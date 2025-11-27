Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Nóng: U.23 Việt Nam đấu Lào và Malaysia ở sân Rajamangala, U.23 Singapore trám chỗ Campuchia xin rút

Giang Lao
Giang Lao
27/11/2025 16:34 GMT+7

Sau khi Campuchia thông báo rút 8 môn khỏi SEA Games 33, môn bóng đá nam của đại hội đã có thông tin mới.

BTC SEA Games 33 xem xét đền bù cho các nước

Như Thanh Niên đã đưa tin, Campuchia rút 8 môn thể thao khỏi SEA Games 33. Xác nhận này được đưa ra ngay sau quyết định của Thái Lan về việc chuyển 10 môn thể thao của Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) từ Songkhla đến Bangkok và Chon Buri sau trận lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh phía nam. 

Nóng: U.23 Việt Nam đấu Lào và Malaysia ở sân Rajamangala, U.23 Singapore trám chỗ Campuchia xin rút- Ảnh 1.

Thái Lan sẽ phải thay đổi lại số lượng đội của bảng A sau khi Campuchia rút môn bóng đá. Singapore trám chỗ Campuchia

Ảnh: FPT PLAY

Songkhla, một trong ba tỉnh ban đầu được chỉ định đăng cai SEA Games 2025, đã phải hứng chịu một trong những trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều năm qua. Đại hội dự kiến ​​chính thức khai mạc vào ngày 9 tháng 12, với Songkhla ban đầu được chỉ định tổ chức các môn cờ vua, kabaddi, bóng đá nam (bảng B), judo, karate, đấu vật, pencak silat, wushu, muay và bi sắt. 

Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia Vath Chamrouen ký công văn, thông báo tới ban tổ chức Thái Lan rằng, nước này sẽ rút 8 môn thể thao - judo, karate, pencak silat, đấu vật, wushu, bi sắt, bóng đá và cầu mây. Campuchia cho biết: "Việc điều chỉnh được thực hiện do những lo ngại đáng kể về an ninh, đặt ra những thách thức trong việc đảm bảo an toàn và bảo vệ các vận động viên và quan chức của chúng tôi".

Tuy nhiên, Campuchia (NOC) vẫn sẽ tham gia các môn bơi lội, điền kinh, thể thao điện tử, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, jiujitsu, kickboxing, taekwondo, cưỡi ngựa, mô tô nước, bóng ném teqball, ba môn phối hợp và bóng chuyền. 

Ban giám đốc điều hành Liên đoàn Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) nhấn mạnh, tất cả các sự kiện dự kiến ​​diễn ra tại tỉnh này được chuyển đến Bangkok.

Là nước chủ nhà, Thái Lan cũng sẽ phải xem xét cách thức bồi thường cho các quốc gia thành viên, những nước đã đặt vé máy bay và chỗ ở tại Songkhla. Các cuộc thảo luận sẽ được tổ chức để tìm ra giải pháp có lợi cho tất cả các bên liên quan, Thái Lan cho biết.

Bảng B không đấu ở sân Thammasat

Cho đến 16 giờ ngày 27.11, BTC Thái Lan đã họp để đưa ra quyết định mới về bảng A - bảng có U.23 Campuchia đã rút. Thái Lan sẽ đôn đội Singapore từ bảng C lên bảng A, trám chỗ Campuchia. Lịch thi đấu điều chỉnh, sẽ được thông báo sau.

Ngoài ra ở bảng B cũng có thay đổi về địa điểm thi đấu. Theo đó, U.23 Việt Nam sẽ cùng Lào và Malaysia đấu ở sâm Rajamangala thay vì sân Thammasat. Mỗi ngày 2 trận.

Như vậy, bóng đá nam SEA Games 33 sẽ có 3 bảng và mỗi bảng 3 đội.

Thầy Kim đau đầu với hàng công U.23 Việt Nam

Thầy Kim đau đầu với hàng công U.23 Việt Nam

Đội tuyển U.23 VN hướng đến việc chinh phục tấm HCV SEA Games 33 với sức mạnh hàng công sở hữu rất nhiều sự lựa chọn cả về chuyên môn lẫn cá tính.

