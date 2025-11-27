Campuchia lại gây sốc, xin rút lui thêm bóng chuyền tại SEA Games 33: Có ảnh hưởng Việt Nam?

Ban tổ chức SEA Games 33 đã nhận được thông tin đội tuyển bóng chuyền nam Campuchia xin rút lui

Theo trang Khaosod, đoàn thể thao Campuchia vừa gửi đơn, đề nghị được rút lui khỏi môn bóng chuyền tại SEA Games 33. Nếu đề nghị này được Ban tổ chức SEA Games 33 chấp thuận, đoàn thể thao Campuchia sẽ chỉ còn tham dự 12 môn tại Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á năm 2025, gồm: bơi lội, điền kinh, thể thao điện tử, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, jujitsu, kickboxing, taekwondo, cưỡi ngựa, mô tô nước, ba môn phối hợp và teqball.

Trang Khaosad (Thái Lan) viết: “Ngày 27.11.2025, tại Văn phòng Thư ký thường trực của Thủ tướng Chính phủ, ông Atthakorn Sirilathayakorn, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao, đã chủ trì cuộc họp của Ban tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 33. Điểm đáng chú ý, Tiến sĩ Kongsak Yodmanee, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), đã tiết lộ trong cuộc họp rằng đội tuyển bóng chuyền quốc gia Campuchia gần đây đã yêu cầu rút lui khỏi SEA Games 33”.

Trang Khaosod đưa tin đội tuyển bóng chuyền nam Campuchia xin rút lui tại SEA Games 33 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trang The Nation nhận định, việc đội tuyển Campuchia rút lui khỏi nội dung bóng chuyền có thể sẽ gây ra sự xáo trộn lớn của cả 2 bảng đấu. Tại SEA Games 33, đội tuyển bóng chuyền Campuchia chỉ tham dự ở nội dung nam, được xếp ở bảng B, cùng với các đội Indonesia (đương kim vô địch), Myanmar và Philippines. Trong khi đó, ở bảng A gồm 4 đội: Thái Lan (chủ nhà), Lào, Việt Nam, Singapore. Rất có thể, Thái Lan sẽ giữ nguyên bảng có Việt Nam, bảng B cũng sẽ chỉ còn 3 đội.

Đội tuyển bóng chuyền nam Campuchia là đương kim á quân SEA Games khi từng làm nên lịch sử, vào chung kết SEA Games 32. Trước khi SEA Games 33 diễn ra, đội tuyển bóng chuyền nam Campuchia cũng tập luyện rất nghiêm túc và từng đặt mục tiêu nỗ lực thi đấu để vào chung kết để bảo vệ tấm HCB.

“Hiện yêu cầu của Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia (NOCC) đang được Ban tổ chức SEA Games 33 xem xét nghiêm túc. Nếu mọi thứ được chấp thuận, Ban tổ chức SEA Games 33 sẽ tiếp tục đau đầu để cân nhắc việc sắp xếp 2 bảng đấu. Trước khi đội tuyển bóng chuyền xin rút lui, Campuchia cũng vừa thông báo, xác nhận sẽ rút lui ở 8 môn gồm judo, karate, silat, bi sắt, vật, wushu, bóng đá và cầu mây”, trang Khaosod bình luận.