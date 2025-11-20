Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Luật sư Malaysia: ‘Kháng cáo lên CAS, FAM không có cửa thắng’
Video Thể thao

Luật sư Malaysia: ‘Kháng cáo lên CAS, FAM không có cửa thắng’

Hồ Hiền
Hồ Hiền
20/11/2025 13:03 GMT+7

Liệu Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) có thực sự nắm giữ “bằng chứng bí mật” để lật ngược tình thế tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS)? FAM tuyên bố theo đuổi vụ việc đến cùng sau phán quyết bất lợi từ FIFA, song luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli khẳng định ông không nhìn thấy bất kỳ lý do hợp lệ nào để kháng cáo.

Theo bản phán quyết dài 64 trang công bố ngày 18.11, Ủy ban kháng cáo FIFA đã đưa ra nhiều chi tiết, bao gồm hồ sơ phỏng vấn cầu thủ, và tiếp tục bác đơn kháng cáo của FAM. Dựa trên các tài liệu đó, luật sư thể thao và thương mại Nik Erman Nik Roseli khẳng định ông không thấy bất kỳ cơ sở hợp lý nào để FAM đưa vụ việc lên CAS.

Luật sư Malaysia: ‘Kháng cáo lên CAS, FAM không có cửa thắng’

Trong lần phỏng vấn gần đây với báo Astro Arena của Malaysia, ông Nik Erman Nik Roseli nói ông không thấy bất kỳ bằng chứng hay cơ hội nào mà FAM đã nhiều lần đề cập trên truyền thông. “Nếu có bằng chứng thật sự quan trọng, tại sao không đưa ra ngay từ đầu mà đợi đến CAS?".

Luật sư Nik Erman cũng gọi việc FAM đình chỉ cựu Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman hồi tháng 10 chỉ là một “trò hề”, nhằm tạo cảm giác đã có hành động.

Tin liên quan

FAM thừa nhận chỉnh sửa gấp rút giấy khai sinh cầu thủ để hoàn thiện hồ sơ

FAM thừa nhận chỉnh sửa gấp rút giấy khai sinh cầu thủ để hoàn thiện hồ sơ

Theo New Straits Times, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã thừa nhận với FIFA rằng nhân viên của họ từng tự ý ‘điều chỉnh hành chính’ giấy khai sinh của các cầu thủ nhập tịch trong giai đoạn gấp rút hoàn thiện hồ sơ.

Cầu thủ nhập tịch Malaysia nói ‘không biết gì’, đổ lỗi người đại diện

Khám phá thêm chủ đề

FAM Liên đoàn Bóng đá Malaysia Tòa án Trọng tài Thể thao CAS FIFA Cầu thủ nhập tịch bê bối nhập tịch bóng đá Malaysia Nik Erman Nik Roseli
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận