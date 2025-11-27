Bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33: Cơ hội lấy lại vị thế sau 10 năm

Trồi sụt bắn súng Việt Nam và bài toán lấy lại vị thế

Trong nhiều kỳ SEA Games tính từ khi bắt đầu hội nhập đến nay, bắn súng vẫn được xem là một trong những "mỏ vàng" của Việt Nam. Sau thế hệ của Đặng Thị Đông, Trịnh Quốc Việt, Ngô Ngân Hà hay Nguyễn Mạnh Tường tạo thế đứng vững vàng, đến lượt Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường, Nguyễn Duy Hoàng tiếp nối cũng góp phần giúp bắn súng luôn giành HCV để giữ vững vị thế trong tốp đầu khu vực. Dù bị cạnh tranh ác liệt chủ yếu từ Thái Lan, Indonesia, nhưng từ sau SEA Games năm 2007 đến trước SEA Games năm 2015, bắn súng Việt Nam xuất sắc luôn dẫn đầu khu vực. Ngay khi SEA Games diễn ra trên đất nước vạn đảo vào năm 2011 dù chủ nhà có ưu thế, chúng ta vẫn thắng áp đảo.

Bắn súng Việt Nam đang từng bước tìm lại vị thế bằng sự nỗ lực tập luyện ở Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao quốc gia ẢNH: KHẢ HÒA

Thế nhưng từ sau SEA Games ở Singapore năm 2015, bắn súng Việt Nam có dấu hiệu khựng lại, thậm chí đi xuống ở nhiều kỳ đại hội gần đây. Đơn cử như tại Malaysia năm 2017, chúng ta chỉ có 1 HCV của Hà Minh Thành dù trước đó Hoàng Xuân Vinh vừa vô địch Olympic. Hay ở Philippines năm 2019 thậm chí còn không có một HCV nào. Có rất nhiều lý do khi lực lượng bắt đầu hụt hẫng, tâm lý thi đấu chưa tốt, đối thủ mạnh lên. Ngay cả SEA Games trên sân nhà dù rất nỗ lực giành 7 HCV, chúng ta cũng chỉ về nhì sau Indonesia. Sự trồi sụt này là bài toán đau đầu khiến cho bắn súng Việt Nam đã có nhiều cuộc mổ xẻ thẳng thắn, đã có những động thái dứt khoát từ việc nâng cấp trang thiết bị, đến cung cấp đạn súng đầy đủ tại Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao quốc gia (Nhổn) với quyết tâm tìm lại chính mình.

Xạ thủ Phạm Quang Huy đang là đương kim vô địch ASIAD ẢNH: KHẢ HÒA

Quyết tâm đó thể hiện ở lực lượng đã được đào tạo và phát hiện dày hơn trong 3-5 năm qua, rèn luyện liên tục và đã được thử lửa ở nhiều đấu trường lớn. Như Trịnh Thu Vinh đã vào chung kết 2 nội dung tại Olympic Paris, xếp thứ 4, suýt đoạt HCĐ ở nội dung 10m súng ngắn hơi, giành HCĐ nội dung 25m súng ngắn thể thao ở giải vô địch châu Á 2025. Hay Phạm Quang Huy giành HCV Asian Games 2022 tại Hàng Châu (Trung Quốc). Phí Thanh Thảo giành HCV và phá kỷ lục Đông Nam Á nội dung 10m súng trường hơi nữ tại giải bắn súng Đông Nam Á 2025 hoặc Lê Thị Mộng Tuyền giành suất dự Olympic Paris. Thú vị hơn nữa là Hà Minh Thành và đồng đội súng ngắn bắn nhanh 25m đã giành HCV Cúp bắn súng châu Á 2025 sau hơn 20 năm chờ đợi.

Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền từng giành suất tham dự Olympic Paris ẢNH: KHẢ HÒA

7 HCV và cái đích xa hơn

Theo dự kiến tại SEA Games 33, bắn súng Việt Nam sẽ tham dự các nội dung chủ yếu của súng trường, súng ngắn, đĩa bay với chỉ tiêu 7 HCV, trong đó súng ngắn được kỳ vọng nhất. HLV đội súng ngắn Trần Quốc Cường cho biết: "Bắn súng trở lại SEA Games sẽ giúp chúng tôi biết được mình đang đứng ở đâu sau gần 4 năm chuẩn bị cho đấu trường này cũng như nhắm đến những mục tiêu khác. Thực tế việc Thái Lan cắt bỏ một số nội dung thế mạnh như 50m súng ngắn hay súng trường hơi di động nam cũng có chút ảnh hưởng buộc bắn súng Việt Nam sẽ tập trung thêm vào các loại hình đồng đội hỗn hợp nam nữ".

HLV đội súng ngắn Trần Quốc Cường, từng giành HCV cá nhân SEA Games 2011, 2015 cùng Hoàng Xuân Vinh giành nhiều HCV đồng đội SEA Games ẢNH: KHẢ HÒA

Loại hình bắn súng ngắn hỗn hợp đồng đội nam nữ, 2 tài năng Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy dự kiến đứng cặp với nhau khi thời gian qua bộ đôi này đã phối hợp khá tốt, từng giành HCV Cúp bắn súng châu Á tại Thái Lan hồi đầu năm. HLV Trần Quốc Cường đánh giá đây là nội dung hoàn toàn đủ khả năng tranh chấp ngôi đầu tại SEA Games 33. Chuyến đi tập huấn Hàn Quốc từ 22.11 đến 2.12 chắc chắn sẽ giúp các xạ thủ tăng thêm độ nhạy bén và trui rèn thêm bản lĩnh.

Xạ thủ từng đứng thứ 4 Olympic 2024 Trịnh Thu Vinh tự tin lên đường đi Hàn Quốc tập huấn ẢNH: KHẢ HÒA

Còn HLV Nguyễn Duy Hoàng của đội súng trường trước ngày cùng đội lên đường sang Thái Lan tập huấn cũng nhấn mạnh, đội hình bắn súng nam nữ Việt Nam hiện nay khá đồng đều. Có những đầu tàu mạnh như Thu Vinh, Quang Huy, Minh Thành bên súng ngắn hay Thanh Thảo, Mộng Tuyền và cả đội bắn đĩa bay từng giành 2 HCV SEA Games ở Hà Nội cũng đang nỗ lực từng ngày từng giờ nên kỳ vọng sẽ có thể đạt chỉ tiêu đề ra. Thuận lợi cho đội súng trường là sẽ được làm quen trường bắn ngay địa điểm thi đấu SEA Games để dễ dàng thích ứng và có kế hoạch săn vàng phù hợp.

HLV đội súng trường Nguyễn Duy Hoàng từng giành HCV ở 3 kỳ SEA Games cá nhân và đồng đội liên tiếp từ 2007 đến 2011, rất tận tình chỉ bảo các xạ thủ ẢNH: KHẢ HÒA

Quan trọng hơn cả vẫn là lấy bàn đạp từ SEA Games 33 cho mục tiêu xa giúp xạ thủ Phạm Quang Huy bảo vệ HCV Asian Games 2026 và có nhiều VĐV khác tiếp cận thành tích và huy chương châu Á. Hoặc giúp cho Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền hay kể cả Phạm Quang Huy và Phí Thanh Thảo có cơ hội giành suất đi Olympic 2028, hướng đến những gì mà Hoàng Xuân Vinh đã làm được từ 10 năm trước ở sân chơi cao nhất thế giới. Từ đó bắn súng Việt Nam mới khẳng định được sức bật của mình, đóng góp dày hơn và xuất sắc hơn cho sự vươn mình bước vào kỷ nguyên mới của thể thao nước nhà.

Cô gái xinh đẹp Phí Thanh Thảo rất quyết tâm giành HCV như SEA Games 4 năm trước trên sân nhà ẢNH: KHẢ HÒA