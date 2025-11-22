Theo New Straits Times, LĐBĐ Malaysia (FAM) tiếp tục rơi vào vòng xoáy rắc rối sau vụ tài liệu giả mạo. Không chỉ nhận án phạt 350.000 franc Thụy Sĩ từ FIFA (tương đương 11,5 tỉ đồng), FAM còn chuẩn bị bước vào một cuộc điều tra độc lập khác nhằm xác định trách nhiệm của từng cá nhân và những bất cập trong cơ chế quản lý.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John, cho biết cuộc điều tra mới của FIFA sẽ tập trung làm rõ quy trình nộp các giấy tờ bị làm giả, ai là người phụ trách và những lỗ hổng mang tính hệ thống khiến sai phạm có thể xảy ra.

Ông Windsor chia sẻ: “Mọi thứ mới chỉ ở giai đoạn kỷ luật. Cuộc điều tra thứ hai sẽ chỉ bắt đầu khi FIFA chính thức vào cuộc. Vụ đầu tiên liên quan đến trận đấu, còn vụ tiếp theo là về trách nhiệm của những người liên quan”.

FIFA sẽ điều tra trách nhiệm cá nhân trong bê bối nhập tịch bóng đá Malaysia

Theo nhận định của AFC, khi quá trình điều tra chuyển sang giai đoạn hai, nhiều lãnh đạo chủ chốt của FAM- trong đó có quyền Chủ tịch Datuk Yusoff Mahadi, Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman- sẽ được mời làm việc để cung cấp thông tin.

Trước lo ngại Malaysia có thể bị đình chỉ tư cách thành viên, ông Windsor khẳng định vấn đề này chưa được nêu ra. Ông nhấn mạnh: “FIFA chưa tính đến khả năng đình chỉ vào thời điểm hiện tại. Quyết định phụ thuộc vào kết quả điều tra. Nếu lỗi chỉ thuộc về một số cá nhân thì cách xử lý sẽ khác, còn nếu cả bộ máy vướng sai phạm, tình hình sẽ nghiêm trọng hơn”.

AFC cho biết toàn bộ vụ việc cần được hoàn tất trước ngày 31.3.2026 để không ảnh hưởng đến tiến độ vòng loại Asian Cup 2027. Trong lúc FAM chuẩn bị tiến hành kháng cáo, AFC sẽ kiến nghị FIFA và Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) đẩy nhanh các thủ tục xét xử nhằm tránh xáo trộn lịch thi đấu.