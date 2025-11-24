AFC muốn xử sớm đội tuyển Malaysia thua Việt Nam, thúc giục FAM chốt vụ kiện FIFA

AFC đang chờ FAM, nhưng thời gian không còn bao lâu

Ngày 23.11, trang Harian Metro trích lời phát biểu của Tổng thư ký AFC, Seri Windsor Paul John, một lần nữa hối thúc: "FAM và các bên, cần có quyết định càng sớm càng tốt, nhưng chúng ta phải tuân thủ quy trình đã được thiết lập".

Liệu FAM có kháng cáo FIFA ra CAS, nếu thất bại họ sẽ nhận hình phạt rất nặng, bao gồm phạt bổ sung cấm dự các vòng loại Asian Cup và World Cup Ảnh: Ngọc Linh

Trong đó, bao gồm khả năng kháng cáo của FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS). Tiếp đó là các phiên điều trần của CAS về vụ việc cần đẩy lên sớm hơn, nếu như FAM chính thức kháng cáo (hạn chót ngày 8.12).

Cùng diễn biến, báo chí Malaysia tin rằng, vụ bê bối nhập tịch "lậu" cầu thủ gốc ngoại của bóng đá nước này với các quan chức ở thượng tầng FAM có liên quan và sai sót mang tính hệ thống, đã ngày càng rõ ràng. Qua đó, gần như chắc chắn sẽ mở đường cho FIFA tiến hành việc kiểm soát toàn bộ hoạt động của cơ quan này. Điều này cũng đồng nghĩa, Ban Điều hành FAM hiện nay đối mặt khả năng bị đình chỉ.

Theo nhà báo Farah Azharie của New Straits Times, việc FIFA vào cuộc kiểm soát FAM, nếu nhận thấy cơ quan này vẫn tiếp tục không khắc phục các vấn đề về cơ cấu do FIFA nêu ra, không hợp tác đầy đủ với các cuộc điều tra. Như vậy sẽ là tốt nhất cho bóng đá Malaysia hiện nay, và cũng sẽ tránh được trường hợp các cơ quan và tổ chức chính phủ can thiệp dễ dẫn đến việc FAM bị cấm vận ngay lập tức.

"Một Ủy ban Bình thường hóa của FIFA sẽ bỏ qua tất cả những rắc rối đó. Ủy ban này thanh lọc ban lãnh đạo FAM mà không vi phạm các quy tắc của FIFA, tái cấu trúc bộ máy quản trị, giám sát kiểm toán và thực thi các cuộc bầu cử, tái thiết lại bóng đá Malaysia một cách trong sạch, khôi phục trật tự sau một vụ bê bối vô cùng lớn", nhà báo Farah Azharie nhấn mạnh.

Tổng thư ký AFC, Seri Windsor Paul John cũng đã nêu, FAM còn đối mặt vụ điều tra thứ hai, đó là xem xét về cách thức nộp các tài liệu giả mạo, ai đã xử lý chúng và những sai sót mang tính hệ thống. Vụ điều tra này, sẽ khiến các quan chức ở thượng tầng FAM hiện nay đối mặt lệnh cấm tham gia hoạt động bóng đá dài hạn, nếu chứng minh họ đã vi phạm.

Bóng đá Malaysia trước bờ vực sụp đổ sau quyết định kỷ luật của FIFA. Dư luận kêu gọi FAM nên chấp nhận án phạt, nhận thức đầy đủ và hối hận, đừng ngoan cố! Ảnh: Ngọc Linh

Cho đến nay, trong hai vụ liên quan bê bối nhập tịch cầu thủ của FAM (vụ kiện đầu tiên liên quan đến các trận đấu, và vụ kiện thứ hai liên quan đến trách nhiệm, như Tổng thư ký AFC, Seri Windsor Paul John công bố), sẽ còn khoảng 4 tháng nữa cần được giải quyết rốt ráo trước hạn chót vào ngày 31.3.2026. Đây là thời điểm kết thúc vòng loại Asian Cup 2027 để xác định các đội dự vòng chung kết tại Ả Rập Xê Út.

Theo Harian Metro, Tổng thư ký AFC, Seri Windsor Paul John đang mong muốn vụ việc thứ nhất là liên quan đến các trận đấu (vòng loại Asian Cup 2027, với đội tuyển Malaysia đã sử dụng cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện thi đấu 2 trận, gồm trận gặp đội Nepal ngày 25.3 và đội tuyển Việt Nam ngày 10.6) cần được giải quyết thật sớm, để Ủy ban kỷ luật của cơ quan bóng đá châu Á chính thức ra án kỷ luật xử thua tỷ số 0-3 các trận này.

"Tôi nghĩ (vụ việc thứ nhất) có thể được giải quyết trước khi vòng loại (Asian Cup 2027) kết thúc, yếu tố này phụ thuộc vào việc FAM có kháng cáo ra CAS hay không, và nếu chính thức kháng cáo ra CAS, vụ việc cần được giải quyết sớm nhất. AFC đã yêu cầu FIFA và CAS đẩy nhanh tiến độ phiên điều trần (nếu FAM kháng cáo), để giải quyết mọi vấn đề trước ngày 31.3.2026 phù hợp với chu kỳ vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc", ông Seri Windsor Paul John khẳng định.

Ông Seri Windsor Paul John cũng cho biết thêm, AFC hiện đang tạo điều kiện tối đa cho FAM giải quyết vụ việc, đặc biệt là trước khi cơ quan quản lý bóng đá châu Á có bất kỳ hành động nào tiếp theo.

Nhưng thời gian đang cạn dần, FAM cần sớm có quyết định của mình (theo kiện lên CAS hay không), trong khi hiện nay dư luận ở Malaysia đều tin rằng, vụ theo kiện ở CAS chỉ lãng phí thời gian và tiền bạc, bóng đá nước này cần chấp nhận sự thật và tiến hành cải tổ ngay lập tức, không cần đợi FIFA vào cuộc.