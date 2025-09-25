Chính sách miễn viện phí gắn với BHYT toàn dân

Tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản, không lo lắng về tài chính

"Chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản cho toàn dân vẫn phải dựa trên nền tảng trụ cột là bảo hiểm y tế (BHYT), đồng thời thực hiện có lộ trình. Nhà nước và quỹ sẽ chi trả các chi phí y tế cơ bản, thiết yếu, giảm tối đa gánh nặng tài chính cho người dân, trước hết là với đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên khác. Phần dịch vụ y tế theo yêu cầu, vượt mức cơ bản thì người bệnh vẫn phải chi trả một phần để nâng cao ý thức sử dụng dịch vụ hợp lý, tiết kiệm chi phí", Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết.

Miễn viện phí gắn với BHYT giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh. Trong ảnh: Khám bệnh cho trẻ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) Ảnh: NHẬT THỊNH

Chính sách miễn viện phí phải gắn chặt với bao phủ BHYT toàn dân, mọi người đều tham gia BHYT để chia sẻ rủi ro, người có điều kiện lo cho người nghèo, người khỏe đỡ người yếu; cùng với hỗ trợ của ngân sách nhà nước để người bệnh không phải trả thêm chi phí khi không may mắc bệnh.

Về phạm vi quyền lợi, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần và lập sổ sức khỏe điện tử, quản lý bệnh tật theo vòng đời, từ bào thai đến khi già, việc này được triển khai ngay từ năm 2026. Đến năm 2030, người dân được miễn các chi phí khám chữa bệnh ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi BHYT theo lộ trình.

Từ năm 2026, từng bước thực hiện tăng tỷ lệ, mức thanh toán, chi cho phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh và đối tượng ưu tiên theo lộ trình từ quỹ BHYT để giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh, phù hợp với việc tăng mức đóng BHYT theo quy định của pháp luật từ năm 2027. Mục tiêu cuối cùng là bảo đảm mọi người dân, không phân biệt vùng miền, giàu nghèo được tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu, cơ bản mà không phải lo lắng về tài chính.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, Nghị quyết không đặt mục tiêu "miễn phí tuyệt đối", mà hướng đến giảm tối đa chi phí đồng chi trả của người dân, tăng độ bao phủ BHYT, giảm tử vong do phát hiện bệnh muộn; xây dựng hệ thống y tế công bằng, bình đẳng, hiệu quả, bền vững và không ai bị bỏ lại phía sau.

Thu hút kinh tế tư nhân đầu tư cho y tế

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Nghị quyết 72-NQ/TW đặc biệt khuyến khích đầu tư, phát triển cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, dịch vụ phòng bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực y tế, sản xuất thuốc, vắc xin, thiết bị y tế, kiểm định, kiểm nghiệm, kiểm chuẩn.

Đặc biệt, khuyến khích phát triển các bệnh viện tư nhân có quy mô lớn, trình độ kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm các quốc gia phát triển; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư của tư nhân, hợp tác công tư trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật…

"Bộ Y tế sẽ tích cực phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp để các chính sách phát huy hiệu quả ngay trong năm 2026", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.