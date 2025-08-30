Lộ trình miễn viện phí toàn dân

Giảm mức đồng chi trả bảo hiểm y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho hay chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là luôn đặt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là trên hết, trước hết, bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe, "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Để thực hiện mục tiêu này, luật Bảo hiểm y tế (BHYT) đã không ngừng được hoàn thiện, xác định BHYT là cơ chế tài chính y tế chủ đạo. BHYT là chính sách an sinh xã hội mang tính cộng đồng sâu sắc, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, được thực hiện dựa trên nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia.

Miễn viện phí toàn dân là giải pháp giúp bảo đảm quyền tiếp cận y tế công bằng cho mọi người. Trong ảnh: Khám bệnh cho trẻ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) Ảnh: NHẬT THỊNH

Theo Bộ Y tế, quỹ BHYT hiện chi trả phần lớn chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Người bệnh BHYT đồng chi trả một phần chi phí theo tỷ lệ phù hợp với từng nhóm đối tượng. Nguyên tắc đồng chi trả là cần thiết để nâng cao trách nhiệm trong việc sử dụng dịch vụ y tế hợp lý, đồng thời bảo đảm sự bền vững của quỹ BHYT, phục vụ lợi ích lâu dài cho toàn dân. Khi tham gia BHYT, người dân được tiếp cận danh mục dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế rất lớn, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh từ tuyến cơ sở đến tuyến T.Ư.

Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ người dân tham gia BHYT. Hiện, ngân sách nhà nước đang đảm bảo đóng BHYT cho người thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên (người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn...), và hỗ trợ một phần mức đóng cho nhiều nhóm khác (người cận nghèo, học sinh, sinh viên…).

Về định hướng chính sách trong thời gian tới, thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết Bộ đang tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp theo lộ trình nhằm giảm hơn nữa gánh nặng tài chính cho người dân khi khám chữa bệnh, cụ thể:

Nghiên cứu trình Chính phủ, Quốc hội xem xét, mở rộng các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT, nâng mức hỗ trợ đóng để tăng tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân;

Nghiên cứu, từng bước mở rộng phạm vi quyền lợi hưởng BHYT, cập nhật các dịch vụ kỹ thuật cao, thuốc mới hiệu quả vào danh mục chi trả trên cơ sở cân đối khả năng của quỹ BHYT;

Xây dựng các chính sách giảm mức đồng chi trả phù hợp với một số bệnh hiểm nghèo, chi phí lớn hoặc cho các nhóm đối tượng yếu thế, tiến tới mục tiêu người dân đi khám chữa bệnh BHYT tại một số tuyến sẽ không phải chi trả thêm chi phí trong phạm vi được hưởng.

Mọi người dân đều có quyền tiếp cận dịch vụ y tế

Gần 30 năm gắn bó với nghề y, PGS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ chủ trương miễn viện phí toàn dân là chủ trương lớn, mang tính nhân văn sâu sắc, nhằm đảm bảo mọi người dân đều có quyền tiếp cận dịch vụ y tế mà không phải lo lắng về chi phí.

Về nguồn lực tài chính, PGS Đào Xuân Cơ cho rằng cần có 3 nguồn chính là BHYT, ngân sách nhà nước và xã hội hóa.

Xây dựng mạng lưới y tế thông minh là một trong những giải pháp căn cơ đang được Bộ Y tế triển khai Ảnh: Duy Tính

Trong đó, phát triển BHYT toàn dân, toàn diện và đa dạng các hình thức bảo hiểm. Đồng thời, Nhà nước cần có nguồn lực tài chính để đầu tư, đặc biệt cho vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và cho y tế chuyên sâu.

"Nguồn lực xã hội hóa là nguồn quan trọng. Chúng ta cần có chiến lược huy động từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các quỹ xã hội", ông Cơ nêu ý kiến và nhấn mạnh thêm: "Nếu chúng ta làm tốt việc huy động từ cả ba nguồn này, cùng với tốc độ phát triển kinh tế hiện tại và quyết tâm của toàn xã hội, tôi tin rằng mục tiêu miễn viện phí vào năm 2030 - 2035 là hoàn toàn khả thi".

"Với quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và lộ trình bài bản, chúng ta sẽ thực hiện thành công chủ trương này, mang lại lợi ích thiết thực cho mọi người dân", Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai tin tưởng.

Chăm sóc sức khỏe không bắt đầu từ giường bệnh

Có nhiều năm gắn bó với công tác chuyên môn và quản lý trong ngành y, GS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho hay: "Chăm sóc sức khỏe không bắt đầu từ giường bệnh mà từ cộng đồng, từ từng hơi thở của cuộc sống thường ngày".

Khi người dân được phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, được tư vấn ngay tại địa phương, được theo dõi sức khỏe thường xuyên thì sẽ thật sự giảm được gánh nặng cho bệnh viện, giảm chi phí cho gia đình, và quan trọng hơn cả là nâng tầm chất lượng sống của toàn xã hội.

Như Đảng ta đã định hướng rõ trong Nghị quyết 57, đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là lựa chọn, mà là đột phá chiến lược, trong đó, y tế là một lĩnh vực trọng tâm. Đặc biệt, chỉ đạo đầy tâm huyết của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Phấn đấu mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm" không chỉ là một mục tiêu chuyên môn, mà là lời nhắc nhở đầy nhân văn rằng chăm sóc sức khỏe nhân dân không thể đợi đến khi có bệnh, càng không thể để ai bị bỏ lại phía sau.

Thứ trưởng Thuấn cho biết bám sát tinh thần đó, Bộ Y tế xác định củng cố y tế cơ sở là gốc, chuyển đổi số là đòn bẩy, khám sức khỏe định kỳ toàn dân là bước đi căn cơ. Từ cơ sở này, Bộ Y tế đang kiên trì triển khai 3 định hướng lớn trong giai đoạn hiện nay:

Thứ nhất, đưa khám sức khỏe định kỳ toàn dân trở thành mục tiêu y tế quốc gia. Đây là bước đi căn cơ để phát hiện sớm, can thiệp sớm, phòng ngừa hiệu quả bệnh tật, đặc biệt là bệnh mạn tính và bệnh không lây nhiễm ngay từ cộng đồng, trước khi trở thành gánh nặng cho bệnh viện và gia đình.

Thứ hai, bảo đảm tiếp cận công bằng trong chăm sóc sức khỏe là nguyên tắc xuyên suốt. Tập trung thu hẹp khoảng cách y tế giữa các vùng miền, nhóm dân cư, nâng cao năng lực y tế cơ sở, hiện đại hóa trạm y tế, và thúc đẩy chuyển đổi số đồng bộ, để dù ở đô thị hay nông thôn, người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế thiết yếu một cách kịp thời, bình đẳng.

Thứ ba, xây dựng mạng lưới y tế thông minh cấp tỉnh, nơi mỗi địa phương chủ động kiến tạo hệ sinh thái y tế số của riêng mình: hồ sơ sức khỏe điện tử, khám, tư vấn từ xa, cảnh báo dịch bệnh sớm, hỗ trợ điều trị bằng trí tuệ nhân tạo. Đây là nền tảng để chuyển từ y tế phản ứng sang y tế dự báo, từ quản lý thủ công sang điều hành dựa trên dữ liệu, vì sức khỏe người dân.