Ứng dụng AI giúp chẩn đoán bất thường bào thai dưới 13 tuần

Ngày 6.11, Bệnh viện Từ Dũ tổ chức hội nghị quốc tế đào tạo về phát hiện sớm bất thường hệ tim mạch và hệ thần kinh trung ương ở bào thai giai đoạn trước 13 tuần.

Chia sẻ tại hội nghị, bác sĩ Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết mỗi năm bệnh viện có khoảng 60.000 ca sinh; số ca khám sản phụ khoa từ 50.000 - 60.000. Tỷ lệ bất thường tim và các bất thường khác ở thai nhi cũng nằm trong tỷ lệ chung của dân số. Mỗi năm tại bệnh viện có khoảng 4.000 - 5.000 ca đình chỉ thai, trong đó có nguyên nhân do bất thường của bào thai.

Chẩn đoán bất thường bào thai sớm là thách thức lớn

"Chương trình Nâng cao chất lượng dân số quốc gia đặt ra yêu cầu phát hiện sớm các bất thường thai nhi ngay trong giai đoạn bào thai, đảm bảo sinh ra trẻ khỏe mạnh. Vì vậy, nhiệm vụ của ngành sản phụ khoa là làm sao xác định chất lượng bào thai trước 13 tuần", bác sĩ Trần Ngọc Hải nói.

Chẩn đoán, can thiệp bất thường bào thai để có đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh ẢNH: BV

Theo bác sĩ Trần Ngọc Hải, giai đoạn này, thai nhi còn rất nhỏ nên chỉ có thể sàng lọc phát hiện một số vấn đề như: bất thường tim, bất thường hệ thần kinh trung ương, khiếm khuyết các cơ quan của bào thai… Những bất thường này ảnh hưởng lớn đến sự sống còn và chức năng bình thường khi trẻ được sinh ra.

"Chẩn đoán trong thời kỳ bào thai là thách thức lớn nhất: tuổi thai càng nhỏ thì khả năng phát hiện càng khó, đặc biệt là trước 13 tuần. Và vai trò của chẩn đoán hình ảnh là rất quan trọng, giúp phát hiện sớm, nâng cao hiệu quả điều trị và vị thế của đội ngũ bác sĩ, nhân lực y tế Việt Nam", bác sĩ Trần Ngọc Hải nói.

Y học chính xác - chẩn đoán chính xác

Bác sĩ Trần Ngọc Hải nhấn mạnh khái niệm "y học chính xác - chẩn đoán chính xác" trong giai đoạn bào thai. Tuy nhiên, để có được hình ảnh chính xác trên từng bào thai, cần một quá trình luyện tập và học hỏi kỹ càng, cùng với đầu tư trang thiết bị y tế và tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Hình ảnh chính xác sẽ giúp can thiệp sớm và chính xác, không gây tổn thương cho bào thai hoặc người mẹ.

Bệnh viện Từ Dũ đã ứng dụng hệ thống máy móc hiện đại, kết hợp AI để phát hiện và chẩn đoán chính xác, sớm nhất các bất thường bào thai trước 13 tuần tuổi. Theo bác sĩ Hải, đây là xu thế tất yếu để tăng tốc độ chẩn đoán và phục vụ nhiều bệnh nhân hơn.

Bác sĩ Trần Ngọc Hải đánh giá đây là một kỳ tích, vì các năm trước chỉ có thể phát hiện các bất thường này khi thai khoảng 22 tuần tuổi. Việc phát hiện sớm hơn khoảng 10 tuần so với trước rất có ý nghĩa trong công tác theo dõi, điều trị, tư vấn và can thiệp.

Tầm soát phát hiện sớm các bất thường, dị tật của thai nhi, trẻ sơ sinh để can thiệp kịp thời, nâng cao chất lượng dân số ẢNH: BV

"Từ tháng 11.2024 đến nay, Bệnh viện Từ Dũ đã ghi nhận khoảng 4% trẻ có bất thường tim trong sàng lọc dị tật hình thái 3 tháng đầu. Trong đó, có những trường hợp bất thường tim có thể được sửa chữa ngay trong bào thai. Ví dụ 11 ca không có van động mạch chủ, không có van động mạch phổi, đã can thiệp thành công 8 - 9 ca. Những ca này nếu không can thiệp kịp thời thì chắc chắn sẽ không tồn tại. Còn có những khiếm khuyết sẽ được tiếp tục sửa chữa sau khi trẻ sinh ra", bác sĩ Trần Ngọc Hải nói.

Theo bác sĩ Trần Ngọc Hải, hiện nay, số người có dị tật bất thường ngoài xã hội vẫn còn nhiều do năng lực y tế của các vùng miền có khác nhau, có giới hạn. Bệnh viện Từ Dũ đã thực hiện công tác chỉ đạo tuyến cho 14 tỉnh, thiết lập hệ thống sàng lọc từ cơ sở để chuyển tuyến và phát hiện sớm hơn các bất thường.

Trong 5 năm qua, Bệnh viện Từ Dũ đã ghi nhận 5 triệu lượt khám ngoại trú và hơn 490.000 bệnh nhân nội trú. Tổng số ca mổ hơn 202.000 và tổng số ca sinh là 276.000. Tỷ lệ tử vong mẹ là 3/100.000 ca sinh.