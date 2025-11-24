Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Sân Bà Rịa đón U.23 Việt Nam, 6 cầu thủ tập riêng: ‘Bật công tắc’ săn vàng SEA Games

Nguyễn Long
24/11/2025 19:01 GMT+7

U.23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại sân Bà Rịa với 6 cầu thủ tập riêng. Mục tiêu HCV là động lực cho toàn đội.

Ngày 24.11, đội tuyển U.23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại sân Bà Rịa (phường Bà Rịa, TP.HCM).

Các cầu thủ U.23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại sân Bà Rịa để chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thái Lan

Trước khi đóng quân tại Bà Rịa, đội tuyển U.23 Việt Nam đã có những trận đấu cọ xát tại Panda Cup 2025 ở Trung Quốc, với các đội U.23 Trung Quốc, Hàn Quốc và Uzbekistan.

Tín hiệu tích cực trong buổi tập đầu tiên là sự hỗ trợ tối đa từ các câu lạc bộ chủ quản. Nhóm 6 cầu thủ vừa thi đấu tại Cúp quốc gia vào tối 23.11 gồm Thành Trung, Quốc Việt, Quốc Cường, Lê Vicktor, Nhật Minh và Văn Khang được cho tập riêng để hồi phục thể trạng, trong khi các cầu thủ còn lại bước vào giáo án chuyên môn dưới sự điều hành trực tiếp của HLV Kim Sang-sik.

Sự trở lại của các trụ cột giúp ban huấn luyện nhanh chóng triển khai những điều chỉnh chiến thuật cho giai đoạn nước rút. Những bài học thu được từ Panda Cup đang được áp dụng ngay vào thực tế tập luyện, từ cách vận hành lối chơi, phân phối nhân sự đến khả năng chuyển trạng thái trong tấn công và phòng ngự.

Không khí tập luyện diễn ra nghiêm túc, trong khi tinh thần toàn đội được ghi nhận ở mức cao. Tiền đạo Bùi Vĩ Hào cho biết bản thân đặt quyết tâm cao nhất để được chọn sang Thái Lan. Mục tiêu giành HCV không phải áp lực mà là động lực cho toàn đội.

Hiện U.23 Việt Nam có 28 cầu thủ tập trung tại Bà Rịa. Danh sách rút gọn còn 23 cầu thủ sẽ được HLV Kim Sang-sik công bố trước ngày lên đường sang Thái Lan.

Theo lịch thi đấu, đội sẽ có khoảng 3 ngày làm quen điều kiện sân bãi trước khi gặp U.23 Lào ở trận ra quân ngày 4.12.

