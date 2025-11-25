Sao Thái Lan nói bất ngờ về Bích Tuyền và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là trở ngại lớn của Thái Lan trong việc giành HCV thứ 15 liên tiếp

Tại SEA Games 33, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan với sức mạnh vượt trội được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho tấm HCV. Dù vậy, hành trình của thầy trò HLV Kiattipong Radchatagriengkai tại giải đấu năm nay sẽ có phần khó khăn hơn khi vắng nhiều trụ cột quan trọng như chủ công Donphon Sinpho, Wipawee Srithong và cả Thanacha. Mới nhất, ngôi sao Hattaya Bamrungsuk cũng gặp chấn thương nghiêm trọng khi thi đấu trong trận giữa Gunma Green Wings và Hisamitsu Springs ở giải Nhật Bản (SV League).

Chuyền hai Pornpun Guedpard chia sẻ sau buổi tập ngày 24.11: “Thể trạng của tôi và toàn đội hiện khá tốt. Tất cả đã sẵn sàng cho SEA Games 33. Tất cả những gì chúng tôi cần làm là cải thiện cảm giác bóng, sự liên kết giữa các vị trí, chiến thuật trên sân và tần suất thi đấu trong giải đấu. Mục tiêu của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan không gì khác là giành HCV SEA Games 33”.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan vắng đến 4 ngôi sao ở SEA Games 33 ẢNH: FIVB

Ở đấu trường SEA Games, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đang cho thấy sự áp đảo với 14 lần giành HCV liên tiếp. Xét rộng ra, đội tuyển bóng chuyền nữ xứ chùa vàng cũng đã có đến 16 lần bước lên bục cao nhất. Tuy nhiên, theo Pornpun Guedpard, để hoàn thành mục tiêu giành HCV ở kỳ đại hội lần này Thái Lan sẽ gặp thử thách lớn mang tên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

“Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn sở hữu nhiều cầu thủ nổi bật. Họ tiến bộ nhanh và nhiều nhân tố có thể tạo bất ngờ. Chúng tôi phải nghiên cứu kỹ đối thủ và không thể xem nhẹ họ. Đội tuyển nữ Việt Nam chính là trở ngại lớn nhất của chúng tôi trong việc giành HCV tại SEA Games lần này”, Pornpun Guedpard bày tỏ.

Tay chuyền sinh năm 1993 cũng bất ngờ nhắc đến Bích Tuyền - ngôi sao đội tuyển nữ bóng chuyền nữ Việt Nam nhiều khả năng sẽ không thể góp mặt ở SEA Games 33: “Bích Tuyền là một trong những cầu thủ tốt nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại. Cô ấy có thể tạo ra nhiều pha bóng đột biến, giúp đội tuyển nữ Việt Nam mạnh lên rất nhiều. Nhưng dù cô ấy có đến Thái Lan dự SEA Games hay không, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức".

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang quyết tâm làm nên bất ngờ ở SEA Games 33 ẢNH: FIVB

Theo lịch do Ban tổ chức chủ nhà Thái Lan công bố, môn bóng chuyền trong nhà sẽ tranh tài từ ngày 10.12 đến ngày 19.12. Trong 9 ngày thi đấu, nội dung dành cho nam, nữ sẽ diễn ra nối tiếp nhau. Để chuẩn bị cho giải đấu, hiện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tập luyện tại Vĩnh Long và dự kiến sẽ có một số trận giao hữu với các đội mạnh trong nước.

Ban tổ chức SEA Games 33 bắt đầu bán vé vào ngày mai - 26.11

Liên quan đến SEA Games 33, theo trang Khaosod, vé tham dự lễ khai mạc SEA Games 33 sẽ chính thức được mở bán từ ngày 26.11. Đáng chú ý, vé xem trực tiếp lễ khai mạc sẽ được bán miễn phí. Cùng ngày, các môn thể thao đồng đội như bóng đá (bắt đầu 3.12) cũng sẽ bắt đầu bán vé, thông qua trang web chính thức www.seagames2025.org.

Theo Tiến sĩ Kongsak Yodmanee, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), lễ khai mạc SEA Games 33 dự kiến sẽ có hơn 20.000 khán giả tham dự - tức chưa đến 1/2 sức chứa của sân Rajamangala. Lý do của việc cắt giảm số người đến tham dự là do sân Rajamangala chưa thể mở cửa hoàn toàn, vì một phần của sân sẽ được sử dụng cho nhiều nghi lễ chuẩn bị khác nhau, bao gồm cả lễ thắp đuốc.