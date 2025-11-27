Indonesia sử dụng 4 cầu thủ nhập tịch tranh HCV SEA Games 33 với U.23 Việt Nam

U.23 Indonesia có đội hình mạnh nhất SEA Games 33, sếp lớn lại khiêm tốn

Trong diễn biến đầy bất ngờ, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir đặt chỉ tiêu cho đội U.23 nước này tại SEA Games 33 chỉ đoạt HCB, thay vì phải bảo vệ bằng được chiếc HCV như tuyên bố trước đây.

Mặc dù vậy, đây có thể hiểu là cách thức ông Erick Thohir không muốn gây áp lực quá nặng lên thầy trò HLV Indra Sjafri, giữa bối cảnh các cuộc đấu tại SEA Games 33 hứa hẹn sẽ rất khốc liệt.

Marselino Ferdinan (7) chính thức dự SEA Games 33, sẽ giúp U.23 Indonesia cực mạnh, cạnh tranh với U.23 Việt Nam Ảnh: Ngọc Dương

Bất chấp sự khiêm tốn của ông Erick Thohir, mới đây Trưởng đoàn các đội tuyển Indonesia, ông Sumardji xác nhận, đội U.23 nước này đã hoàn tất việc đàm phán với các CLB để chính thức có 4 cầu thủ nhập tịch và đang thi đấu ở nước ngoài được tham dự SEA Games 33.

Đó là tiền đạo Mauro Zijlstra (của CLB FC Volendam), tiền vệ Ivar Jenner (FC Utrecht), hậu vệ Dion Markx (TOP Oss), với cả 3 đều là người gốc Hà Lan. Ngoài ra là tiền đạo ngôi sao Marselino Ferdinan từ CLB AS Trencin ở Slovakia cũng đã xác nhận việc tham gia đội U.23 Indonesia.

Bên cạnh đó, U.23 Indonesia còn đang chờ sự xác nhận của 2 cầu thủ Adrian Wibowo và Tim Geypens, theo tiết lộ của HLV Indra Sjafri. Tuy nhiên, khả năng 2 cầu thủ này được các CLB chủ quản đồng ý nhả quân hay không đến nay vẫn chưa rõ ràng.

Trước mắt, với sự có mặt của 4 cầu thủ nhập tịch và đang thi đấu ở nước ngoài trên, đã tăng cường đáng kể sức mạnh cho đội U.23 Indonesia, khi bên cạnh họ cũng đã có vài cầu thủ nhập tịch góp mặt lâu nay như tiền đạo Jens Raven, Rafael Struick, và các cầu thủ bản xứ nổi bật như Dony Tri Pamungkas, Muhammad Ferarri, Kadek Arel, Toni Firmansyah, Hokky Caraka...

HLV Indra Sjafri cho biết, ông sẽ công bố danh sách 23 cầu thủ U.23 Indonesia dự SEA Games 33 ngay trong tuần này, trước khi đến Thái Lan vào ngày 30.11.

Mặc dù vậy, theo CNN Indonesia, tình hình môn bóng đá nam SEA Games 33 lại xảy ra sự cố cực lớn, khi thể thao Campuchia bất ngờ công bố việc hủy bỏ không tham dự 8 môn thể thao nữa, trong đó có môn bóng đá.

Vì vậy, việc đội U.23 Campuchia không tham gia sẽ khiến bảng A môn bóng đá nam chỉ còn 2 đội là U.23 Thái Lan (chủ nhà) và Timor Leste. Nhiều khả năng sẽ dẫn tới việc phải bốc thăm lại. Nhưng cho đến nay (ngày 27.11) vẫn chưa có thông tin cụ thể, vì vậy các đội đều phải chờ tình hình và thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), cũng như từ Ban tổ chức SEA Games 33.

Tại SEA Games 33, U.23 Indonesia nằm ở bảng C, thi đấu tại TP.Chiang Mai, gồm trận ra quân gặp U.23 Singapore ngày 5.12, gặp U.23 Philippines ngày 8.12 và gặp U.23 Myanmar ngày 12.12, đều trên sân 700th Anniversary.

U.23 Indonesia cùng với U.23 Việt Nam (ở bảng B, nay được điều chỉnh dời địa điểm thi đấu về Bangkok) và U.23 Thái Lan, được đánh giá là 3 ứng cử viên sáng giá nhất tranh chấp chiếc HCV môn bóng đá nam SEA Games 33.