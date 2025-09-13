Nga chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc, vắc xin thế hệ mới cho Việt Nam

Người dân sẽ sớm tiếp cận thuốc sinh học công nghệ cao

Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko và Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan.

Ông Konstantin Gorodnitsky Trưởng Văn phòng Đại diện Công ty Medsintez tại Việt Nam và bà Trần Thị Hồng Thủy, Giám đốc Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC ký kết hợp tác dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko và Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan . ẢNH: PHẠM GIANG

Trước đó, vào tháng 5.2025 tại thủ đô Moscow, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Nga Putin và Tổng Bí thư Tô Lâm, 2 bộ trưởng đã ký kết hợp tác và cùng chứng kiến VNVC ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga (RDIF) - là đại diện cao nhất của các cơ quan nghiên cứu, sản xuất dược phẩm của Nga cũng như các cơ quan y tế khác.

Và chỉ sau 5 tháng, VNVC đã tiến tới thỏa thuận chuyển giao công nghệ toàn diện với Medsintez - công ty dược phẩm lớn của Nga, nhằm sớm đưa về Việt Nam sản xuất các thuốc sinh học tiên tiến hàng đầu thế giới của Nga về điều trị các bệnh tiểu đường, béo phì, bệnh lý mạch máu, bệnh do virus, đặc biệt là điều trị sốt xuất huyết.

VNVC và Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga (RDIF) trao đổi văn kiện hợp tác trước sự chứng kiến của Tổng thống Nga Putin và Tổng Bí thư Tô Lâm ẢNH: HOÀNG THỐNG NHẤT

Ký kết hợp tác này là bước cụ thể hóa quan trọng của chủ trương hợp tác sâu rộng về y tế giữa hai quốc gia, đồng thời hiện thực hóa chủ trương của Nghị quyết 57, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân cũng như Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ.

Ngay sau ký kết, Medsintez và VNVC sẽ tiến hành các bước chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc sinh học tiên tiến của Medsintez tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC, hợp tác nghiên cứu phát triển và nghiên cứu lâm sàng các loại thuốc và vắc xin mới, phân phối các sản phẩm dược phẩm chất lượng cao của Medsintez tại Việt Nam và các quốc gia ASEAN.

Dự kiến trong thời gian tới, nhiều danh mục thuốc sinh học tiên tiến của Medsintez sẽ được chuyển giao sản xuất tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC, như Albumin tái tổ hợp, Insulin tái tổ hợp, bút tiêm Insulin dùng một lần và tái sử dụng, thuốc điều trị đái tháo đường (liraglutide, semaglutide), thuốc chống đông máu Heparin (phòng và điều trị các biến chứng huyết khối gây tắc mạch máu dẫn đến đột quỵ, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi), thuốc kháng virus Triazavirin, hormone kích thích nang trứng (ứng dụng trong điều trị vô sinh)...

Đặc biệt, hai bên sẽ trao đổi về việc phối hợp nghiên cứu lâm sàng thuốc kháng virus Triazavirin trong điều trị sốt xuất huyết Dengue, căn bệnh gây hàng trăm nghìn ca mắc và hàng chục ca tử vong mỗi năm tại Việt Nam. Thuốc này từng được Bộ Y tế Liên Bang Nga khuyến cáo sử dụng cho cả mục đích phòng ngừa và điều trị Covid-19, đồng thời được đánh giá có triển vọng mở rộng ứng dụng trong phòng điều trị các bệnh do virus gây ra.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko cho biết Nga đã cung cấp nhiều công nghệ điều trị từ ung bướu, ghép tạng đến phát triển hệ thống y tế hiện đại cho thế giới. Trong đại dịch Covid-19, Nga đã hỗ trợ thuốc, chuyên gia và vắc xin Sputnik cho gần 70 quốc gia.

"Tôi tin rằng sự kiện hợp tác giữa Việt Nam và Nga trong ngành y tế là con đường đổi mới, cùng có lợi, hướng đến mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe nhân dân và nâng cao chất lượng ngành y tế", ông Mikhail Murashko nói.

Hiện VNVC có gần 240 trung tâm tiêm chủng trên khắp cả nước phục vụ tiêm chủng hàng chục triệu liều vắc xin chất lượng cao, bảo vệ sức khỏe cho trẻ em và người lớn ẢNH: MỘC THẢO

Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế thay mặt Bộ Y tế và nhân dân Việt Nam đã cảm ơn sự hỗ trợ của Chính Phủ và Bộ Y tế Nga trong nhiều thập kỷ qua đã hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo bác sĩ, cung cấp thuốc men, vắc xin, kỹ thuật hiện đại và xây dựng cơ sở y tế. Bà bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trung tâm y học công nghệ cao và các đơn vị uy tín trong lĩnh vực y khoa của 2 nước sẽ mở ra nhiều chương trình hợp tác thiết thực, đặc biệt trong điều trị ung thư bằng công nghệ tiên tiến cũng như sản xuất thuốc, vắc xin và sinh phẩm y tế - là những nhu cầu cấp bách không chỉ của Việt Nam, của Nga mà còn của toàn cầu.

Có mặt tại buổi lễ ký kết, ông Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế), cho biết chuyến thăm của Bộ trưởng Y tế Nga lần này tập trung vào bốn ưu tiên hợp tác, gồm phát triển khoa học công nghệ, đào tạo và chuyển giao chuyên gia, chia sẻ kiến thức - chuyển giao công nghệ và khai thác thế mạnh y học cổ truyền kết hợp kỹ thuật hiện đại. Với đội ngũ chuyên gia và hạ tầng hiện đại từ Hệ thống Y tế Tâm Anh - VNVC, Việt Nam có nền tảng vững chắc để tiếp nhận, làm chủ các công nghệ y tế tiên tiến trong nghiên cứu, sản xuất thuốc và vắc xin, phục vụ sức khỏe nhân dân.

Từng bước nâng cao năng lực tự chủ trong sản xuất dược phẩm, vắc xin

Sự kiện VNVC ký kết với Medsintez không chỉ là bước tiến quan trọng của VNVC trong tiến trình hợp tác và hội nhập quốc tế, mà còn khẳng định năng lực tiếp nhận, làm chủ các công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới của doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC, cho biết hợp tác với Medsintez là một trong nhiều hợp tác chuyên sâu mà VNVC cũng như các thành viên trong hệ sinh thái là Viện nghiên cứu và Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sẽ ký kết với các viện nghiên cứu, các bệnh viện và các hãng dược phẩm lớn của Nga. Các hợp tác này đồng bộ với mục tiêu mở rộng hợp tác quốc tế sâu rộng của VNVC với các trung tâm y học lớn trên thế giới nhằm tiếp cận sớm với các thuốc, vắc xin và công nghệ khám chữa bệnh, phòng bệnh mới, phục vụ người dân Việt Nam và du khách quốc tế khám chữa bệnh tại Việt Nam. Cùng với các cơ quan của Chính phủ và các đơn vị y tế, hệ sinh thái y tế Tâm Anh - VNVC đang nỗ lực hiện thực hóa các nội dung của Nghị quyết 57, 28, 68, 72 của Bộ Chính trị về đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao năng lực tự chủ trong sản xuất dược phẩm, vắc xin công nghệ cao, góp phần bảo đảm an ninh y tế quốc gia.

Lễ khởi công Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC có sự chứng kiến và bấm nút của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam ẢNH: HẢI NAM

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC tại tỉnh Tây Ninh đã chính thức khởi công vào tháng 5.2025, với tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 2.000 tỷ đồng. Đây là dự án chiến lược, được định hướng trở thành một trong những cơ sở sản xuất vắc xin và sinh phẩm hiện đại nhất khu vực, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế GMP của WHO, EU (châu Âu), FDA (Mỹ).

Dự kiến đến cuối năm 2027, nhà máy vắc xin VNVC sẽ chính thức đi vào hoạt động, sản xuất các vắc xin thế hệ mới và thuốc sinh học tiên tiến của nhiều quốc gia tại Việt Nam, với công suất lên tới 100 triệu liều mỗi năm.