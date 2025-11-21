TP.HCM: Ca mổ nội soi cắt ruột thừa đầu tiên tại Cần Giờ

Ngày 21.11, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại xã Cần Giờ (TP.HCM) cho biết, bệnh viện đã mổ cắt viêm ruột thừa thành công cho bệnh nhân đầu tiên sau hơn 10 ngày hoạt động. Ca mổ do ê kíp bác sĩ ngoại khoa Bệnh viện Lê Văn Thịnh đang trực tại đây thực hiện.

Bệnh sử ghi nhận, bệnh nhân nữ (54 tuổi) đến Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 trong tình trạng đau bụng vùng quanh rốn và hạ vị. Kết quả siêu âm cho thấy bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp.

Nhận thấy tình trạng cần xử trí sớm, ê kíp bác sĩ ngoại khoa của Bệnh viện Lê Văn Thịnh (theo phân công tham gia hoạt động tại đây) đã tiến hành phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa. Ca mổ diễn ra thuận lợi, kết thúc an toàn trong chiều muộn ngày 21.11. Hiện bệnh nhân hồi phục tốt.

Ca mổ nội soi cắt viêm ruột thừa đầu tiên của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ ẢNH: BV

Theo lãnh đạo bệnh viện, trước đây, với các ca đau bụng cấp - viêm ruột thừa cấp, bệnh nhân ở Cần Giờ phải di chuyển từ 40 - 60 km về trung tâm TP.HCM để được mổ cấp cứu. Điều này làm gia tăng nguy cơ biến chứng do chậm trễ, đồng thời chịu gánh nặng chi phí đi lại và khó khăn cho người nhà.

Với ca mổ này, đây không chỉ ca phẫu thuật thành công, mà là bước ngoặt của ngành y tế TP.HCM trong việc mở rộng mô hình "đưa bác sĩ đến gần dân", đặc biệt là tại những vùng xa trung tâm.

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần giờ là bệnh viện đa khoa chuyên khoa sâu, có sự liên kết với 8 bệnh viện khác: Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Tai mũi họng, Bệnh viện Răng hàm mặt, Bệnh viện Phục hồi chức năng và bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Da liễu. Ngoài ra, còn có sự phối hợp của Trung tâm cấp cứu 115.

Sức mạnh của mô hình liên kết bệnh viện giúp tăng năng lực xử trí cấp cứu tại chỗ, triển khai phẫu thuật cấp cứu và điều trị các bệnh lý ngoại khoa thường gặp cho người dân vùng Cần Giờ khi mắc bệnh. Đây là bước đi nhằm đảm bảo cho người dân xã đảo, vùng xa như Cần Giờ không bị thiệt thòi y tế so với nội thành.

Bệnh viện đi vào hoạt động từ ngày 10.11, dự kiến đầu tháng 12 chính thức ra mắt.