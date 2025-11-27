Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Campuchia rút khỏi 8 môn thi đấu ở SEA Games 2025, bao gồm cả bóng đá
Video Thể thao

Campuchia rút khỏi 8 môn thi đấu ở SEA Games 2025, bao gồm cả bóng đá

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
27/11/2025 12:30 GMT+7

Campuchia tuyên bố rút khỏi 8 môn thi tại SEA Games 2025 do lo ngại an ninh giữa lúc Songkhla, địa điểm đăng cai chính của Thái Lan, chìm trong lũ lụt buộc nhiều môn phải chuyển gấp về Bangkok.

Theo kế hoạch ban đầu, Songkhla sẽ tổ chức các môn cờ, kabaddi, bóng đá nam bảng B, judo, karate, vật, pencak silat, wushu, muay Thái và pétanque. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài từ cuối tuần trước đã khiến thành phố Hat Yai cùng nhiều khu vực trong tỉnh chìm sâu trong nước, buộc chính phủ Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp.

Trong thư gửi BTC SEA Games, Tổng thư ký Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia Vath Chamrouen cho biết nước này quyết định rút khỏi các môn judo, karate, pencak silat, vật, wushu, pétanque, bóng đá và sepak takraw do “quan ngại lớn về an ninh”, đồng thời nhấn mạnh rằng Campuchia không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vận động viên và quan chức trong bối cảnh phức tạp như hiện nay. 

Campuchia rút khỏi 8 môn thi đấu ở SEA Games 2025, bao gồm cả bóng đá

Dù vậy, Campuchia vẫn tiếp tục tham dự nhiều môn khác như bơi, điền kinh, e-sports, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, jiu-jitsu, kickboxing, taekwondo, cưỡi ngựa, mô tô nước, teqball, ba môn phối hợp và bóng chuyền.

Trong khi đó, Liên đoàn SEA Games (SEAGF) và đại diện 11 quốc gia thành viên đều bày tỏ lo ngại rằng nước lũ có thể không kịp rút, địa điểm thi đấu bị hư hại và nguy cơ bùng phát dịch bệnh có thể đe dọa sức khỏe các đoàn.

Tin liên quan

Highlight U.17 Macau 0-5 U.17 Malaysia: Chiến thắng toàn diện

Highlight U.17 Macau 0-5 U.17 Malaysia: Chiến thắng toàn diện

U.17 Malaysia thể hiện sự vượt trội hoàn toàn khi thắng 5-0 trước U.17 Macau, kiểm soát trận đấu từ đầu đến cuối. Chiến thắng đậm giúp đội bóng áo vàng đen củng cố vị thế và tiếp tục đua tranh quyết liệt ở nhóm đầu bảng.

Higlight U.17 Quần đảo Bắc Mariana 1-2 U.17 Singapore: Thoát hiểm phút cuối

Highlight U.17 Việt Nam 2-0 U.17 Hồng Kông: Giữ vững ngôi đầu

Khám phá thêm chủ đề

Sea games campuchia bóng đá U.23 Campuchia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận