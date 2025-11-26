Lũ lụt kinh hoàng ảnh hưởng gì đến SEA Games 33, U.23 Việt Nam chuyển về Bangkok?

R ỐI BỜI Ở S ONGKHLA

Từ ngày 19 - 23.11, 6 tỉnh miền Nam Thái Lan, trong đó có Songkhla, ngập lụt diện rộng do mưa lớn kéo dài. Tỉnh này là nơi diễn ra một số môn của SEA Games, gồm bảng B môn bóng đá nam (có 3 đội: U.23 VN, Malaysia và Lào). Hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng, những tuyến đường huyết mạch bị chia cắt, các chuyến bay đều phải tạm hoãn. Hàng nghìn người dân mắc kẹt tại nơi cư trú, chưa thể di dời đến nơi an toàn, rơi vào cảnh đói, rét và mất điện. Mực nước cao nhất tại Songkhla lên đến 3 m và chưa thể rút do mưa vẫn còn tiếp diễn, kèm theo triều cường. Vì thế, ông Suthep Rungkanchanapirom, Thống đốc tỉnh Songkhla, đã ban bố tình trạng thiên tai khẩn cấp và các cơ quan chức năng phải theo dõi tình hình chặt chẽ 24/7.

Tỉnh Songkhla ngập nặng, gây ảnh hưởng đến công tác tổ chức SEA Games 33 ẢNH: THAIRATH

Tình hình này khiến khâu chuẩn bị cho SEA Games 33 gặp rất nhiều khó khăn. Do sân chính Phru Khang Khao ngập nặng nên môn muay được chuyển sang Trung tâm hội nghị quốc tế của Đại học Prince of Songkla, nơi diễn ra môn wushu. Nghiêm trọng hơn, 60 VĐV pencak silat của đội tuyển Thái Lan và Philippines đang tập luyện tại sân này còn rơi vào tình cảnh bị cô lập.

Ngày 25.11, võ sĩ Ketwalee Leechoti của đội tuyển pencak silat Thái Lan đã đăng video về tình trạng lũ dâng cao tại Phru Khang Khao với dòng mô tả: "Điện bị mất, nước thì cạn. Tôi là nạn nhân của thảm họa thiên tai". Đến hết chiều 25.11, chưa có cơ quan nào tại Thái Lan tiếp cận khu vực này để hỗ trợ.

Chiều cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn trước buổi tập của U.23 Thái Lan, thủ môn Sorawat Phosaman, cũng đã lên tiếng kêu gọi các cơ quan chức năng quan tâm, hỗ trợ gia đình anh tại Songkhla.

Ban tổ chức SEA Games 33 sẽ có rất nhiều việc phải làm trong những ngày sắp tới vì Songkhla là một trong 3 địa điểm thi đấu chính, với 10 môn gồm: muay, pencak silat, bóng đá nam, cờ vua, judo, kabaddi, karate, đấu vật, bi sắt, wushu và tổng cộng 109 nội dung tranh huy chương. Đoàn thể thao VN rất lo lắng về tình hình lũ lụt tại nước bạn và mong muốn Thái Lan sẽ sớm vượt qua khó khăn.

Vì thế, U.23 VN có thể thi đấu ở Bangkok bởi ngay cả khi nước rút kịp, mặt sân Tinsulanon cũng khó lòng trở lại chất lượng ban đầu trong vòng 7,8 ngày nữa. Trong khi đó, sân Thammasat ở Bangkok, nơi từng được tổ chức trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa đội tuyển VN và Thái Lan đang sẵn sàng. Cơ quan Thể thao Thái Lan, với tư cách là đơn vị tổ chức giải đấu, đang khẩn trương xem xét việc di dời địa điểm. Quyết định sẽ được đưa ra dự kiến trong sáng 26.11.



B ANGKOK , C HONBURI… GẦN NHƯ SẴN SÀNG

Ông Atthakorn Sirilatthayakorn, Bộ trưởng Bộ Du lịch - Thể thao Thái Lan, đã dẫn đầu đoàn kiểm tra các địa điểm thể thao tại Chonburi hồi giữa tháng 11. Nước chủ nhà tuyên bố sẽ đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn quốc tế tại các địa điểm. Những nơi quan trọng như Trung tâm thể thao hải quân vịnh Dong Tan và CLB du thuyền Ocean Marina, nơi các VĐV đua thuyền đang tập luyện, được đặc biệt chú ý. Sân vận động Chonburi (bóng đá nữ), Nhà thi đấu Đại học Thể thao quốc gia (khúc côn cầu), Trường Thể thao Chonburi (teqball, cử tạ)… đều được cải tạo, nâng cấp và đạt tiêu chuẩn.

Ông Kongsak Yodmanee, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan, khẳng định công tác chuẩn bị chung tại Bangkok, Chonburi đang "đi đúng hướng". Sau cuộc họp đánh giá tiến độ tại Bangkok, ông xác nhận chỉ còn một số điều chỉnh nhỏ. Cụ thể, tại Chonburi, cần thay thế một số ghế ngồi tại sân Chonburi và lắp đặt điều hòa trong phòng khởi động của môn cử tạ. Tại Bangkok, sân Rajamangala (diễn ra các trận đấu ở bảng A môn bóng đá nam và lễ khai mạc, bế mạc) sở hữu mặt cỏ tuyệt đẹp và ban tổ chức đang gấp rút nâng cấp nhà vệ sinh.

Tuntat Vinitmanoon, PV của Đài Thairath (Thái Lan), chia sẻ với PV Thanh Niên: "Công tác tổ chức đang rất ổn. Tuy nhiên, sự chú ý của người dân Thái Lan đang đổ về Songkhla, nơi tình hình lũ lụt trở nên nghiêm trọng. Vì thế, không khí SEA Games tại Bangkok chưa sôi động. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn hơn trong vài ngày tới".