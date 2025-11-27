FAM biến động nhân sự khi AFC xử Malaysia thua đội tuyển Việt Nam?

FAM và sức ÉP CẢI TỔ BỘ MÁY

Sau khi công bố kết luận về việc FAM gian lận hồ sơ nhập tịch và giữ nguyên án phạt, FIFA đang bước vào quy trình quan trọng tiếp theo là điều tra hệ thống quản trị bị đánh giá là yếu kém của FAM. Báo chí Malaysia mấy ngày qua tiếp tục chỉ trích mạnh mẽ FAM, không chỉ ở vụ bê bối làm giả giấy tờ cho 7 cầu thủ nước ngoài, mà còn chỉ rõ sự thiếu minh bạch trong cách vận hành, thậm chí còn nhấn mạnh FAM đã hoạt động theo một quy tắc ngầm và không có sự giám sát. Nguyên nhân dẫn đến bê bối nhập tịch, truyền thông Malaysia phê phán FAM thiếu minh bạch trong trách nhiệm giải trình. Thực tế, FAM chưa chứng minh được lộ trình cải tổ bởi còn mải thu thập thêm hồ sơ để kiện FIFA lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS).

Nhà báo Haresh Deol bị hành hung ngày 25.11 và cảnh sát Malaysia đã nắm được vụ việc ẢNH: FBNV

FAM cũng đang phải hứng chịu bão dư luận khi công tác quản trị nội bộ, đặc biệt là việc công bố tài chính và quy trình ra quyết định về mọi vấn đề (trong đó có quyết định nhập tịch) có dấu hiệu lạm quyền. FIFA có thể tiến hành đánh giá, xem xét sâu hơn việc FAM có thực hiện đúng cam kết minh bạch tối đa hay không. FAM với vị thế cơ quan quản lý cao nhất về bóng đá tại Malaysia, nhận được nguồn ngân sách đáng kể từ công quỹ, sẽ bị điều tra như cách điều tra một công ty niêm yết công khai, bao gồm: báo cáo tài chính định kỳ; thu nhập, chế độ đãi ngộ của ban điều hành; cách sử dụng tiền thuế của người dân; cơ chế kiểm soát nội bộ độc lập.

Ê KÍP LÃNH ĐẠO FAM SẼ RỜI GHẾ ?

Đại hội nhiệm kỳ của FAM vào tháng 3.2026 được dự báo sẽ trở thành cột mốc quan trọng đối với tương lai bóng đá Malaysia. Đây không chỉ là sự kiện bầu chọn nhân sự mới, mà còn là cơ hội để FAM trình bày kế hoạch cải cách, tái cấu trúc và khẳng định cam kết minh bạch. Điều được dư luận đặc biệt quan tâm kết quả xử phạt đội tuyển Malaysia có tác động thế nào đến đại hội của FAM. Lãnh đạo AFC đã gần như nói thẳng về việc AFC có hướng xử thua đội tuyển Malaysia trong trận gặp đội tuyển VN và Nepal (hai trận này Malaysia đều thắng và sử dụng cầu thủ nhập tịch sai hồ sơ). Nhiều khả năng nếu án phạt được công bố trước đại hội, toàn bộ ê kíp hiện tại của cấp điều hành FAM sẽ phải rời ghế.

FAM đang gánh chịu hậu quả kép với việc chính phủ Malaysia ngừng cấp kinh phí cho toàn bộ hoạt động bóng đá mà FAM đang phụ trách, nhà tài trợ chính cũng "bỏ của chạy lấy người" với tuyên bố thẳng thừng: Không ai muốn đồng hành với kẻ bị FIFA kết tội.

Ở diễn tiến khác có liên quan, một sự việc được đánh giá là rất nghiêm trọng vừa xảy ra cách đây ít ngày. Nhà báo nổi tiếng của Malaysia Haresh Deol, người vạch trần FAM gian lận giấy tờ nhập tịch, đã bị 2 kẻ lạ mặt hành hung. Báo chí Malaysia lập tức đặt ra nghi vấn phải chăng nhà báo Haresh Deol bị tấn công vì dám đụng đến FAM. Hiệp hội Nhà báo thể thao Malaysia đã lên án vụ tấn công và yêu cầu cơ quan cảnh sát Malaysia phải khẩn trương điều tra. Ngày 26.11, lãnh đạo FAM đã lên tiếng về sự cố đáng báo động này và phủ nhận FAM có liên quan. FAM còn tuyên bố: "Chúng tôi hy vọng chính quyền sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện, đưa những kẻ có hành động bạo lực phải chịu trách nhiệm trước công lý". Tuy nhiên dư luận Malaysia đã lập tức bất bình dữ dội bởi chỉ vài tiếng sau khi đăng tải ý kiến trên các nền tảng, FAM đã xóa bỏ toàn bộ bài viết. Điều này càng khiến FAM gặp rắc rối và bị nghi ngờ.