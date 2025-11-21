Nhân vật trung tâm của vụ việc là ông Datuk Noor Azman Rahman, Tổng thư ký FAM, người đã thừa nhận việc can thiệp vào giấy tờ của các cầu thủ nhập tịch trước khi gửi lên FIFA. Dù FAM tuyên bố đình chỉ ông vào ngày 17.10, nhiều nguồn tin uy tín vẫn ghi nhận sự hiện diện của ông tại các sự kiện bóng đá cấp cao, bao gồm cả thời điểm Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tới Malaysia.

FIFA đánh giá động thái đình chỉ này chỉ là một hành động mang tính PR hơn là một biện pháp quản trị thực chất.

Tiến sĩ Faithal Hassan, giảng viên cao cấp ĐH Malaya, cho rằng chính sự xuất hiện công khai của Noor Azman là điểm bùng nổ khiến FIFA đưa ra tuyên bố mạnh mẽ. Ông cho biết sự hiện diện của Noor Azman trong lúc Chủ tịch FIFA được chào đón cho thấy FAM không thực thi nghiêm túc lệnh đình chỉ.

Khủng hoảng của bóng đá Malaysia: Khi màn kịch không còn che được mắt FIFA

FIFA cho biết FAM đã thừa nhận xử lý và định dạng lại giấy khai sinh của các cầu thủ, bao gồm cả nội dung bị chỉnh sửa, nhưng lại cố gắng xem hành vi làm giả giấy tờ hình sự chỉ là điều chỉnh hành chính. Tuy nhiên, FIFA bác bỏ lập luận này và nhấn mạnh rằng làm giả giấy tờ là tội hình sự, không thể xem như lỗi đánh máy.

Tiến sĩ Faithal đánh giá phản ứng ban đầu của các cơ quan liên quan là thiếu trách nhiệm. Ông nhận định rằng họ phủ nhận sai phạm mà không có bằng chứng thuyết phục, từ đó phơi bày những hạn chế về năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm.

Dù sự việc kéo dài nhiều tháng và FAM đã thừa nhận các sai sót về thủ tục, tổ chức này vẫn chưa trừng phạt bất kỳ cá nhân nào. FIFA cho rằng điều này làm dấy lên những câu hỏi nghiêm trọng về hệ thống kiểm soát nội bộ và cam kết đối với tính liêm chính của FAM.

Tổng thư ký FAM (bìa phải) đứng cạnh Chủ tịch FIFA trong chuyến làm việc của ông Infantino tới Malaysia hồi tháng 10

Tiến sĩ Faithal nhấn mạnh rằng tình trạng này đã lặp lại nhiều năm. Từ dàn xếp tỉ số, tranh cãi trọng tài, hỗn loạn bán vé đến làm giả giấy tờ, FAM thường lập ra các ủy ban điều tra nhưng các kiến nghị sau đó lại rơi vào im lặng. Ngay cả cuộc điều tra sau AFF Cup do cựu cảnh sát trưởng Kuala Lumpur Dell Akbar Khan đứng đầu cũng không tạo ra thay đổi đáng kể.

Bên cạnh đó, FAM bị chỉ trích vì không thể hiện sự hối lỗi. Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, cũng nhận định rằng FAM chưa cho thấy sự ăn năn. Tiến sĩ Faithal đồng tình và cho rằng việc Tổng thư ký FAM tiếp tục xuất hiện tại các sự kiện quan trọng là minh chứng cho thấy lệnh đình chỉ không được thực thi. Ông cho biết FAM cần hành động độc lập và dứt khoát, thay vì tiếp tục những biện pháp mang tính hình thức.