Theo FIFA, FAM khẳng định các thay đổi này được làm mà không có sự hay biết hay phê chuẩn của ban chấp hành hoặc Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman - người hiện đã bị đình chỉ công tác.

FAM thừa nhận chỉnh sửa gấp rút giấy khai sinh cầu thủ để hoàn thiện hồ sơ

FAM nhấn mạnh 7 cầu thủ nhập tịch liên quan đến vụ bê bối hoàn toàn không biết về bất kỳ hành vi giả mạo nào. Nhận định này cũng phù hợp với kết luận của Ủy ban Kháng cáo FIFA, cơ quan đã giữ nguyên án phạt dành cho FAM và nhóm cầu thủ.

FAM khẳng định đây chỉ là hành động mang tính riêng lẻ, không phản ánh bất kỳ chính sách hay chủ trương gian lận nào của tổ chức.

Liên đoàn cũng viện dẫn các động thái mà họ cho là "chủ động hợp tác", như tự nguyện gửi hồ sơ kiểm tra tư cách, chủ động đề nghị xác minh tình trạng dân sự và phối hợp đầy đủ với cơ quan điều tra, nhằm chứng minh sự minh bạch thay vì che giấu.