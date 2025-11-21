Ở trang 7 của văn bản, FIFA liệt kê ngày 7 cầu thủ nộp đơn xin hộ chiếu Malaysia, diễn ra vào tháng 3 và tháng 6: Hồ sơ của Hector Hevel, Rodrigo Holgado, Imanol Machucha, Joao Figueiredo và Jon Irazabal đều được duyệt cấp hộ chiếu ngày 3.6 - trùng với ngày nộp đơn.

Gabriel Palmero nhận hộ chiếu ngày 18.3, chỉ một ngày sau khi nộp, còn Facundo Garces phải chờ hai ngày (được phê duyệt ngày 3.6). FIFA đánh giá đây là tốc độ xử lý "không phù hợp với bất kỳ quy trình hành chính thông thường nào".

Cầu thủ nhập tịch Malaysia được cấp hộ chiếu thần tốc, FIFA đặt câu hỏi

Trong diễn biến khác, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia - bà Hannah Yeoh - đã kêu gọi siết chặt việc kiểm tra lý lịch các cầu thủ nhập tịch và trao cho Ủy viên Thể thao vai trò giám sát chính thức, nhằm bảo đảm cuộc điều tra độc lập đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) dẫn đến cải cách thực chất.

Trong phiên họp Quốc hội ngày thứ năm, bà Yeoh đã báo cáo về cuộc điều tra độc lập do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif đứng đầu, quá trình FAM đang chuẩn bị kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS), cùng những cải cách mà bà muốn triển khai ngay lập tức để tránh lặp lại bê bối vừa qua.