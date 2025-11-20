Bảng xếp hạng FIFA tháng 11 biến động nhẹ, vì sao đội tuyển Việt Nam chỉ tăng một bậc?

Đội tuyển Việt Nam đáng lẽ phải tăng hai bậc hoặc hơn

Đà thăng hạng bảng xếp hạng FIFA của đội tuyển Việt Nam tiếp tục tăng, sau khi tăng ba bậc trong bảng xếp hạng tháng 10, đã có thể tăng ít nhất hai bậc nữa lên hạng 109 thế giới sau khi thắng đội tuyển Lào tỷ số 2-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 tối 19.11. Mặc dù vậy, trận đấu này (được cộng 5,89 điểm để có 1.189,51 điểm) lại chưa được tính.

Nguyễn Xuân Son trở lại sau chấn thương gần 1 năm, ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam từ chấm 11 m trong trận thắng đội Lào tỷ số 2-0 tối 19.11 Ảnh: Thụy An

Lý do, trận đội tuyển Việt Nam gặp đội Lào tại Vientiane tối 19.11, theo lịch ban đầu được thi đấu vào ngày 18.11, nhưng Liên đoàn Bóng đá Lào đã xin chuyển sang ngày 19.11. Do đó, đã không kịp được tính điểm vào bảng xếp hạng FIFA tháng 11 đã cố định công bố ngày 19.11.

Mặc dù không được cộng điểm từ trận thắng đội Lào, và đội tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên số điểm 1.183,62 điểm như tháng 10, nhưng vẫn tăng một bậc lên hạng 110 thế giới. Tiếp tục xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Á sau đội tuyển Thái Lan (cũng tăng một bậc) lên hạng 95 thế giới. Đội tuyển Malaysia thắng Nepal tỷ số 1-0 tăng hai bậc lên hạng 116 thế giới và xếp thứ 3 khu vực.

Đội Indonesia không thi đấu vẫn xếp hạng 122 thế giới, đội Philippines tăng năm bậc lên hạng 136 thế giới, còn đội tuyển Singapore giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 cũng tăng bốn bậc lên hạng 151 thế giới. Các đội này xếp lần lượt tiếp theo ở khu vực Đông Nam Á sau đội tuyển Thái Lan, Việt Nam và Malaysia.

Ở khu vực châu Á, đội tuyển Thái Lan xếp hạng 15, còn đội tuyển Việt Nam hiện xếp hạng thứ 20. Đội Nhật Bản vẫn xếp số 1 châu lục.

Trong tháng 12, bảng xếp hạng FIFA cuối cùng trong năm 2025 sẽ được công bố vào ngày 23.12, hứa hẹn khi đó đội tuyển Việt Nam sẽ được cộng điểm từ trận thắng đội Lào để tiếp tục tăng thêm bậc và tiến gần hơn tốp 100 thế giới.

Ngoài ra, các điểm số trên bảng xếp hạng FIFA hiện nay liên quan đến đội tuyển Việt Nam và Malaysia cũng có thể thay đổi bất cứ lúc nào, do án phạt của FIFA với bóng đá Malaysia vụ cầu thủ nhập tịch "lậu" đã chuẩn bị có hiệu lực và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ sớm ban hành án kỷ luật.

Trong đó bao gồm xử thua các trận đội tuyển Malaysia đã sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 (2 trận, gồm trận thắng đội Nepal tỷ số 2-0 ngày 25.3 và trận thắng đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 ngày 10.6), và ít nhất thêm 3 trận giao hữu quốc tế nữa.

Nếu án kỷ luật này được công bố trong tháng 12, bảng xếp hạng FIFA cuối năm 2025 chắc chắn sẽ có biến động cực lớn, khi đó đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ hội trở lại vị trí 100 thế giới và vào tiến sâu vào tốp 20 khu vực châu Á.

42/48 đội giành quyền tham dự VCK World Cup 2026, chỉ còn 6 suất play-off với châu Âu 4 suất và liên lục địa 2 suất (được xác định vào tháng 3.2026) Ảnh: Football Rankings/X

Trong khi đó, trên khu vực thế giới, đội tuyển Tây Ban Nha vẫn xếp số 1, kế đến là đội tuyển Argentina xếp thứ 2. Các đội này cùng 3 đội đồng chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada, và các đội xếp vị trí cao còn lại như Pháp, Anh, Brazil, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ và đội Đức đã chính thức là 12 đội nằm trong nhóm hạt giống số 1, trước lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup 2026 lúc 23 giờ (giờ Việt Nam) ngày 5.12 tại Trung tâm Kennedy ở Washington D.C (Mỹ).

Nhóm hạt giống số 2 là Croatia, Ma Rốc, Colombia, Uruguay, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Senegal, Iran, Hàn Quốc, Ecuador, Áo và Úc.

Nhóm 3 là Na Uy, Panama, Ai Cập, Algeria, Scotland, Paraguay, Tunisia, Bờ Biển Ngà, Uzbekistan, Qatar, Ả Rập Xê Út, Nam Phi.

Nhóm 4 là Jordan, Cape Verde, Ghana, Curacao, Haiti, New Zealand, đội play-off châu Âu nhóm A, đội play-off châu Âu nhóm B, đội play-off châu Âu nhóm C, đội play-off châu Âu nhóm D, đội play-off liên lục địa 1 và đội play-off liên lục địa 2.