Ban Bí thư: Tăng mức đóng BHYT, bao phủ BHYT toàn dân vào năm 2030

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 3.10 của Ban Bí thư, về việc thực hiện BHYT toàn dân trong giai đoạn mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 52 về việc thực hiện BHYT toàn dân trong giai đoạn mới ẢNH: TTXVN

Tại Chỉ thị 52, Ban Bí thư đánh giá, sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7.9.2009 của Ban Bí thư khóa X về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới (Chỉ thị số 38), công tác BHYT đã đạt được những kết quả quan trọng.

Tính đến hết năm 2024, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,29% dân số; chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT có chuyển biến tích cực… Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị số 38 vẫn còn tồn tại, hạn chế khi tỷ lệ bao phủ BHYT chưa bền vững; công tác giám định BHYT, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT còn vướng mắc.

Cùng đó, phương thức thanh toán BHYT chưa được ban hành đầy đủ theo quy định của luật BHYT; chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại y tế cơ sở và vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn chưa đáp ứng yêu cầu.

Tăng mức thanh toán BHYT từ năm 2026

Để thực hiện BHYT toàn dân trong giai đoạn mới, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, kế hoạch về BHYT.

Cụ thể, Ban Bí thư yêu cầu tập trung phát triển đối tượng tham gia BHYT, đẩy mạnh bao phủ BHYT theo hộ gia đình. Nhà nước tiếp tục nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng chính sách, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, người yếu thế. Đến năm 2026, tỷ lệ bao phủ y tế đạt trên 95% dân số, đến năm 2030 đạt mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân.

Ban Bí thư cũng yêu cầu, tập trung sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHYT đáp ứng mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân. Nghiên cứu nâng mức đóng BHYT phù hợp với việc mở rộng phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT.

Cùng đó, thí điểm, đa dạng hóa các gói BHYT, BHYT bổ sung theo nhu cầu của người dân; tăng cường liên kết, hợp tác giữa BHYT với bảo hiểm sức khỏe do các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp để tránh trùng lặp thanh toán chi phí y tế.

Ban Bí thư cũng yêu cầu khuyến khích tạo điều kiện phát triển đa dạng các loại hình bảo hiểm sức khỏe. Huy động, đa dạng, mở rộng các nguồn thu, bảo đảm bền vững và phát triển Quỹ BHYT để phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đáng lưu ý, Ban Bí thư yêu cầu từ năm 2026, từng bước thực hiện tăng tỷ lệ, mức thanh toán, chi cho phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh và đối tượng ưu tiên phù hợp với lộ trình tăng mức đóng BHYT và khả năng cân đối của Quỹ BHYT.

Trong đó, mở rộng phạm vi chi trả của BHYT đối với một số dịch vụ y tế phòng bệnh, dinh dưỡng, quản lý bệnh mãn tính, khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc theo yêu cầu chuyên môn.

Nghiên cứu cơ chế sử dụng một phần kinh phí từ các quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá, thuế rượu, bia, đồ uống có đường... để chi trả cho một số dịch vụ phòng bệnh, quản lý bệnh mãn tính, khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, chẩn đoán và phát hiện sớm một số bệnh, đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm.

Giảm gánh nặng chi phí y tế cho người bệnh

Ban Bí thư cũng yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức, phương thức thông tin, tuyên truyền về BHYT nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức và người dân về BHYT; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tham gia BHYT, xác định việc tham gia BHYT là quyền lợi và trách nhiệm của mọi người dân và của toàn xã hội.

Ban Bí thư cũng yêu cầu triển khai hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch về y tế và BHYT. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, đẩy mạnh việc nâng cao y đức của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Cạnh đó, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, năng lực chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trong phòng bệnh và khám, chữa bệnh BHYT, đặc biệt tại y tế cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, biển, đảo.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế dự phòng, khám, chữa bệnh BHYT, đồng thời có cơ chế kiểm soát hiệu quả phòng, chống lãng phí, lạm thu, tăng chỉ định dịch vụ y tế không hợp lý và các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng Quỹ BHYT. Triển khai các giải pháp nhằm giảm gánh nặng chi phí y tế cho người bệnh.

Ban Bí thư cũng nhấn mạnh yêu cầu triển khai đầy đủ các phương thức thanh toán BHYT, xác định phương thức hỗ trợ trực tiếp cho người tham gia BHYT khi sử dụng dịch vụ y tế.

Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện công tác BHYT; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để kiểm soát, giám sát dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT, bảo đảm cơ sở dữ liệu quốc gia về BHYT liên thông, đồng bộ cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương với cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế.