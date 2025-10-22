Lớp bơi miễn phí: Người cao tuổi TP.HCM hào hứng làm bạn với nước

Ông Lợi tham gia lớp học bơi cùng hai người bạn của mình, cả 3 người đều đã biết bơi ếch ảnh: Cao Như Vịnh

Lớp học bơi miễn phí ở TP.HCM

Năm nào Việt Nam cũng liên tiếp đón những cơn bão dồn dập, nước lũ cuồn cuộn về khiến nhiều nơi oằn mình trong biển nước. Những hình ảnh thương tâm từ vùng rốn lũ các ngày qua một lần nữa nhắc nhở về tầm quan trọng của việc học bơi.

Bơi lội là kỹ năng sinh tồn quan trọng không của riêng ai. Ở TP.HCM, có một lớp học bơi miễn phí đặc biệt cho người cao tuổi đang lặng lẽ lan tỏa tinh thần ấy: học để khỏe, để an toàn và để không ai bị bỏ lại giữa dòng nước.

Lớp học diễn ra vào thứ ba và thứ năm hằng tuần, từ 11 giờ 30 đến 12 giờ 30, mỗi lớp khoảng 40 học viên ở nhiều độ tuổi khác nhau. Nhỏ nhất là 10 tuổi, lớn nhất 66 tuổi. Dưới sự hướng dẫn của 2 HLV, một nam và một nữ.

Bà Nguyễn Kiều Oanh - (áo xanh bên phải) đang giúp đỡ người dân thực hiện kỹ năng bơi ếch ảnh: Cao Như Vịnh

Mỗi buổi học là một hành trình chậm rãi nhưng đầy hứng khởi. Đặc biệt, HLV là bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó giám đốc Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM, cựu tuyển thủ quốc gia từng được mệnh danh là "Nữ hoàng bơi lội đầu tiên của Việt Nam".

Trong nhóm học viên, ông Hoàng Gia Lợi (61 tuổi, TP.HCM) là một trong những người năng nổ nhất. Vừa lau mặt sau giờ tập, ông vui vẻ chia sẻ: "Tôi biết đến lớp học này qua báo chí và mạng xã hội. Thấy người ta bơi, tôi thích lắm nhưng trước giờ chưa có cơ hội học. Giờ được thành phố tổ chức lớp miễn phí, tôi đăng ký liền".

Ông Lợi kể, những buổi đầu xuống nước, ông liên tục uống nước và hoảng loạn. Nhưng chỉ sau vài buổi, mọi thứ đã khác: "Tôi đang học đến buổi thứ 6, giờ đã có thể bơi được 5 mét. Quan trọng nhất là tôi không còn sợ nước như trước. Xuống nước mà thấy mình bình tĩnh hơn, biết hít thở, biết xử lý, đó là điều quý giá nhất".

Với ông, lớp học không chỉ là nơi rèn luyện thể chất, mà còn là minh chứng cho tinh thần "không bao giờ là quá muộn để bắt đầu".

"Ai cũng nên học bơi"

Ông Chung Tấn Phong chia sẻ lý do mở lớp học bơi và những dự định sắp tới ảnh: Cao như Vịnh

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, ông Chung Tấn Phong - Phó giám đốc Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM cho biết: "Lớp học bơi miễn phí nằm trong kế hoạch của thành phố, hướng đến mục tiêu mỗi người dân TP.HCM đều được tập luyện ít nhất một môn thể thao miễn phí. Với môn bơi, chúng tôi đặc biệt chú trọng nhóm người lớn và người cao tuổi là những đối tượng ít có cơ hội được học bơi trước đây".

Theo ông Phong, trong khi học sinh được phổ cập bơi tại trường học, thì người trưởng thành thường bỏ ngỏ kỹ năng này. Việc tổ chức lớp vào buổi trưa là để phù hợp hơn với thời gian của người lớn tuổi, người lao động tự do, công chức nghỉ giữa giờ.

"Mục tiêu của lớp là giúp người dân làm quen với nước, nắm được kỹ năng cơ bản, đặc biệt là bơi ếch. Chúng tôi không đặt nặng thành tích mà chú trọng vào sự an toàn và sức khỏe. Thực tế, nhiều học viên chỉ sau vài buổi đã có thể nổi và di chuyển, điều đó rất đáng mừng", ông nói thêm.

Một lớp học với những học viên ở nhiều độ tuổi khác nhau ảnh: Cao Như Vịnh

Nhờ tính lan tỏa của chương trình, số người đăng ký tham gia ngày càng tăng. So với năm ngoái, lượng học viên lớp miễn phí đã tăng gấp đôi, phản ánh nhu cầu thực sự của người dân thành phố về việc học bơi không chỉ để rèn luyện mà còn để tự bảo vệ mình.

Ở lớp học đặc biệt này, không có rào cản tuổi tác hay trình độ. Mỗi buổi học là một hành trình nhỏ của niềm vui - khi một học viên lần đầu biết nổi trên mặt nước, hay khi cả lớp cùng vỗ tay cổ vũ cho người bạn vừa bơi qua được 5 mét đầu tiên.

Từ những nỗi sợ, từ những bước chân run rẩy lúc đầu, giờ đây họ đã tìm thấy sự tự tin và hứng khởi. Và giữa trưa nắng Sài Gòn, hồ bơi nhỏ ấy không chỉ là nơi học bơi - mà là nơi dạy con người cách dũng cảm trước nước, trước chính nỗi sợ của mình.