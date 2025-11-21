Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

SEA Games: Đội tuyển futsal Việt Nam bất lợi hơn Thái Lan và Indonesia, tại sao?

Thu Bồn
Thu Bồn
21/11/2025 17:29 GMT+7

Đội tuyển futsal Việt Nam đang hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho SEA Games 33. Trong đó, HLV Diego Giustozzi thẳng thắn nhìn nhận lịch thi đấu tại kỳ đại hội lần này đặt Việt Nam vào thế bất lợi hơn so với hai đối thủ trực tiếp là Thái Lan và Indonesia.

Đội tuyển futsal Việt Nam hiện tập luyện tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam (TP.HCM), nơi thầy trò HLV Diego Giustozzi chạy đua với thời gian để tối ưu thể lực và chiến thuật. Sự hưng phấn của toàn đội phần nào đến từ phong độ ấn tượng ở vòng loại futsal châu Á 2026, nơi Việt Nam toàn thắng cả ba trận trước Li Băng, Trung Quốc và Hồng Kông, ghi tổng cộng 20 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua để giành ngôi nhất bảng E.

Việt Nam đá 4 ngày liên tục, còn Thái Lan và Indonesia thì...

HLV trưởng người Argentina – Diego Giustozzi chia sẻ đầy tự tin: "Mọi thứ đang rất ổn. Từ những trận giao hữu gần đây, tôi có thể đảm bảo rằng đội đã sẵn sàng cả về tinh thần lẫn chiến thuật. Trong hai tuần đầu tập trung, chúng tôi chủ yếu cải thiện thể chất. Tôi tin rằng nếu hoàn thiện tốt yếu tố này, chúng tôi có thể vượt lên trên các đối thủ. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tập luyện thật chăm chỉ. Tôi hoàn toàn hài lòng với những gì đội đang thể hiện lúc này".

Tuy vậy, vị HLV từng vô địch World Cup futsal cũng lo lắng về một yếu tố khách quan, đó là lịch thi đấu. Đội tuyển futsal Việt Nam là đội duy nhất phải thi đấu liên tục trong 4 ngày, lần lượt gặp Malaysia (16.12), Indonesia (17.12), Thái Lan (18.12) và Myanmar (19.12). Trong khi đó, hai đội mạnh là Thái Lan và Indonesia đều có một ngày nghỉ trước khi chạm trán với Việt Nam.

SEA Games: Đội tuyển futsal Việt Nam bất lợi hơn Thái Lan và Indonesia, tại sao?- Ảnh 1.

Lịch thi đấu của đội tuyển futsal Việt Nam tại SEA Games 33

ẢNH: VFF

HLV Diego Giustozzi bày tỏ: "Tại SEA Games 33, đội tuyển futsal Việt Nam có lịch thi đấu không thuận lợi. Chúng tôi là đội duy nhất phải đá 4 ngày liên tục. Trong khi đó, Thái Lan có 1 ngày nghỉ trước khi gặp Việt Nam, và Indonesia cũng thế. Dù vậy, tôi vẫn tự tin vào đội bóng của mình. Các cầu thủ đã tiến bộ rất nhiều, và tôi sẽ chờ xem họ thể hiện ra sao khi phải đối đầu liên tục với Malaysia, Indonesia hay Thái Lan. Tôi muốn thấy đội tuyển futsal Việt Nam thi đấu với quyết tâm cao nhất và hướng đến tấm HCV".

Đánh giá về các đối thủ, ông Giustozzi không chỉ nhắc đến Thái Lan – đội đã thống trị cả 5 kỳ đại hội thể thao khu vực có môn futsal, mà còn đặc biệt đề cao Indonesia. Ông thẳng thắn: "Tôi cho rằng đội bóng đáng gờm nhất tại SEA Games 33 là Indonesia. Họ tiến bộ rất nhanh và thắng cả Thái Lan trong lần đối đầu gần đây. Do đó, Indonesia và Thái Lan sẽ là 2 đối trọng lớn nhất của Việt Nam".

SEA Games: Đội tuyển futsal Việt Nam bất lợi hơn Thái Lan và Indonesia, tại sao?- Ảnh 2.

HLV Diego Giustozzi và các học trò hiện đang tập luyện tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam - TP.HCM

ẢNH: VFF

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ tập luyện tại TP.HCM đến ngày 10.12 trước khi lên đường sang Thái Lan. Môn futsal nam tại SEA Games 33 quy tụ 5 đội: Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm và xếp hạng chung cuộc.

Tin liên quan

Đội tuyển Việt Nam chạm trán á quân Thái Lan tại VCK futsal châu Á 2026

Đội tuyển Việt Nam chạm trán á quân Thái Lan tại VCK futsal châu Á 2026

Tại vòng chung kết (VCK) futsal châu Á 2026, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với đương kim á quân Thái Lan, Kuwait và Li Băng. Đây là bảng đấu được dự báo nhiều thử thách cho thầy trò HLV Diego Giustozzi.

Sự cố nhạy cảm khi bốc thăm đội tuyển futsal Việt Nam ở giải Đông Nam Á: Sai Quốc kỳ

Vì sao futsal Việt Nam được xếp chung ‘mâm’ các đội mạnh giải châu Á: Lý do bất ngờ…

Khám phá thêm chủ đề

Việt Nam Đội tuyển futsal Việt Nam Futsal Thái Lan Indonesia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận