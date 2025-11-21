SEA Games: Đội tuyển futsal Việt Nam bất lợi hơn Thái Lan và Indonesia, tại sao?

Đội tuyển futsal Việt Nam hiện tập luyện tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam (TP.HCM), nơi thầy trò HLV Diego Giustozzi chạy đua với thời gian để tối ưu thể lực và chiến thuật. Sự hưng phấn của toàn đội phần nào đến từ phong độ ấn tượng ở vòng loại futsal châu Á 2026, nơi Việt Nam toàn thắng cả ba trận trước Li Băng, Trung Quốc và Hồng Kông, ghi tổng cộng 20 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua để giành ngôi nhất bảng E.

Việt Nam đá 4 ngày liên tục, còn Thái Lan và Indonesia thì...

HLV trưởng người Argentina – Diego Giustozzi chia sẻ đầy tự tin: "Mọi thứ đang rất ổn. Từ những trận giao hữu gần đây, tôi có thể đảm bảo rằng đội đã sẵn sàng cả về tinh thần lẫn chiến thuật. Trong hai tuần đầu tập trung, chúng tôi chủ yếu cải thiện thể chất. Tôi tin rằng nếu hoàn thiện tốt yếu tố này, chúng tôi có thể vượt lên trên các đối thủ. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tập luyện thật chăm chỉ. Tôi hoàn toàn hài lòng với những gì đội đang thể hiện lúc này".

Tuy vậy, vị HLV từng vô địch World Cup futsal cũng lo lắng về một yếu tố khách quan, đó là lịch thi đấu. Đội tuyển futsal Việt Nam là đội duy nhất phải thi đấu liên tục trong 4 ngày, lần lượt gặp Malaysia (16.12), Indonesia (17.12), Thái Lan (18.12) và Myanmar (19.12). Trong khi đó, hai đội mạnh là Thái Lan và Indonesia đều có một ngày nghỉ trước khi chạm trán với Việt Nam.

Lịch thi đấu của đội tuyển futsal Việt Nam tại SEA Games 33 ẢNH: VFF

HLV Diego Giustozzi bày tỏ: "Tại SEA Games 33, đội tuyển futsal Việt Nam có lịch thi đấu không thuận lợi. Chúng tôi là đội duy nhất phải đá 4 ngày liên tục. Trong khi đó, Thái Lan có 1 ngày nghỉ trước khi gặp Việt Nam, và Indonesia cũng thế. Dù vậy, tôi vẫn tự tin vào đội bóng của mình. Các cầu thủ đã tiến bộ rất nhiều, và tôi sẽ chờ xem họ thể hiện ra sao khi phải đối đầu liên tục với Malaysia, Indonesia hay Thái Lan. Tôi muốn thấy đội tuyển futsal Việt Nam thi đấu với quyết tâm cao nhất và hướng đến tấm HCV".

Đánh giá về các đối thủ, ông Giustozzi không chỉ nhắc đến Thái Lan – đội đã thống trị cả 5 kỳ đại hội thể thao khu vực có môn futsal, mà còn đặc biệt đề cao Indonesia. Ông thẳng thắn: "Tôi cho rằng đội bóng đáng gờm nhất tại SEA Games 33 là Indonesia. Họ tiến bộ rất nhanh và thắng cả Thái Lan trong lần đối đầu gần đây. Do đó, Indonesia và Thái Lan sẽ là 2 đối trọng lớn nhất của Việt Nam".

HLV Diego Giustozzi và các học trò hiện đang tập luyện tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam - TP.HCM ẢNH: VFF

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ tập luyện tại TP.HCM đến ngày 10.12 trước khi lên đường sang Thái Lan. Môn futsal nam tại SEA Games 33 quy tụ 5 đội: Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm và xếp hạng chung cuộc.