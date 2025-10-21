Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Thể thao & Cộng đồng

Diễn viên Lan Phương cùng Vietnam Women Run lan tỏa cảm hứng

Cao Như Vịnh
Cao Như Vịnh
21/10/2025 21:54 GMT+7

Vietnam Women Run 2025 trở lại mạnh mẽ với thông điệp 'Run For You - Khởi đầu vì phiên bản tốt hơn của bạn', cùng nữ diễn viên Lan Phương truyền cảm hứng sống đẹp và tinh thần thể thao dành cho phụ nữ nhân ngày 20.10.

Diễn viên Lan Phương cùng Vietnam Women Run lan tỏa cảm hứng- Ảnh 1.

Diễn viên Lan Phương rạng rỡ cùng các “runner” trên vạch xuất phát

ảnh: BTC

Hơn 5.000 bước chân cùng Lan Phương "Run For You"

Khép lại hành trình rực rỡ tại The Global City (TP.HCM), giải chạy Vietnam Women Run 2025 đã thu hút hơn 5.000 người tham gia cả online và offline, trong đó có nữ diễn viên Lan Phương, tạo nên không khí sôi nổi nhân dịp 20.10.

Với thông điệp "Run For You - Khởi đầu vì phiên bản tốt hơn của bạn", không chỉ là một sự kiện thể thao, giải chạy là dịp để phụ nữ Việt gửi gắm tình yêu với bản thân và cuộc sống.

Từ những bước chân đầu tiên, Vietnam Women Run đã trở thành điểm hẹn của những người phụ nữ yêu thể thao, muốn sống khỏe, sống tích cực và tìm lại sự cân bằng. Đại sứ chương trình, diễn viên Lan Phương tham gia thử thách bản thân với cự ly 10 km.

Lan tỏa tinh thần "Women Empower Women"

Diễn viên Lan Phương cùng Vietnam Women Run lan tỏa cảm hứng- Ảnh 2.

Giải có 3 cự ly 5 km, 10 km và 21 km tại The Global City quy tụ gần 2.000 người tham gia

ảnh: BTC

Điểm đặc biệt của Vietnam Women Run 2025 nằm ở giá trị cộng đồng. Sau sự kiện, ban tổ chức phối hợp cùng các đơn vị đồng hành tổ chức những buổi giao lưu với nữ công nhân tại khu công nghiệp xung quanh TP.HCM, lan tỏa thông điệp "Sống khỏe - Sống đẹp".

Hình ảnh những người mẹ, người chị cùng nhau chạy, cùng động viên nhau hoàn thành cự ly, trở thành biểu tượng cho tinh thần "phụ nữ tiếp sức cho phụ nữ" nơi sự kiên cường và lòng nhân ái hòa vào từng nhịp thở, từng bước chân.

Bà Lê Thị Minh Nhân (72 tuổi) chia sẻ đây là năm thứ 4 bắt đầu "sự nghiệp" runner của mình, tham gia đường chạy với cự ly 5 km, lý do bà tìm đến đường chạy vì niềm vui, sự yêu thích khi được sải bước chân qua nhiều đoạn đường, nhìn ngắm cảnh đẹp của đất nước và đặc biệt giữ gìn sức khỏe.

Vietnam Women Run 2025 không chỉ dừng lại ở một cuộc chạy, đây còn là hành trình yêu thương và hạnh phúc, nơi phụ nữ Việt tìm thấy phiên bản tốt hơn của chính mình.

Xem thêm bình luận