Theo kế hoạch ban đầu, Songkhla sẽ tổ chức các môn cờ, kabaddi, bóng đá nam bảng B, judo, karate, vật, pencak silat, wushu, muay Thái và pétanque. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài từ cuối tuần trước đã khiến thành phố Hat Yai cùng nhiều khu vực trong tỉnh chìm sâu trong nước, buộc chính phủ Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp.

Trong thư gửi BTC SEA Games, Tổng thư ký Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia Vath Chamrouen cho biết nước này quyết định rút khỏi các môn judo, karate, pencak silat, vật, wushu, pétanque, bóng đá và sepak takraw do “quan ngại lớn về an ninh”, đồng thời nhấn mạnh rằng Campuchia không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vận động viên và quan chức trong bối cảnh phức tạp như hiện nay.

Campuchia rút khỏi 8 môn thi đấu ở SEA Games 2025, bao gồm cả bóng đá

Dù vậy, Campuchia vẫn tiếp tục tham dự nhiều môn khác như bơi, điền kinh, e-sports, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, jiu-jitsu, kickboxing, taekwondo, cưỡi ngựa, mô tô nước, teqball, ba môn phối hợp và bóng chuyền.

Trong khi đó, Liên đoàn SEA Games (SEAGF) và đại diện 11 quốc gia thành viên đều bày tỏ lo ngại rằng nước lũ có thể không kịp rút, địa điểm thi đấu bị hư hại và nguy cơ bùng phát dịch bệnh có thể đe dọa sức khỏe các đoàn.