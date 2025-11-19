Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Học sinh TP.HCM được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT năm học 2025 - 2026

Nguyễn Long - Phan Diệp
19/11/2025 13:04 GMT+7

Học sinh trên địa bàn TP.HCM được ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT trong năm học 2025-2026 (chính sách của T.Ư là 50%, chính sách của TP.HCM là 50%).

Ngày 19.11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM đã có văn bản gửi các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; cơ sở giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố về việc thực hiện Nghị quyết của HĐND TP.HCM về hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh.

TP.HCM hỗ trợ thêm 50 mức đóng BHYT cho học sinh năm học 2025 - 2026 - Ảnh 1.

Học sinh trường THPT Nguyễn Du, xã Ngãi Giao, TP.HCM

ẢNH: NGUYỄN LONG

Đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho học sinh 

Theo BHXH TP.HCM, ngày 14.11.2025, HĐND TP.HCM ban hành Nghị quyết số 56 về quy định mức hỗ trợ mức đóng BHYT cho người cao tuổi, học sinh trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, ngân sách thành phố hỗ trợ thêm 50% mức đóng BHYT cho học sinh phổ thông; người học chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm: học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố (gọi chung là học sinh).

Như vậy, từ ngày 14.11.2025, học sinh tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; người học chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm: học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố được ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT (chính sách của T.Ư là 50%, chính sách của TP.HCM là 50%).

Để triển khai kịp thời nghị quyết của HĐND thành phố, đảm bảo quyền lợi cho học sinh trên địa bàn về việc thực hiện BHYT đối với học sinh, sinh viên năm học 2025 - 2026, BHXH TP.HCM đề nghị đối với các trường hợp học sinh chưa có thẻ BHYT đến 31.12.2025 thì nhà trường, cơ sở giáo dục khẩn trương lập danh sách gửi cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT cho các em trước ngày 30.11.2025 để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho các em.

Nếu đã thực hiện thu tiền BHYT của học sinh thì hoàn trả ngay số tiền đã thu 

Căn cứ danh sách học sinh đang theo học tại trường năm học 2025 - 2026, nhà trường, cơ sở giáo dục lập danh sách, hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho học sinh gửi đến cơ quan BHXH trước ngày 20.12.2025 để cấp, gia hạn thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 1.1.2026 cho các em, đảm bảo 100% học sinh được cấp thẻ BHYT theo Nghị quyết.

Đối với nhà trường, cơ sở giáo dục đã thực hiện thu tiền BHYT của học sinh để cấp thẻ BHYT cho năm 2026 thì hoàn trả ngay số tiền đã thu cho cha, mẹ học sinh.

Nếu nhà trường, cơ sở giáo dục đã tạm chuyển trước tiền tham gia BHYT của học sinh cho năm 2026 đến tài khoản cơ quan BHXH, liên hệ cơ quan BHXH để làm thủ tục hoàn trả số tiền đã chuyển. Sau khi nhận được tiền, nhà trường, cơ sở giáo dục hoàn trả ngay số tiền đã thu cho cha, mẹ học sinh.

Xem thêm bình luận