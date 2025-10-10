Triển khai miễn viện phí từ giữa 2026, tăng mức đóng BHYT từ 2027

Sáng 10.10, tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc làm việc với Bộ Y tế các bộ, ngành liên quan về việc triển khai thực hiện miễn viện phí theo nghị quyết của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan báo cáo tại cuộc họp ẢNH: TTXVN

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, ngay sau khi Nghị quyết số 72 được ban hành, Bộ Y tế đã chủ trì, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 282 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 72.

Chương trình hành động của Chính phủ bám sát 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ "điểm nghẽn, nút thắt" trong phát triển hệ thống y tế, nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển nhân lực, đổi mới cơ chế tài chính và quản trị.

Chính phủ cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, đơn vị triển khai, bảo đảm 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền để triển khai hiệu quả nghị quyết.

Bộ Y tế cũng đang phối hợp các bộ, ngành hoàn thiện các văn bản quan trọng như dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Cùng đó là 2 dự án luật Phòng bệnh và luật Dân số, dự kiến được Quốc hội xem xét thông qua ngay trong kỳ họp 10 sắp tới.

Bộ Y tế cũng đang khẩn trương xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035, cùng các thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức trạm y tế cấp xã. Theo bà Lan, đây được coi là nền tảng quan trọng để củng cố y tế cơ sở, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kết luận cuộc họp ẢNH: DANGCONGSAN.ORG.VN

Xây dựng trạm y tế xã đủ chức năng khám chữa bệnh ban đầu

Kết luận cuộc làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chương trình hành động là rất quan trọng, quyết định sự thành công của Nghị quyết số 72.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư đã chỉ đạo quyết liệt: phải khắc phục bằng được tình trạng chủ trương thì đúng nhưng khi thực hiện không hiệu quả. Ông Tú yêu cầu, tập trung hoàn thiện các nội dung phải triển khai ngay trong năm 2025 bảo đảm tiến độ và chất lượng, để nhân dân và xã hội thấy rõ, giám sát được những thay đổi mang tính đột phá của nghị quyết.

Ông Trần Cẩm Tú cũng đề nghị Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo các cơ quan ưu tiên tối đa thời gian và nguồn lực để thảo luận, thông qua các nghị quyết và dự án luật được Chính phủ trình, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, tháo gỡ ngay các "điểm nghẽn, nút thắt" về thể chế, triển khai Nghị quyết số 72.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, tập trung sắp xếp lại hệ thống tổ chức ngành y tế, nhất là bên trong bộ và các đơn vị sự nghiệp, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả, tránh chồng chéo. Các đơn vị sự nghiệp của bộ cần chuyển giao dần về địa phương, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, bảo đảm không đứt gãy dịch vụ công, hoàn thành trước ngày 31.12.

Ông Trần Cẩm Tú đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu xây dựng trạm y tế xã theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo đủ chức năng khám, chữa bệnh ban đầu, được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, khắc phục tình trạng quá tải tại tuyến trên. Đồng thời, cần công khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ toàn dân, bảo đảm người dân biết rõ thời gian, địa điểm, hình thức thụ hưởng, thực hiện bằng quyết tâm chính trị cao nhất.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết thực hiện tăng lương, phụ cấp khoảng 10% cho cán bộ y tế từ 1.1.2026 ẢNH: DANGCONGSAN.ORG.VN

Tăng lương, phụ cấp 10% cho cán bộ y tế từ 2026

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành tập trung nguồn lực cho y tế cơ sở, y tế dự phòng, tiền lương và phụ cấp cho đội ngũ cán bộ y tế. Từ ngày 1.1.2026, sẽ thực hiện điều chỉnh tăng lương, phụ cấp khoảng 10% cho cán bộ y tế, gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và vị trí việc làm.

Đồng thời, nghiên cứu đề án miễn viện phí cho người dân dự kiến triển khai từ quý 2/2026 và đề án tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027, hướng tới mục tiêu giảm gánh nặng tài chính cho người dân, bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Về chuyển đổi số, ông Trần Cẩm Tú yêu cầu Bộ Y tế làm đầu mối vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, liên thông với cơ sở dữ liệu dân cư, cố gắng hoàn thành trong tháng 11. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân.