Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Campuchia lại gây sốc, xin rút lui thêm bóng chuyền tại SEA Games 33: Có ảnh hưởng Việt Nam?

Văn Trình
Văn Trình
27/11/2025 19:03 GMT+7

Theo truyền thông Thái Lan, đoàn thể thao Campuchia mới đây đã xin rút thêm 1 môn thi đấu tại SEA Games 33.

Ban tổ chức SEA Games 33 đã nhận được thông tin đội tuyển bóng chuyền nam Campuchia xin rút lui

Theo trang Khaosod, đoàn thể thao Campuchia vừa gửi đơn, đề nghị được rút lui khỏi môn bóng chuyền tại SEA Games 33. Nếu đề nghị này được Ban tổ chức SEA Games 33 chấp thuận, đoàn thể thao Campuchia sẽ chỉ còn tham dự 12 môn tại Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á năm 2025, gồm: bơi lội, điền kinh, thể thao điện tử, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, jujitsu, kickboxing, taekwondo, cưỡi ngựa, mô tô nước, ba môn phối hợp và teqball.

Trang Khaosad (Thái Lan) viết: “Ngày 27.11.2025, tại Văn phòng Thư ký thường trực của Thủ tướng Chính phủ, ông Atthakorn Sirilathayakorn, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao, đã chủ trì cuộc họp của Ban tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 33. Điểm đáng chú ý, Tiến sĩ Kongsak Yodmanee, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), đã tiết lộ trong cuộc họp rằng đội tuyển bóng chuyền quốc gia Campuchia gần đây đã yêu cầu rút lui khỏi SEA Games 33”.

Campuchia lại gây sốc, xin rút lui thêm bóng chuyền tại SEA Games 33: Có ảnh hưởng Việt Nam?- Ảnh 1.

Trang Khaosod đưa tin đội tuyển bóng chuyền nam Campuchia xin rút lui tại SEA Games 33

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trang The Nation nhận định, việc đội tuyển Campuchia rút lui khỏi nội dung bóng chuyền có thể sẽ gây ra sự xáo trộn lớn của cả 2 bảng đấu. Tại SEA Games 33, đội tuyển bóng chuyền Campuchia chỉ tham dự ở nội dung nam, được xếp ở bảng B, cùng với các đội Indonesia (đương kim vô địch), Myanmar và Philippines. Trong khi đó, ở bảng A gồm 4 đội: Thái Lan (chủ nhà), Lào, Việt Nam, Singapore. Rất có thể, Thái Lan sẽ giữ nguyên bảng có Việt Nam, bảng B cũng sẽ chỉ còn 3 đội.

Đội tuyển bóng chuyền nam Campuchia là đương kim á quân SEA Games khi từng làm nên lịch sử, vào chung kết SEA Games 32. Trước khi SEA Games 33 diễn ra, đội tuyển bóng chuyền nam Campuchia cũng tập luyện rất nghiêm túc và từng đặt mục tiêu nỗ lực thi đấu để vào chung kết để bảo vệ tấm HCB.

“Hiện yêu cầu của Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia (NOCC) đang được Ban tổ chức SEA Games 33 xem xét nghiêm túc. Nếu mọi thứ được chấp thuận, Ban tổ chức SEA Games 33 sẽ tiếp tục đau đầu để cân nhắc việc sắp xếp 2 bảng đấu. Trước khi đội tuyển bóng chuyền xin rút lui, Campuchia cũng vừa thông báo, xác nhận sẽ rút lui ở 8 môn gồm judo, karate, silat, bi sắt, vật, wushu, bóng đá và cầu mây”, trang Khaosod bình luận.

Tin liên quan

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam mới nhất sau khi Campuchia xin rút: Vẫn đá giờ đẹp...

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam mới nhất sau khi Campuchia xin rút: Vẫn đá giờ đẹp...

Chiều 27.11, đội U.23 Việt Nam tập luyện trong không khí hào hứng và cũng cực kỳ nghiêm túc trong bối cảnh SEA Games 33 đang đến rất gần. Trên đất Thái Lan, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ được thi đấu trên sân đẹp và giờ cũng đẹp.

Nóng: U.23 Việt Nam đấu Lào và Malaysia ở sân Rajamangala, U.23 Singapore trám chỗ Campuchia xin rút

Thầy Kim đau đầu với hàng công U.23 Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

SEA Games 33 campuchia Rút lui bóng chuyền nam U.23
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận