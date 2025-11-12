Ra mắt MV 'Thanh âm chiến thắng' chào đón SEA Games 33: Tôn vinh khát vọng ViệtNam

Phần mở đầu MV "Thanh âm chiến thắng" ảnh: BTC

Bản hùng ca của sự kiên cường cho SEA Games 33

Dự án được kỳ vọng sẽ tiếp nối dấu ấn của MV (Music Video) "Let's Shine", ca khúc chủ đề của SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam cùng Vietcontent đầu tư, Viewfinder Media sản xuất từng đạt giải nhất tại giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng.

Với "Thanh âm chiến thắng", Viewfinder Media tiếp tục lan tỏa tinh thần thể thao Việt bằng ngôn ngữ điện ảnh chân thực, cảm xúc và tràn đầy năng lượng nhờ được đầu tư công phu với chi phí thực hiện 2,5 tỉ đồng.

Trong bối cảnh Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ với khát vọng trở thành cường quốc thể thao của khu vực, các VĐV Việt Nam liên tục đoạt thành tích ấn tượng tại các kỳ SEA Games dù vẫn phải thi đấu trong những điều kiện còn nhiều thử thách.

Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến chia sẻ tại lễ ra mắt ảnh: BTC

"Thanh âm chiến thắng" được xây dựng như một bộ phim ngắn điện ảnh dài ba phút, một bản anh hùng ca thể thao, tái hiện hành trình đi tìm sức mạnh nội tâm và phẩm chất anh hùng từ những điều rất đời thường trong mỗi VĐV.

Tác phẩm khẳng định rằng thành công không phải là phần thưởng của may mắn, mà là kết quả của nỗ lực bền bỉ, kỷ luật và tinh thần không bỏ cuộc cả trong cũng như ngoài sàn thi đấu.

Toàn bộ âm thanh trong MV được ghi trực tiếp trong quá trình quay: từ tiếng bước chân, hơi thở, tiếng kiếm chém gió đến âm thanh mũi tên xé không trung, tất cả hòa quyện thành "bản giao hưởng của nỗ lực", nơi âm thanh của mệt mỏi hóa thành nhịp điệu của khát vọng.

Mỗi khung hình của MV là một lát cắt chân thực trong hành trình tập luyện của VĐV, tái hiện tinh thần chiến đấu mãnh liệt, khát vọng vươn lên và niềm tự hào dân tộc.

Khi âm thanh trở thành ý chí, khát vọng hóa nên chiến thắng

Các phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến MV "Thanh âm chiến thắng" ảnh: BTC

Trong MV "Thanh âm chiến thắng", các VĐV thi đấu trong không gian giả tưởng nhưng mang tinh thần thật, cảm xúc thật và niềm tin thật.

"Thanh âm chiến thắng" gửi đi thông điệp cổ động mạnh mẽ: cùng nhau, bứt phá, kề vai, vượt lên và tỏa sáng. Đó không chỉ là tinh thần thể thao, mà còn là hình ảnh của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay, dám thử thách, dám thất bại và dám đứng dậy để tiếp tục tiến bước.

Đại diện ê kíp sản xuất chia sẻ: "Chúng tôi không muốn kể câu chuyện vinh quang ở vạch đích, mà kể hành trình VĐV chiến thắng chính bản thân. "Thanh âm chiến thắng" là tiếng vọng của ý chí, nhắc rằng chiến thắng thật sự không đến từ may mắn, mà từ những lần gục ngã và cùng nhau đứng dậy.

Và người hâm mộ chúng ra hãy cổ vũ cho họ bằng những thanh âm tôn vinh chiến thắng của những nỗ lực, của sự khổ luyện cho dù có thành công, có huy chương hoặc chưa có huy chương".

Phó cục trưởng Cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến chụp ảnh cùng các VĐV và ê kíp sản xuất MV ảnh: BTC

Ê kíp sản xuất khẳng định MV "Thanh âm chiến thắng" là lời cổ vũ mạnh mẽ gửi tới đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33, lan tỏa tinh thần Đoàn kết - Bứt phá - Chơi hết mình - Không sợ hãi. Tác phẩm không chỉ dành cho VĐV, mà còn truyền cảm hứng tới mỗi người trẻ Việt Nam: dám tiến bước, dám thay đổi, dám trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến chia sẻ: "Tôi cảm ơn ê kíp sản xuất đã có ý tưởng rất tuyệt vời dành cho thể thao Việt Nam, đặc biệt là SEA Games 33 sắp tới. Khi xem xong MV, dù thời gian ngắn nhưng tôi cảm thấy rất xúc động khi có những cao trào, có hình ảnh rất thực, thể hiện nỗ lực và tạo hình rất đẹp.

Từng động tác, chuyển động đã mô tả rất rõ khó khăn, vất vả của thể thao Việt Nam và nỗ lực vượt vươn lên, qua chính mình của các VĐV trong MV và bên cạnh đó còn hàng trăm, hàng ngàn VĐV khác đang nỗ lực luyện ở trung tâm huấn luyện quốc gia và địa phương chuẩn bị cho SEA Games và đấu trường lớn hơn".