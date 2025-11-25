Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao

Nâng cấp internet FPT, nhận cơ hội bay Thái Lan cổ vũ SEA Games 33

Nguồn: FPT
25/11/2025 08:00 GMT+7

Đồng hành cùng người hâm mộ trong mùa SEA Games 33, FPT tung chương trình 'Kết nối vinh quang, Deal vàng đi Thái' với giải thưởng là hàng loạt suất bay thẳng sang xứ chùa Vàng, trực tiếp cổ vũ đội tuyển Việt Nam trên khán đài.

Vi vu Thái Lan "tiếp lửa" cho đội tuyển Việt Nam

Từ ngày 25.11 đến hết 20.12, chương trình "Kết nối vinh quang, Deal vàng đi Thái" được FPT triển khai trên toàn quốc, áp dụng cho khách hàng đăng ký mới và khách hàng hiện hữu nâng cấp dịch vụ. Mỗi hợp đồng đủ điều kiện phát sinh trong thời gian này sẽ nhận được 01 mã dự thưởng tham gia quay số trúng thưởng.

Nâng cấp internet FPT, nhận cơ hội bay Thái Lan cổ vũ SEA Games 33 - Ảnh 1.

Chương trình áp dụng khi khách hàng đăng ký mới hoặc nâng cấp dịch vụ internet FPT

ẢNH: FPT

Điểm nhấn chương trình là loạt combo voucher du lịch Thái Lan dành cho 2 người. Voucher có thời hạn sử dụng trong 1 năm, từ ngày 1.12.2025 đến 1.12.2026, giúp khách hàng dễ dàng sắp xếp thời gian để vừa tận hưởng kỳ nghỉ tại xứ chùa Vàng, vừa "canh" những trận đấu quan trọng của SEA Games 33.

Chương trình áp dụng cho cả khách hàng đăng ký mới lẫn khách hàng đang sử dụng dịch vụ có nhu cầu nâng cấp. Người dùng có thể tham gia khi đăng ký Internet FPT, các gói combo Internet kèm FPT Play, FPT Camera hoặc gói tích hợp đủ ba dịch vụ theo quy định chương trình. Chỉ với một lần nâng cấp đường truyền hoặc bổ sung thêm dịch vụ trong hệ sinh thái FPT, khách hàng đã có ngay mã dự thưởng để săn cơ hội bay sang Thái Lan cổ vũ SEA Games 33.

Nâng cấp internet FPT, nhận cơ hội bay Thái Lan cổ vũ SEA Games 33 - Ảnh 2.

Cổ động viên cổ vũ nhiệt tình trong các trận đấu bóng đá

ẢNH: FPT

Toàn bộ mã dự thưởng hợp lệ sẽ được đưa vào hệ thống quay số ngẫu nhiên trong bốn đợt, tổ chức từ 14 giờ đến 17 giờ các ngày 1.12, 8.12, 15.12 và 23.12.2025. Kết quả sẽ được công bố trong lễ quay số livestream trên Fanpage FPT Telecom. Ngay sau đó, FPT sẽ chủ động liên hệ để xác minh thông tin và hướng dẫn khách hàng hoàn tất thủ tục nhận giải.

Internet FPT - Giải pháp cho trải nghiệm SEA Games trọn vẹn

Trong mùa SEA Games, nhu cầu truy cập internet luôn tăng mạnh. Nếu đường truyền không đảm bảo, tình trạng giật, lag có thể ảnh hưởng tới trải nghiệm trọn vẹn các trận đấu của người hâm mộ. 

Nâng cấp internet FPT, nhận cơ hội bay Thái Lan cổ vũ SEA Games 33 - Ảnh 3.

Đường truyền là yếu tố quan trọng với các cổ động viên xem tại nhà

ẢNH: FPT

Song hành cùng người hâm mộ, FPT còn mang đến các gói dịch vụ internet tốc độ cao tích hợp công nghệ Wi-Fi 7 XGSPON, Wi-Fi 6 là nền tảng đường truyền lý tưởng cho mùa SEA Games 33. Với FPT Wi-Fi 7 sẽ cho tốc độ trải nghiệm lên đến 10Gbps, khả năng chịu tải gấp 4 lần so với thế hệ trước, độ trễ thấp, không giật, lag. Hệ thống Mesh Wi-Fi 7 phủ sóng rộng, đảm bảo chất lượng kết nối ổn định ở mọi vị trí trong nhà, từ phòng khách tới phòng ngủ.

Việc nâng cấp đường truyền trong khuôn khổ chương trình khuyến mại này vì thế không chỉ mang lại cơ hội trúng thưởng chuyến đi Thái, mà còn là một khoản đầu tư dài hạn cho chất lượng cuộc sống số của cả gia đình, đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc trực tuyến, chơi game hay điều khiển nhà thông minh trong tương lai.

Nâng cấp internet FPT, nhận cơ hội bay Thái Lan cổ vũ SEA Games 33 - Ảnh 4.

FPT tiên phong trong hành trình phát triển Wi-Fi 7 tại thị trường Việt Nam

ẢNH: FPT

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, đại diện FPT nhấn mạnh: "SEA Games luôn mang lại những khoảnh khắc gắn kết đặc biệt với người hâm mộ Việt. Thông qua chương trình này, chúng tôi muốn tạo thêm cơ hội để khách hàng không chỉ theo dõi giải đấu qua màn hình mà còn có thể trực tiếp đến Thái Lan, hòa vào không khí cổ vũ trên khán đài. Chúng tôi tin rằng, kết nối không chỉ là đường truyền internet, mà còn là sự gắn kết giữa cảm xúc, cộng đồng và những trải nghiệm thật. Đây là cách FPT đồng hành cùng người hâm mộ Việt trên hành trình chinh phục vinh quang tại SEA Games 33".

Để tìm hiểu chi tiết về thể lệ tham gia, các gói cước áp dụng, lịch quay số và danh sách trúng thưởng, khách hàng vui lòng truy cập website chính thức của FPT hoặc liên hệ hệ thống văn phòng giao dịch, tổng đài, Fanpage FPT Telecom. 

Khám phá thêm chủ đề

SEA Games 33 Nâng cấp internet FPT nhận cơ hội bay Thái Lan công nghệ Wi-Fi 7 XGSPON
