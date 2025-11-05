Phẫu thuật bằng robot cứu hơn 1.100 quý ông bị ung thư tuyến tiền liệt

Ngày 5.11, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) thông tin về hiệu quả của phẫu thuật bằng robot trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt tại bệnh viện. Cụ thể, trong 10 năm qua, bệnh viện đã thực hiện 1.167 ca phẫu thuật bằng robot điều trị ung thư tuyến tiền liệt thành công, chiếm khoảng 75% tổng số ca phẫu thuật loại bệnh này tại đây.

Hiệu quả phẫu thuật bằng robot ung thư tuyến tiền liệt

Hơn 3 năm trước, ông N.X.H (61 tuổi, TP.HCM) điều trị tiểu đêm bằng thuốc vì cho rằng mình bị phì đại tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, triệu chứng không cải thiện khiến ông lo lắng. Có đêm, ông gần như thức trắng vì cứ 5 phút lại phải vào nhà vệ sinh một lần. Do đó, ông đến Bệnh viện Bình Dân kiểm tra sức khỏe tuyến tiền liệt và hệ tiết niệu.

Kết quả xét nghiệm PSA (đo nồng độ protein do tuyến tiền liệt sản xuất) trong máu tăng cao, hình ảnh cũng hướng đến chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt. Sinh thiết tuyến tiền liệt xác định ông mắc ung thư.

Bệnh nhân đang được TS-BS Nguyễn Tế Kha đánh giá kết quả sau 3 năm phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt bằng robot ẢNH: BV

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt bằng robot. Chỉ 2 ngày sau mổ, ông đã đi lại bình thường và xuất viện vào ngày thứ 4. Suốt 3 năm qua, bệnh nhân tái khám đều đặn, kết quả luôn rất tốt.

Tại lần tái khám gần nhất vào tháng 10.2025, kết quả xét nghiệm PSA máu của ông H. bằng 0 ng/mL, khẳng định không tái phát ung thư tuyến tiền liệt. Hình ảnh MRI vùng chậu cũng không thấy dấu hiệu tái phát bướu tại chỗ, bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng bất thường nào.

TS-BS Nguyễn Tế Kha, Trưởng khoa Ung bướu - Tiết niệu Bệnh viện Bình Dân, bác sĩ trực tiếp phẫu thuật bằng robot và theo dõi bệnh nhân, nhận định: "Bệnh nhân đã được điều trị khỏi hoàn toàn ung thư tuyến tiền liệt".

10 năm có 1.167 ca ung thư tuyến tiền liệt được phẫu thuật bằng robot Theo thống kê của Bệnh viện Bình Dân, giai đoạn 2016 - 2025, có 1.167 ca ung thư tuyến tiền liệt được phẫu thuật bằng robot, chiếm khoảng 75% tổng số ca phẫu thuật loại bệnh này tại đây (ở các quốc gia có nền y học phát triển, phẫu thuật robot chiếm hơn 90%). Phẫu thuật bằng robot đã trở thành kỹ thuật chủ lực trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt tại Bệnh viện Bình Dân, với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 46% mỗi năm trong một thập kỷ qua. Hiện bệnh viện có 22 ê kíp phẫu thuật bằng robot. Trong đó 5 ê kíp có kinh nghiệm phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt bằng robot, mỗi ê kíp thực hiện thành công trên 100 ca. TS-BS Nguyễn Tế Kha, Trưởng khoa Ung bướu - Tiết niệu, là người có số lượng ca phẫu thuật robot nhiều nhất, với 241 ca.

Nhiều người được phát hiện khi bệnh đã di căn

Theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc tế về Ung thư (IARC) thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), năm 2022 Việt Nam ghi nhận 5.875 ca mắc mới ung thư tuyến tiền liệt và 2.800 ca tử vong, xếp thứ 5 về mức độ phổ biến và thứ 9 về tỷ lệ tử vong trong các bệnh ung thư ở nam giới.

Tuy tỷ lệ mắc ung thư tuyến tiền liệt tại Việt Nam (11,5/100.000 người) thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu (29,4/100.000 người), nhưng tỷ lệ tử vong lại cao gần gấp đôi (48% so với 27%). Điều này phản ánh thực trạng phát hiện bệnh muộn, thiếu tầm soát định kỳ ở nam giới Việt Nam.

Khác với phì đại tuyến tiền liệt lành tính - thường gây triệu chứng sớm do chèn ép đường tiểu, ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn đầu lại tiến triển âm thầm, hầu như không có triệu chứng. Đây là nguyên nhân khiến nhiều bệnh nhân không được phát hiện sớm.

Phẫu thuật bằng robot điều trị hiệu quả ung thư tuyến tiền liệt tại Bệnh viện Bình Dân ẢNH: BV

Thống kê tại Bệnh viện Bình Dân cho thấy, chỉ khoảng 20% bệnh nhân được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn sớm. Phần lớn bệnh nhân đến viện khi khối u đã xâm lấn mô lân cận hoặc di căn, buộc phải phối hợp nhiều phương thức điều trị như nội tiết, xạ trị hoặc hóa trị, thay vì chỉ cần phẫu thuật.

"Ung thư tuyến tiền liệt phát triển chậm, và nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, phẫu thuật bằng robot cắt tuyến tiền liệt tận gốc là phương pháp điều trị tiêu chuẩn vàng", TS-BS Kha chia sẻ.

Ông cho biết, một ca phẫu thuật bằng robot kéo dài khoảng 90 - 120 phút, giúp bảo tồn thần kinh cương, giảm nguy cơ són tiểu và rối loạn cương sau mổ. Nhờ vậy, chất lượng sống của người bệnh được bảo vệ - yếu tố quan trọng trong cuộc chiến chống ung thư.

TS-BS Kha khuyến cáo, nam giới trên 50 tuổi nên tầm soát ung thư tuyến tiền liệt hằng năm. Nếu có người thân cùng huyết thống mắc bệnh, nên tầm soát sớm từ 40 tuổi.

Việc phát hiện bệnh sớm giúp điều trị thuận lợi, chi phí thấp và tiên lượng sống trên 10 năm rất cao. Ngược lại, nếu bệnh tiến triển, điều trị phức tạp, tốn kém và khó bảo tồn chức năng sinh lý, tiểu tiện.