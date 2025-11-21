Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cầu thủ nhập tịch Malaysia được cấp hộ chiếu thần tốc, FIFA đặt câu hỏi
Video Thể thao

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
21/11/2025 20:01 GMT+7

Theo New Straits Times, Trong văn bản dài 64 trang mà FIFA công bố liên quan vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, cơ quan bóng đá thế giới chỉ ra chi tiết bất thường nhất: 5 cầu thủ được cấp hộ chiếu ngay trong ngày nộp đơn, điều gần như không thể xảy ra trong quy trình cấp hộ chiếu tiêu chuẩn.

Ở trang 7 của văn bản, FIFA liệt kê ngày 7 cầu thủ nộp đơn xin hộ chiếu Malaysia, diễn ra vào tháng 3 và tháng 6: Hồ sơ của Hector Hevel, Rodrigo Holgado, Imanol Machucha, Joao Figueiredo và Jon Irazabal đều được duyệt cấp hộ chiếu ngày 3.6 - trùng với ngày nộp đơn.

Gabriel Palmero nhận hộ chiếu ngày 18.3, chỉ một ngày sau khi nộp, còn Facundo Garces phải chờ hai ngày (được phê duyệt ngày 3.6). FIFA đánh giá đây là tốc độ xử lý "không phù hợp với bất kỳ quy trình hành chính thông thường nào".

Trong diễn biến khác, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia - bà Hannah Yeoh - đã kêu gọi siết chặt việc kiểm tra lý lịch các cầu thủ nhập tịch và trao cho Ủy viên Thể thao vai trò giám sát chính thức, nhằm bảo đảm cuộc điều tra độc lập đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) dẫn đến cải cách thực chất.

Trong phiên họp Quốc hội ngày thứ năm, bà Yeoh đã báo cáo về cuộc điều tra độc lập do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif đứng đầu, quá trình FAM đang chuẩn bị kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS), cùng những cải cách mà bà muốn triển khai ngay lập tức để tránh lặp lại bê bối vừa qua.

Quyết định 64 trang của FIFA vạch rõ những sai phạm kéo dài trong quản trị của FAM, từ làm giả giấy tờ đến các biện pháp đối phó mang tính hình thức, đẩy bóng đá Malaysia vào khủng hoảng uy tín sâu sắc.

