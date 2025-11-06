Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Học bổng tiếng Anh S80 trị giá 80 tỉ đồng: Cơ hội vươn mình cho thế hệ trẻ Việt Nam
Video Giáo dục

Học bổng tiếng Anh S80 trị giá 80 tỉ đồng: Cơ hội vươn mình cho thế hệ trẻ Việt Nam

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
06/11/2025 14:33 GMT+7

Nhằm đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam trên hành trình chinh phục tri thức quốc tế, SunUni Academy triển khai Học bổng S80 International Education Scholarship với tổng giá trị 80 tỉ đồng, hỗ trợ đến 70% học phí cho các khóa học tiếng Anh và IELTS trực tuyến. Chương trình hướng tới tạo cơ hội học tập công bằng, chất lượng và thiết thực cho người học trên toàn quốc.

Trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo, kinh tế số và tri thức toàn cầu, chương trình học bổng S80 International Education Scholarship ra đời với sứ mệnh đồng hành cùng thanh niên Việt Nam trên hành trình chinh phục tri thức quốc tế.

Học bổng tiếng Anh S80 trị giá 80 tỉ đồng: Cơ hội vươn mình cho thế hệ trẻ Việt Nam

Học bổng S80 do SunUni Academy khởi xướng, có tổng giá trị tài trợ 80 tỉ đồng, được xem là một trong những chương trình học bổng tiếng Anh quy mô lớn và mang đậm ý nghĩa nhân văn năm 2025. Chương trình hướng đến học sinh, sinh viên và người đi làm trên toàn quốc, giúp người học tiếp cận tri thức ngôn ngữ quốc tế phục vụ học tập, nghề nghiệp và hội nhập.

Với quy mô toàn quốc, học bổng S80 mang đến hàng loạt cơ hội học tập thiết thực: 8.000 suất học bổng tiếng Anh, hỗ trợ đến 70% học phí; 8.000 tài khoản ELSA Business cao cấp, giúp rèn phát âm và phản xạ chuẩn quốc tế; 8 suất học bổng truyền cảm hứng, vinh danh học viên nỗ lực và có tinh thần vươn lên. 

Đặc biệt, không chỉ dừng ở mục tiêu giáo dục, học bổng S80 còn mang sứ mệnh tri ân và sẻ chia với 80 suất học bổng tri ân toàn phần miễn phí dành cho con, em, cháu của thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và con, em của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo; 80 suất học bổng toàn phần, trị giá 7,56 tỉ đồng, cho học sinh, sinh viên tiêu biểu trên toàn quốc, những người có bài viết truyền cảm hứng về chủ đề "Thế hệ S80 vươn mình.". Mỗi suất học bổng được trao đi là một thông điệp về trách nhiệm xã hội, lòng biết ơn và khát vọng phụng sự đất nước bằng tri thức.

Học bổng tiếng Anh S80 trị giá 80 tỉ đồng: Cơ hội vươn mình cho thế hệ trẻ Việt Nam- Ảnh 1.

Chương trình đặt mục tiêu đào tạo 8.000 học viên đạt 6.5 - 8.0 IELTS, sẵn sàng trở thành công dân toàn cầu, góp phần lan tỏa tri thức Việt ra thế giới.


Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
