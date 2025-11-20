Theo bản phán quyết dài 64 trang công bố ngày 18.11, Ủy ban kháng cáo FIFA đã đưa ra nhiều chi tiết, bao gồm hồ sơ phỏng vấn cầu thủ, và tiếp tục bác đơn kháng cáo của FAM. Dựa trên các tài liệu đó, luật sư thể thao và thương mại Nik Erman Nik Roseli khẳng định ông không thấy bất kỳ cơ sở hợp lý nào để FAM đưa vụ việc lên CAS.

Luật sư Malaysia: ‘Kháng cáo lên CAS, FAM không có cửa thắng’

Trong lần phỏng vấn gần đây với báo Astro Arena của Malaysia, ông Nik Erman Nik Roseli nói ông không thấy bất kỳ bằng chứng hay cơ hội nào mà FAM đã nhiều lần đề cập trên truyền thông. “Nếu có bằng chứng thật sự quan trọng, tại sao không đưa ra ngay từ đầu mà đợi đến CAS?".

Luật sư Nik Erman cũng gọi việc FAM đình chỉ cựu Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman hồi tháng 10 chỉ là một “trò hề”, nhằm tạo cảm giác đã có hành động.