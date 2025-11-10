TP.HCM: Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ chính thức hoạt động

Sáng 10.11, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại xã Cần Giờ (đường Lương Văn Nho, khu phố Miễu Ba, xã Cần Giờ - Trung tâm y tế khu vực Cần Giờ, Bệnh viện Cần Giờ cũ) chính thức đi vào hoạt động. Đây là bệnh viện đa khoa với nhiều chuyên khoa sâu, người dân Cần Giờ sẽ được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao do chính y bác sĩ bệnh viện tuyến trên thực hiện.

"Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 đi vào hoạt động sẽ đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân vùng xa. Giúp giảm tình trạng chuyển tuyến, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho thai phụ, trẻ em và người bệnh ở khu vực Cần Giờ và khu vực lân cận. Giúp tăng cường năng lực cấp cứu, điều trị tại chỗ, nhất là các ca sản khoa nguy cơ cao, cấp cứu sơ sinh và tai nạn thường gặp. Phát triển y tế cơ sở vững mạnh, gắn kết giữa tuyến thành phố và tuyến phường, xã trong cùng một mạng lưới chăm sóc sức khỏe liên tục", PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM thông tin.

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ ẢNH: DUY TÍNH

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 được UBND TP.HCM phê duyệt vào ngày 7.11.

Bệnh viện được hình thành theo mô hình liên kết chuyên môn giữa Bệnh viện Từ Dũ và các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa hạng 1 của TP.HCM. Có 8 bệnh viện liên kết, gồm: Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Tai mũi họng, Bệnh viện Răng hàm mặt, Bệnh viện Phục hồi chức năng và bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Da liễu. Ngoài ra còn có sự phối hợp của Trung tâm cấp cứu 115.

Từ hôm nay, người dân Cần Giờ không cần lên các bệnh viện trung tâm TP.HCM để khám chữa bệnh ẢNH: DUY TÍNH

Về quy mô và năng lực chuyên môn, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 có quy mô là 300 giường. Trong đó có Khoa Cấp cứu - hồi sức, Khoa Khám bệnh với đầy đủ các chuyên khoa: nội (bao gồm cả lọc thận), ngoại, sản nhi và các khoa cận lâm sàng.

Đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện Từ Dũ và 8 bệnh viện liên kết được biệt phái luân phiên, đảm bảo chất lượng điều trị tương đương tuyến thành phố.

"Nhân viên ngành y tế TP.HCM tiếp tục nỗ lực và quyết tâm không để ai ở lại phía sau, mỗi người dân TP.HCM phải được chăm sóc sức khỏe toàn diện, công bằng và kịp thời", Giám đốc Sở Y tế TP.HCM chia sẻ.