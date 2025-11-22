Cô gái về từ khu 'Tam Thái Tử' ở Campuchia, nguy kịch vì sỏi bàng quang

Ngày 22.11, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận cấp cứu một nữ bệnh nhân trẻ trở về từ Campuchia. Các bác sĩ đã phải phẫu thuật lấy nhiều viên sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang… để cứu bệnh nhân.

Bác sĩ Trần Thanh Nhân, Khoa Phẫu thuật ung bướu - tiết niệu, Bệnh viện Bình Dân, cho biết ngày 9.11, bệnh nhân T.T.N (22 tuổi, không có giấy tờ tùy thân) được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng sốt, ói ra máu, thiếu máu, suy thận, sốc nhiễm trùng. Bệnh nhân được cấp cứu qua cơn nguy kịch, truyền 3 đơn vị máu.

Một tuần sau, do bệnh nhân nhiễm trùng nên được mổ mở lấy sỏi thận trái, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang rất nhiều. Đặc biệt, có một viên sỏi bàng quang kích thước bằng quả trứng gà. Theo bác sĩ, kích thước viên sỏi cho thấy bệnh nhân đã bị từ rất lâu nhưng không đi chữa trị.

Ngoài ra, thận phải của bệnh nhân cũng có vấn đề hẹp niệu quản, ứ nước. Cả hai bên thận đều ứ nước dẫn đến tình trạng suy thận mạn; ứ mủ gây sốc nhiễm trùng như thời điểm cấp cứu.

Sau ca mổ, bệnh nhân được mở thận và bàng quang ra da, tình trạng tạm ổn.

Cô gái trở về từ Campuchia mang trong người quá nhiều sỏi, suy thận, nhiễm trùng ẢNH: DUY TÍNH

Bị đẩy vào khu Tam Thái Tử để lừa đảo

Bệnh nhân đã "nợ" viện phí hàng chục triệu đồng. Vì vậy, lãnh đạo khoa và bác sĩ trong khoa đã gom góp tiền để đóng một phần viện phí giúp cho bệnh nhân.

Nằm trên giường bệnh sau cuộc đại phẫu, bệnh nhân N. vẫn còn đau và kể lại sự việc với PV Báo Thanh Niên. Bệnh nhân N. chia sẻ, lúc nhỏ mình được sinh ra ở vùng biên giới giữa Việt Nam (tỉnh An Giang) và Campuchia và sống chủ yếu trên đất nước bạn. Từ nhỏ, cô không được gia đình làm giấy tờ, đến nay vẫn vậy. Cô cũng đã có 2 người con nhưng không chung sống cùng chồng, 1 bé được bên nội nuôi và 1 bé bên ngoại nuôi.

Sau nhiều lần di chuyển qua nhiều địa phương và mưu sinh ở nhiều tỉnh tại Việt Nam, khoảng gần 1 năm trước, cô gái được vợ chồng người bạn rủ sang khu Tam Thái Tử (Campuchia) làm công việc chơi game kiếm tiền. Người bạn hứa hẹn chủ công ty sẽ ứng trước lương để cô gửi về nuôi con. Nhưng khi qua Campuchia, cô không được đưa tiền, dù lương chỉ có 7,5 triệu đồng/tháng.

Tại Campuchia, N. được đào tạo bấm máy tính, lên Facebook giả làm "đại gia" để kết nối chat, nhắn tin và lừa người khác. Có một nhóm người phối hợp để lừa, nếu không làm thì bị đánh, chích điện. Quy định là phải lừa được 2 người/ngày, với số tiền gấp đôi lương tháng mỗi người. Thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 0 giờ. Nhóm người này đã lừa được hơn 1 tỉ đồng.

Cô gái trẻ bị lừa sang Campuchia làm việc và trở về trong tình trạng bệnh tình nguy kịch, không có tiền đóng viện phí ẢNH: DUY TÍNH

Không làm được việc thì không cho đi vệ sinh

"Phải có người trò chuyện cùng mình trên Facebook thì mới được đi vệ sinh. Có những ngày không có người trò chuyện nên tôi không được đi vệ sinh, phải nín cho qua cơn. Rồi một ngày tôi bị nhói bên hông, đi đứng không nổi, họ đưa đi bệnh viện truyền một chai nước biển rồi cho về và nói trừ hết viện phí vào lương. Khi thấy tôi không còn làm việc được do bệnh, họ bảo về trị bệnh, hết bệnh thì qua làm tiếp", N. nói và kể rằng trong thời gian ở đó, cô chứng kiến những đứa con trai bị lấy ghế đánh lên đầu, bị chích điện.

Khi về đến An Giang, N. nghĩ mình bị viêm đường tiểu, mua thuốc giảm đau uống nhưng không hết. Cô vào cơ sở y tế địa phương và được đề nghị chuyển thẳng lên TP.HCM cấp cứu giữ mạng sống vì tình trạng quá nặng.

"Tôi được bệnh viện gọi tới lo cho em gái, hai chị em đi lên Bệnh viện Bình Dân ở TP.HCM. Sau khi trang trải các chi phí chuyển viện, trong túi chỉ còn 30.000 đồng", chị T. (chị gái của bệnh nhân N.) kể lại.

Bệnh nhân N. còn trẻ, một thời gian dài bị bệnh nên người bị phù. Trong lúc nói chuyện với chúng tôi, N. nước mắt lưng tròng. Hiện giờ viện phí hàng chục triệu đồng đè nặng, N. và gia đình hy vọng được các nhà hảo tâm giúp đỡ. N. cũng mong sớm khỏi bệnh, ra viện và kiếm việc làm nuôi con nhỏ.

Theo bác sĩ, bệnh tình của N. phải nằm viện theo dõi, điều trị thêm trên 10 ngày nữa.