FAM thừa nhận chỉnh sửa gấp rút giấy khai sinh cầu thủ để hoàn thiện hồ sơ
Video Thể thao

FAM thừa nhận chỉnh sửa gấp rút giấy khai sinh cầu thủ để hoàn thiện hồ sơ

Hồ Hiền
Hồ Hiền
19/11/2025 11:18 GMT+7

Theo New Straits Times, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã thừa nhận với FIFA rằng nhân viên của họ từng tự ý ‘điều chỉnh hành chính’ giấy khai sinh của các cầu thủ nhập tịch trong giai đoạn gấp rút hoàn thiện hồ sơ.

Theo FIFA, FAM khẳng định các thay đổi này được làm mà không có sự hay biết hay phê chuẩn của ban chấp hành hoặc Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman - người hiện đã bị đình chỉ công tác.

FAM thừa nhận chỉnh sửa gấp rút giấy khai sinh cầu thủ để hoàn thiện hồ sơ

FAM nhấn mạnh 7 cầu thủ nhập tịch liên quan đến vụ bê bối hoàn toàn không biết về bất kỳ hành vi giả mạo nào. Nhận định này cũng phù hợp với kết luận của Ủy ban Kháng cáo FIFA, cơ quan đã giữ nguyên án phạt dành cho FAM và nhóm cầu thủ.

FAM khẳng định đây chỉ là hành động mang tính riêng lẻ, không phản ánh bất kỳ chính sách hay chủ trương gian lận nào của tổ chức.

Liên đoàn cũng viện dẫn các động thái mà họ cho là "chủ động hợp tác", như tự nguyện gửi hồ sơ kiểm tra tư cách, chủ động đề nghị xác minh tình trạng dân sự và phối hợp đầy đủ với cơ quan điều tra, nhằm chứng minh sự minh bạch thay vì che giấu.

Tin liên quan

Cầu thủ nhập tịch Malaysia nói ‘không biết gì’, đổ lỗi người đại diện

Cầu thủ nhập tịch Malaysia nói ‘không biết gì’, đổ lỗi người đại diện

Theo New Straits Times, những cầu thủ liên quan trực tiếp đến bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia khẳng định với FIFA rằng họ hoàn toàn không biết về các giấy tờ giả mạo được nộp dưới tên mình.

FIFA yêu cầu Malaysia điều tra bê bối nhập tịch, tố giác tội phạm đến 5 quốc gia

