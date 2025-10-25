Mong người già, học sinh ở TP.HCM sớm được miễn phí BHYT

Như Thanh Niên thông tin, UBND TP.HCM gửi Thường trực HĐND TP.HCM tờ trình đăng ký xây dựng nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người cao tuổi, học sinh (HS) trên địa bàn theo trình tự, thủ tục rút gọn. Với mức hỗ trợ 100%, HS và người trên 65 tuổi sẽ được miễn phí BHYT năm 2026.

Hơn 2 triệu học sinh tại TP.HCM dự kiến được miễn phí BHYT năm 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Cụ thể, người từ 65 - 75 tuổi chưa được hỗ trợ BHYT từ các chính sách khác được hỗ trợ 100% mức đóng. Trong khi đó, HS đang theo học trong các cơ sở giáo dục và đào tạo được hỗ trợ 100% mức đóng, bao gồm 50% theo chính sách chung của trung ương và 50% do ngân sách TP.HCM hỗ trợ.

Để thực hiện chính sách trên, trong năm 2026, ngân sách TP.HCM ước tính chi 2.138 tỉ đồng. Dự kiến, hơn 2,7 triệu người sẽ được thụ hưởng chính sách này, gồm hơn 676.000 người cao tuổi và 2,03 triệu HS.

UBND TP.HCM cho biết việc miễn phí BHYT cho người cao tuổi và HS từ ngân sách có giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền thành phố trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Hoàn toàn ủng hộ

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên hoan nghênh đề xuất này. "Tôi hoàn toàn ủng hộ đề xuất này, đây là minh chứng cho thấy TP.HCM đang thực sự đặt lợi ích và sức khỏe người dân lên hàng đầu. Chính sách này không chỉ là hỗ trợ tài chính mà còn là sự đầu tư vào vốn nhân lực và tuổi thọ khỏe mạnh của người dân. Nó khẳng định tầm nhìn xây dựng một đô thị không chỉ giàu có mà còn nhân ái và có trách nhiệm", BĐ Nguyễn Kiệt ủng hộ.

Cùng quan điểm, BĐ Diễm Thi ý kiến: "Việc miễn phí BHYT giúp giảm thiểu tối đa tình trạng bỏ sót người dân không tham gia BHYT do khó khăn về kinh tế, đưa TP.HCM tiến gần hơn đến mục tiêu 100% người dân có thẻ BHYT vào năm 2030. Hoàn toàn ủng hộ!".

Còn BĐ Tam An viết: "Tôi rất vui vì con em chúng tôi, các cháu HS, được đảm bảo sức khỏe học đường mà không làm tăng thêm gánh nặng tài chính cho gia đình. Chính sách này gỡ bỏ rào cản chi phí BHYT, giúp các em HS tập trung tối đa vào việc học tập và phát triển tương lai. Đây là sự đảm bảo cho một thế hệ công dân khỏe mạnh mai sau".

"Đề xuất này thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc của chính quyền về những khó khăn thực tế mà người dân đang đối mặt, đặc biệt là trong bối cảnh giá cả leo thang. Việc xóa bỏ gánh nặng phí BHYT, dù nhỏ, lại có ý nghĩa rất lớn đối với những hộ gia đình có thu nhập trung bình và thấp", BĐ Tiên Nguyễn ủng hộ.

Mong sớm được thông qua

Không chỉ bày tỏ sự đồng thuận, nhiều ý kiến còn mong chính sách này sẽ sớm có hiệu lực. "Giá trị nhân văn sâu sắc của chính sách nằm ở chỗ nó không chỉ lo cho người già mà còn lo cho mầm non tương lai của đất nước, thể hiện sự chăm sóc toàn diện, xuyên suốt các thế hệ. Đó là một chính sách đa chiều và toàn diện. Mong đề xuất này sớm được thông qua và áp dụng vào thực tế", BĐ Hoàng Thiên ý kiến.

Tương tự, BĐ Phương Ngân viết: "Tôi hoàn toàn ủng hộ đề xuất này của thành phố và mong việc miễn phí BHYT cho người cao tuổi và HS sẽ được nhân rộng ra phạm vi toàn quốc, đặc biệt là ở những vùng kinh tế khó khăn hơn. TP.HCM đã tạo một tiền lệ tốt".

BĐ Linh Trần nêu quan điểm: "Mong chính sách này sớm được thông qua ngay trong kỳ họp gần nhất của HĐND thành phố. Sự chờ đợi của hàng triệu người dân, đặc biệt là người cao tuổi cần chăm sóc y tế, là rất lớn, và việc triển khai sớm sẽ mang lại lợi ích ngay lập tức".

"Sau khi chính sách được áp dụng, các cơ sở y tế cần tăng cường chất lượng khám chữa bệnh BHYT, để người dân thụ hưởng chính sách cảm thấy xứng đáng với sự đầu tư lớn này của thành phố", BĐ Thanh Ngàn góp ý.

* Chính sách này là cú hích lớn cho ngành bảo hiểm xã hội, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò quan trọng của BHYT trong cuộc sống. Nó xây dựng văn hóa tham gia bảo hiểm tự nguyện. Quang Tấn * Mong rằng sau nhóm người cao tuổi và HS, TP.HCM sẽ tiếp tục nghiên cứu để mở rộng phạm vi hỗ trợ BHYT cho các nhóm yếu thế khác như người lao động tự do có thu nhập thấp. Đức Quyền



