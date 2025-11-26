Hàng thủ 'thép' giúp U.23 Việt Nam vô địch SEA Games 33: Phá kỷ lục phòng ngự?

Phiên bản thực dụng của U.23 Việt Nam

Ở sân chơi Đông Nam Á, U.23 Việt Nam đang là tập thể thành công nhất, với liên tục các chức vô địch từ năm 2019 đến nay.

Cụ thể, U.23 Việt Nam đã đoạt HCV SEA Games 30 (2019) và 31 (2022). Ở giải U.23 Đông Nam Á, các cầu thủ trẻ Việt Nam xuất sắc vô địch năm 2022, 2023 và 2025.

Thành công của bóng đá trẻ Việt Nam chủ yếu đến từ hàng thủ vững chãi. U.23 Việt Nam vô địch SEA Games 30 với vỏn vẹn 4 bàn thua sau 7 trận, ít nhất giải. Sau đó 3 năm, thầy trò HLV Park Hang-seo thiết lập kỷ lục còn ấn tượng hơn: sạch lưới toàn giải (lần đầu trong lịch sử).

U.23 Việt Nam có hàng thủ vững chãi với Hiểu Minh (số 4), Nhật Minh (số 16) hay Lý Đức (ngoài cùng bên phải) ẢNH: VFF

Ở giải U.23 châu Á, U.23 Việt Nam của HLV Đinh Thế Nam vô địch năm 2022 cũng với thành tích sạch lưới, dù thay đội hình liên tục, có lúc phải dùng thủ môn đá... tiền đạo bởi nhiều cầu thủ mắc Covid-19. Đến năm 2023, U.23 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ lọt lưới 2 bàn sau 4 trận, bảo toàn thành tích vô địch với hàng thủ chắc nhất giải. Gần đây nhất, U.23 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik cũng vô địch U.23 Đông Nam Á với hàng thủ hay nhất, chỉ lọt lưới 2 bàn sau 4 trận.

Việc lặp đi lặp lại của thành tích phòng ngự cho thấy, bóng đá trẻ Việt Nam đang truyền tay nhau tinh thần kỷ luật và sự chặt chẽ qua nhiều thế hệ. Dù lứa cầu thủ hay HLV có thay đổi, U.23 Việt Nam cũng được xây trên nền tảng phòng thủ thận trọng, vững chãi, nhờ dàn thủ môn và hậu vệ chất lượng.

Xây dựng hàng thủ

Ở SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik đang có hàng thủ đáng tin cậy. Bộ ba Nguyễn Hiểu Minh, Phạm Lý Đức, Nguyễn Nhật Minh đã cùng nhau giữ sạch lưới 5 trong số 7 trận gần nhất tại giải U.23 Đông Nam Á 2025 và vòng loại U.23 châu Á 2026.

Hiểu Minh và Nhật Minh lên đội tuyển Việt Nam hồi tháng 10, trong đó Hiểu Minh được đá chính và đánh đầu khiến đối thủ phản lưới ở màn so tài lượt về với Nepal. Lý Đức lên tuyển tháng 3 và 6, có 45 phút thi đấu trước Malaysia ở trận thua 0-4 trên sân Bukit Jalil.

Việc nhận được cơ hội từ ông Kim đã phản ánh tiềm năng của dàn trung vệ trẻ. Nhật Minh đang đá lên chân, khi cùng CLB Hải Phòng bất ngờ nằm trong tốp 3. Hiểu Minh cùng PVF-CAND dù đang chật vật đua trụ hạng (đứng hạng 13), nhưng việc được cọ xát với các chân sút tên tuổi cũng giúp trung vệ sinh năm 2004 hoàn thiện.

Hiểu Minh (trái) có pha đánh đầu dẫn đến bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam ngay ở trận đấu ra mắt ẢNH: ĐỘC LẬP

Lý Đức là cái tên khó khăn nhất, khi phải cạnh tranh suất đá chính với nhiều đàn anh đẳng cấp tại CLB Công an Hà Nội như Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Đình Trọng, Hugo Gomes, Adou Minh. Tuy nhiên, việc được tập luyện với những đồng đội giỏi, dưới sự dẫn dắt của HLV Alexandre Polking, là môi trường lý tưởng để Lý Đức thăng tiến. Đồng thời, dự phòng cho Lý Đức còn nhiều gương mặt chất lượng như Lê Văn Hà (Hà Nội), Đinh Quang Kiệt (HAGL). Đó là lực lượng đủ dày để ông Kim xoay tua.

Khung gỗ U.23 Việt Nam cũng được trấn giữ bởi "bức tường" Trần Trung Kiên, người gác đền đã sạch lưới 5 trận chính thức ở U.23 Việt Nam, sau đó cũng giữ trắng lưới trong trận ra mắt đội tuyển Việt Nam.

Với thủ môn bản lĩnh, lì đòn và ổn định như Trung Kiên, HLV Kim Sang-sik có thể yên tâm kết cấu hàng thủ đang vững chãi đến từng chi tiết. Việc được "thử lửa" ở những trận đấu áp lực từ cấp CLB đến đội tuyển đã tôi rèn nên một thủ môn toàn diện, xứng đáng trở thành điểm tựa.

Bên cạnh sự ăn ý và vững vàng đã thể hiện, hàng thủ U.23 Việt Nam còn cao lớn, với Trung Kiên (1,91 m), Quang Kiệt (1,96 m), Lý Đức (1,82 m), Hiểu Minh (1,84 m), Văn Hà (1,84 m), Văn Bình (1,83 m)...

Nhờ vậy, U.23 Việt Nam có thể hạn chế các bàn thua bóng bổng, và cũng biến chính chiều cao trở thành vũ khí tấn công lợi hại. Ở giải U.23 Đông Nam Á, các trung vệ của ông Kim ghi 3 bàn, nhiều ngang... hàng tiền đạo.

Với tuyến hậu vệ công thủ toàn diện, có thể một kỷ lục nữa sẽ xuất hiện tại SEA Games 33.