

Mỗi trận đấu đều là chung kết

Theo lịch thi đấu SEA Games 33, đội tuyển futsal Việt Nam phải thi đấu 4 trận liên tiếp trong 4 ngày. HLV Diego Giustozzi nhấn mạnh rằng mật độ thi đấu dày đặc khiến mỗi trận đều có tính chất quyết định: "Với thể thức vòng tròn một lượt, mỗi trận đấu sắp tới đều là một trận chung kết, không được phép sai lầm. Trận mở màn gặp Malaysia là quan trọng nhất, bởi họ đang tiến bộ rất nhanh và tiệm cận với chúng ta. Đội tuyển phải tập trung tối đa từng trận".

Lộ diện kênh phát trực tiếp đội tuyển futsal Việt Nam: Đấu Thái Lan, Indonesia và Malaysia khi nào?- Ảnh 2.

Lịch thi đấu của đội tuyển futsal Việt Nam tại SEA Games

ẢNH: VFF

Nhìn nhận kỳ vọng giành HCV SEA Games 33 là áp lực nhưng cũng là động lực, HLV Diego Giustozzi khẳng định toàn đội sẵn sàng đối diện thách thức để hướng đến cột mốc mới. Ông nhấn mạnh: "Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, áp lực luôn hiện hữu. Nhưng đây cũng là cơ hội để futsal Việt Nam giành danh hiệu đầu tiên. Chúng ta từng chơi tốt trước Thái Lan, Indonesia, nên không có lý do gì không hướng đến mục tiêu này".

Với tinh thần quyết tâm, sự chuẩn bị nghiêm túc và niềm tin của ban huấn luyện vào thế hệ cầu thủ trẻ, đội tuyển futsal Việt Nam đang hướng tới SEA Games 33 với khát vọng cạnh tranh sòng phẳng và phấn đấu lọt vào tốp 2 đội dẫn đầu.

Các trận đấu của đội tuyển futsal tại SEA Games 33 được phát trực tiếp trên VTV, FPT Play và HTV.

