Thời sự

Kiến nghị lập bệnh viện chuyên khoa ung bướu và sản tại Bà Rịa, Vũng Tàu

Duy Tính - Nguyễn Long
08/10/2025 12:59 GMT+7

Sở Y tế TP.HCM kiến nghị giao Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Lê Lợi của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) để mở cơ sở 2 bệnh viện chuyên khoa ung bướu, bệnh viện sản phụ khoa, nhằm giảm tải cho tuyến trên, phục vụ người dân và du khách.

Ngày 8.10, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, cơ quan này đã chính thức gửi văn bản đến Thành ủy và UBND TP.HCM kiến nghị chấp thuận chủ trương cho các bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối về ung bướu, sản phụ khoa lập cơ sở 2 tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Việc lập các bệnh viện chuyên khoa tại khu vực này mang tính đột phá, giúp cải thiện hơn nữa hoạt động cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân của khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu và cả khách du lịch.

Theo đó, kiến nghị cho Bệnh viện Từ Dũ hoặc Bệnh viện Hùng Vương triển khai cơ sở 2 tại Bệnh viện Lê Lợi (cũ, số 22 đường Lê Lợi, phường Vũng Tàu).

"Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Hùng Vương là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính nhóm 1, do đó sẽ sử dụng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của bệnh viện để triển khai cơ sở 2, không sử dụng nguồn ngân sách TP.HCM", văn bản Sở Y tế TP.HCM nêu.

Kiến nghị lập bệnh viện chuyên khoa ung bướu, sản tại Bà Rịa, Vũng Tàu? - Ảnh 1.

Bệnh viện Lê Lợi (cũ) có diện tích hơn 19.500 mét vuông, diện tích sàn sử dụng khoảng 14.400 mét vuông, hiện đang bỏ trống

ẢNH: NGUYỄN LONG

Đồng thời, Sở Y tế kiến nghị lãnh đạo TP.HCM chấp thuận chủ trương cho Bệnh viện Ung Bướu triển khai cơ sở 2 tại Bệnh viện Bà Rịa (cũ, số 13 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Bà Rịa).

Kiến nghị lập bệnh viện chuyên khoa ung bướu, sản tại Bà Rịa, Vũng Tàu? - Ảnh 2.

Trong khi đó, Bệnh viện Bà Rịa cũng có diện tích khoảng 40.000 mét vuông và hiện cũng đang bỏ trống

ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo Sở Y tế TP.HCM, việc chuyển đổi này hoàn toàn phù hợp khi các khu đất này đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và đã được công bố đồ án quy hoạch thành bệnh viện. Đồng thời, phù hợp với định hướng của ngành y tế TP.HCM về nâng cao năng lực y tế trên địa bàn khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu.

Sau khi được chấp thuận chủ trương, Sở Y tế sẽ phối hợp với các sở, ngành có liên quan để xây dựng đề án thành lập cơ sở 2 của các bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối tại đây, trình UBND TP.HCM xem xét, phê duyệt.

Kiến nghị lập bệnh viện chuyên khoa ung bướu, sản tại Bà Rịa, Vũng Tàu? - Ảnh 3.

Cần nhanh chóng có phương án và cải tạo để đưa Bệnh viện Bà Rịa vào hoạt động phục vụ bệnh nhân

ẢNH: NGUYỄN LONG

Sở Y tế TP.HCM thông tin thêm, ung bướu và sản phụ khoa là 2 chuyên khoa mà nhiều năm qua, ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) còn gặp nhiều khó khăn về nhân lực nên chưa triển khai được. Vì vậy, người dân phải đến các bệnh viện tuyến trên của TP.HCM để khám, chữa bệnh. Điều này gây rất nhiều khó khăn cho người dân và gây quá tải cho các bệnh viện của TP.HCM (cũ).

Kiến nghị lập bệnh viện chuyên khoa ung bướu, sản tại Bà Rịa, Vũng Tàu? - Ảnh 4.
Kiến nghị lập bệnh viện chuyên khoa ung bướu, sản tại Bà Rịa, Vũng Tàu? - Ảnh 5.
Kiến nghị lập bệnh viện chuyên khoa ung bướu, sản tại Bà Rịa, Vũng Tàu? - Ảnh 6.

Bệnh viện Lê Lợi (cũ) đang xuống cấp

ẢNH: NGUYỄN LONG

Trước đó, ngày 3.10, Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM cũng có văn bản xin tiếp nhận nguyên trạng cơ sở Bệnh viện Lê Lợi (cũ) để xây trung tâm phục hồi chuyên sâu thực hiện việc chăm sóc dinh dưỡng, phục hồi chức năng cho người cao tuổi và cán bộ cao cấp.

Trong khi khó, Đại học Y Dược TP.HCM cũng xin tiếp nhận Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) để sử dụng vào mục đích giáo dục, y tế.


